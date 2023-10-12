الحدث العالمي الأكبر للشركات الناشئة يساهم في انتعاش مشهد الاستثمارات الجريئة مع توجّه العديد من شركات التكنولوجيا الابتكارية إلى اختيار دبي منصةً للتوسع العالمي

مشاركة قياسية للشركات الهندية في المعرض الذي يمتد على مدى أربعة أيام في دبي هاربر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعد معرض "إكسباند نورث ستار 2023"، الملتقى الأكبر من نوعه للشركات الناشئة في العالم، لاستضافة أكبر عدد على الإطلاق من الشركات الناشئة الهندية خارج بلادها؛ وسيكون مشهد ريادة الأعمال المزدهر والجيل القادم من مواهب التكنولوجيا العميقة في الهند أحد محاور التركيز الرئيسية لهذا الحدث المرتقب الذي سيقام في دبي هاربر خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر.

يجمع المعرض - الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي - ما يزيد على 1,800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة حول العالم، بما فيها 200 شركة ابتكارية هندية اختارت دبي نقطة انطلاق للتوسع عالمياً.

ويشارك في المعرض نخبة من أبرز رواد الأعمال الهنود، والذين يمثلون ثالث أكبر منظومة للشركات الناشئة في العالم، لاستقطاب المستثمرين وتوسيع قاعدة عملائهم عالمياً. وتتنوع مجالات أعمال هؤلاء بدءاً من مبتكري الألعاب المدعومين من جوجل والحائزين على جوائز عالمية إلى منتجي البروتين خالي الكربون لقطاع الأعلاف البالغة قيمته 500 مليار دولار.

التكنولوجيا الزراعية المستدامة: الأساس الراسخ لمستقبل التجارة العالمية

تشمل قائمة الشركات الناشئة الهندية المشاركة في المعرض شركة "نوفال ساستينابيليتي" التي تعمل على إطلاق منتج "دي كاربون"، وهو علف بروتيني معاد تدويره من النفايات تم تصميمه لخفض البصمة الكربونية الكبيرة لقطاعي الأعلاف واللحوم وفقاً لما صرّح به مؤسس الشركة سيفا سنكر.

وسيتناول سنكر خلال المعرض عملية التصنيع التي تنتهجها شركته للحد من الانبعاثات الكربونية في واحد من أكبر القطاعات وأكثرها تلويثاً للبيئة في العالم. وقال بهذا الخصوص: "سنستعرض التكنولوجيا التي طورناها لاستخلاص البروتين من النفايات".

وأضاف سنكر قائلاً: "يهدر العالم ما يزيد على 30% من الأغذية التي يتم إنتاجها، وهي ذاتها نسبة البروتين المهدورة في بقايا اللحوم غير المستهلكة. ونحن في ’نوفال ساستينابيليتي‘ نعمل على سد هذه الفجوة من خلال ابتكار حلٍ جديد يستثمر القيمة الاقتصادية الهائلة لهذه النفايات؛ ويشكّل إدراج 1% فقط من مصادر البروتين البديلة في الأعلاف الحيوانية قطاعاً تقدر قيمته بنحو 500 مليار دولار".

توسيع نطاق الألعاب الغامرة باستخدام التكنولوجيا العميقة

من ناحية أخرى، سيشهد المستثمرون في قطاع الألعاب - والذي تقدّر قيمته بنحو 300 مليار دولار أمريكي- باقة جديدة من منصات الألعاب القائمة على مفهوم التكنولوجيا العميقة، وفي مقدمتها لعبة "مغامرات صوفيا" الخيالية من "توتي فروتي إنتر أكتف" والتي تستخدم تكنولوجيا محرك Unreal 5 Nanite بجودة رسوميات سينمائية.

وقال أجيش حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة "توتي فروتي إنتر أكتف" - المدعومة من جوجل والحائزة على 15 جائزة عالمية من بينها جائزة Epic Games Mega Grant - إن نسخة ألفا من لعبة "مغامرات صوفيا" ستعيد تشكيل ملامح سوق الألعاب الموجهة للإناث لتدفع بالشركة والمستثمرين المحتملين نحو آفاق استثنائية من النمو.

وقال حبيب بهذا الصدد: "مع إطلاقها رسمياً لتطوير ألعاب متوافقة مع تكنولوجيا VR2 الخاصة بمنصة ’بلاي ستيشن‘ من سوني، ستنمو الشركة بنحو أربعة مرات بحلول عام 2025. ونعمل حالياً على إصدار ستة ألعاب عبر بروتوكول الإنترنتبما يساعدنا على النمو بواقع 165 ضعفاً بحلول عام 2028، وتحقيق إيرادات بواقع 80 مليون دولار. وستحدث تكنولوجيا الألعاب الغامرة - مصحوبةً بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة – تغييراً جذرياً في سوق الألعاب، ولهذا نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب تطوير منتجاتنا، بدءاً بتصميم الجوانب العاطفية للألعاب وتشذيب التصميم وصولاً إلى التسويق واستقطاب العملاء".

كشف النقاب عن خطط النمو

سيقدم "إكسباند نورث ستار" عبر أجندته الغنية شركات مليارية سيقوم مؤسسوها بالكشف عن مسار نمو عالمي واضح المعالم لتحقيق نجاح منقطع النظير.

ومن أبرز المشاركين في هذا المحور بهافيش أغاروال، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "أولا كاب آند أولا إلكتريك"، أكبر شركة لمشاركة وسائل النقل في الهند مع ما يزيد على 1,5 مليون سائق؛ وأبيراج سينغ بهال، الرئيس التنفيذي مؤسس شركة "اربان"، شركة الفئة F البالغة قيمتها 2.8 مليار دولار ، وهي منصة الخدمات المنزلية الأكبر من نوعها في الهند ودولة الإمارات.

إرساء روابط اقتصادية عابرة للحدود لتسريع وتيرة النمو

شهدت المشاركة الهندية في نسخة هذا العام من معرض "إكسباند نورث ستار" نمواً بمقدار الضعف عن نسخة العام السابق، ويأتي ذلك في ضوء استمرار التبادل التجاري وفرص الاستثمار بين دولة الإمارات والهند.

وتخطط الدولتان - في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة - إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما بحلول عام 2030 ليصل إلى 100 مليار دولار. ووفقاً لغرف دبي، تشكّل الشركات المملوكة لمواطنين هنود 30% من إجمالي عدد الشركات الناشئة في دبي، فضلاً عن تسجيل 83,000 شركة هندية في الإمارة. كما أسهمت الشركات الهندية والكيانات الهندية غير المقيمة بتوفير ما يزيد على مليون فرصة عمل في دولة الإمارات.

يهدف "إكسباند نورث ستار" إلى الارتقاء بهذه الإنجازات عبر جمع ما يزيد على 1,000 من مستثمري قطاع التكنولوجيا وممولي المشاريع من 70 دولة برأسمال يصل إلى ترليون دولار لإلهام وتوسيع نطاق الشركات الناشئة الأكثر جاذبية في العالم.

يعد "إكسباند نورث ستار" الحدث الأبرز للشركات الناشئة تحت مظلة "جيتكس جلوبال"، أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 16 و20 أكتوبر. ويخطف الحدثان - اللذان ينظمهما المركز - الأضواء في دبي بمساحة عرض تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 40% مقارنةً بنسخة العام الماضي.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.expandnorthstar.com.

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نبذة حول مركز دبي التجاري العالمي:

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث حقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 200 مليار درهم إماراتي، واستضاف أكثر من 30 مليون زائر على مدى العقود الأربعة الماضية.