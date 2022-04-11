الصير مارين كلّفت شركة "هيونداي للصناعات الثقيلة" ببناء سفينتين جديدتين من ناقلات غاز البترول المُسال العملاقة من المقرر تسليمهما خلال النصف الأول من 2023 تلبيةً للنمو المتواصل للطلب في الأسواق

الشركة تستكشف فرص التوسع والاستحواذ على 10 – 15 سفينة في عام 2022 مع توقعات نمو إضافية استجابةً للتغيرات الحاصلة في الأسواق وزيادة الطلب على ناقلات المنتجات والغاز

الصير مارين أبرمت العام الماضي شراكة مع "بي جي إن إنترناشيونال" بهدف توسعها في قطاع الشحن التجاري في ظل النمو القوي في للطلب بالطن/ميل

أبوظبي: أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية "الصير مارين ش.م.خ."، الشركة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في قطاع الخدمات البحرية والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن بدأ الأعمال الإنشائية لأول سفنها من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة "لاكي غاز".

وكانت الصير مارين قد أبرمت العام الماضي شراكة مع "بي جي إن إنترناشيونال"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة والتجارة والتخزين والنقل، لإنشاء مشروع مشترك تحت اسم "ايه بي جي سي دي ام سي سي"، واتفقت الشركتان على تكليف الشركة الكورية الجنوبية "هيونداي للصناعات الثقيلة" ببناء سفينتين جديدتين من ناقلات غاز البترول المُسال العملاقة. وتأتي هذه الخطوة استعداداً للزيادة المتوقعة في الطلب على ناقلات غاز البترول المسال العملاقة في ظل نمو صادرات الغاز المسال بين عدة مناطق حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا وغرب إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وتمثل "لاكي غاز " أول سفن الصير مارين من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة، ومن المتوقع تسليمها بحلول مارس من عام 2023. ومن المزمع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للسفينة الثانية "نورث غاز" في مايو من عام 2022، وتسليمها بحلول يونيو من عام 2023. وتبلغ سعة كل سفينة منهما 86 ألف متر مكعب، وستُجهّز الناقلتان الجديدتان بمحركات دفع وتوجيه تعمل بوقود غاز البترول المُسال، مما سيعزز التزامهما بحماية البيئة وخفض بصمتهما من الانبعاثات الكربونية.

وفي هذه المناسبة، قال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: "يمثل بدأ العمل في إنشاء أول ناقلات غاز البترول المُسال العملاقة خطوة مهمة بالنسبة لشركة للصير مارين وشركائنا ’بي جي إن إنترناشيونال‘، إذ أنها تأتي تأكيداً على التزامنا بمبادرات خفض الانبعاثات الكربونية العالمية ضمن مساعينا الحثيثة لأن نصبح شركة شحن متطورة ورائدة على مستوى العالم. وفي ظل تسارع وتيرة الطلب على منتجات النفط والغاز، والتنافسية الموجودة ضمن هذا السوق، استكشفنا فرصاً أوسع للنمو الإستراتيجي ضمن قطاع الشحن التجاري".

وتستهدف الصير مارين زيادة أسطولها إلى 20 سفينة، وتدرس بشكل مستمر إمكانيات التوسع في ناقلات منتجات وناقلات غاز وناقلات البضائع السائبة، مع خطط قريبة المدى لتعزيز أسطولها بالحصول على 10 - 15 سفينة خلال عام 2022.

في وقت سابق من العام الحالي، أطلقت شركة الصير مارين وحدة أعمال تصنيع المواد المضافة، والتي تستخدم أحدث تقنيات التصنيع المضافة للتصنيع الداخلي للشركة للسفن والمركبات ذات التحكم عن بعد، وستعمل وحدة الأعمال أيضاً على تطوير منتجات وأجزاء التصنيع المضافة على نطاق واسع "LSAM" التي يرتفع الطلب عليها إقليمياً وعالمياً.

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نبذة عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة مع أكثر من 21,600 موظف. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 25 كياناً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

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مديرة إدارة الاتصالات المؤسسية

gemma.sexton@ihcuae.com