جدة : شاركت شركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في معرض سوق السفر العالمي بلندن هذا الأسبوع، والذي يُعد من أهم المعارض الدولية الرائدة في مجال السياحة والسفر. أتاحت هذه المشاركة ضمن جناح "روح السعودية" تحت مظلة الهيئة السعودية للسياحة، فرصة للالتقاء والتفاعل المباشر مع أبرز صناع القرار والخبراء في قطاع السياحة والرحلات البحرية السياحية.

شارك في المعرض وفد من مسؤولي «كروز السعودية»، من ضمنهم الرئيس التنفيذي لارس كلاسن، والرئيس التنفيذي لإدارة وتشغيل الأصول باربرا بوزيك، والمدير التنفيذي للتجارب السياحية مشهور باعشن. وتميز المعرض هذا العام باستقطاب الآلاف من خبراء قطاع السفر من 180 دولة.

وعقدت «كروز السعودية» عدة لقاءات مع أبرز ممثلي صناعة السفر والسياحة ووسائل الإعلام الدولية، للحديث عن دور الشركة في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة الرحلات البحرية السياحية على مستوى العالم منذ إطلاقها في عام 2021.

في اليوم الافتتاحي للمعرض، شاركت باربرا بوزيك الرئيس التنفيذي لإدارة وتشغيل الأصول في «كروز السعودية» في جلسة حوارية حول "تمكين المرأة في قطاع السفر" إلى جانب مجموعة من الخبراء النساء اللواتي تشاركن تجاربهن وتحدثن عن التحديات التي تواجه النساء في بيئات العمل، مع تقديم حلول عملية لتحقيق المساواة بين الجنسين في صناعة السفر والسياحة.

وقد علقت باربرا بوزيك على مشاركتها قائلة: "إن الحديث عن التنوع والمساواة والتعاون في بيئات العمل له أهمية بالغة من أجل الحفاظ على التقدم الذي شهدناه خلال العقد الماضي. في كروز السعودية نفخر بالخطوات الجبارة التي حققناها في تمكين المرأة والتعاون والعمل الوثيق معها، سواء على مستوى الشركة أو مع شركائنا المحليين".

وبمناسبة مشاركة «كروز السعودية» في معرض سوق السفر العالمي قال الرئيس التنفيذي، لارس كلاسن: "لقد أمضينا عدة أيام مفعمة بالحوارات والتواصل المهني الناجح. نفخر باستعراض أبرز نجاحات كروز السعودية والحصول على فرصة التفاعل المباشر مع رواد الصناعة لمناقشة أهدافنا ورؤيتنا للمستقبل في هذا الحدث الرائد على مستوى العالم".

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كروز السعودية

كقناة بين البر والبحر، تعد كروز السعودية مزودًا استراتيجيًا وشريكًا موثوقًا به للمؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال تطوير الخدمات والبنى التحتية، بما في ذلك أحدث الابتكارات في موانئ الرحلات البحرية، والتدريب في العمليات الأرضية، وتنظيم الرحلات البرية، والتي ستحول سواحل البلاد إلى وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية. تطمح كروز السعودية إلى توفير رحلة سلسة ومريحة لا تُنسى للضيوف، من لحظة الوصول إلى المغادرة.

تم إطلاق كروز السعودية رسميًا في عام 2021 لتطوير البنية التحتية والخدمات المطلوبة لتوسيع نطاق سوق الرحلات البحرية المتكاملة في المملكة العربية السعودية. إنّ الشركة مسؤولة عن تطوير وتشغيل الموانئ في الوجهات السعودية الرئيسية بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الرحلات البحرية، من التسويق إلى التنسيق على الشاطئ وعمليات السفن. كروز السعودية هي شركة مملوكة بنسبة 100٪ لصندوق الاستثمارات العامة ومقرها جدة وتعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارات والهيئات التنظيمية لبناء نظام الرحلات البحرية والبرية بهدف جعل المملكة العربية السعودية وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية. أكملت كروز السعودية موسمين ناجحين حتى الآن، حيث استقبلت أكثر من 50.000 مسافر وخمس خطوط رحلات بحرية دولية رئيسية.

تهدف كروز السعودية إلى تطوير المزيد من الموانئ في جميع أنحاء البلاد، وفتح المزيد من الوجهات في المملكة للسياحة البحرية، مع خطط لاستقبال 1.3 مليون زائر سياحي عبر السفن السياحية بحلول عام 2035. وتعمل كروز السعودية ضمن السياق الأوسع لخطة رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق صناعات جديدة لزيادة الإيرادات مثل السياحة وتوفير المزيد من الفرص للأجيال القادمة.

ترحب كروز السعودية بمرتاديّ الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم للارتقاء بالمملكة كوجهة في مسارات الرحلات العالمية وإضافة وجهات جديدة ومثيرة في جميع أنحائها حيث تتميز بالتراث الثقافي الغني والتاريخ والطبيعة الساحرة. المملكة العربية السعودية هي موطن لستة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والتي نادرًا ما يزورها السائحون الدوليون ولم يسبق أن تم عرض أي منها على الإطلاق في مسارات الرحلات البحرية من قبل - وثلاثة منها يمكن الوصول إليها الآن عن طريق البحر: واحة الأحساء، وموقع الحِجر الأثري في العلا وجدة التاريخية، وبوابة مكّة.

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cruisesaudi@wearelotus.co.uk