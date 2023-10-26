ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92% لتصل إلى 17.5 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة. وقد تخطت أرباح الربع الثالث من العام 2023 مبلغ 5 مليار درهم للربع الثالث على التوالي، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي. كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة في العام 2023. وقد أدى نجاح البنك في تحقيق نمو قياسي في قروض الأفراد وإنجاز صفقات إقراض رئيسية للشركات من العملاء متعددي الجنسيات إلى ارتفاع حجم القروض بنسبة 8%. كما حققت جميع وحدات الأعمال في البنك نتائج أعلى من حيث الدخل. ويشارك بنك الإمارات دبي الوطني بصفته الشريك المصرفي الرئيسي في مؤتمر الأطراف (COP28). وأطلقت المجموعة بنجاح إطار التمويل المستدام وجمعت 750 مليون دولار أمريكي من خلال إدراج أكبر سندات خضراء يصدرها بنك إقليمي على الإطلاق، مما ساعد عملائنا على مواءمة رؤية الإمارات 2030.

أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2023

ارتفاع بنسبة 92% في الأرباح على خلفية النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة أحجام المعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 44% ليصل إلى 32.7 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدينا والنمو القوي في القروض وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال

نمو قوي في قروض العملاء، حيث ارتفعت بنسبة 8% بفضل الزخم القوي في قروض الأفراد مع تسجيل إدارة الأعمال المصرفية للشركات صفقات مميزة تم إبرامها مع عدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات

مزيج الودائع هو الركيزة القوية الرئيسية. نمت الودائع بواقع 67 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بما في ذلك 33 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة

ارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 90 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 4.00% نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع وارتفاع أسعار الفائدة

انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بنسبة 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن جودة الائتمان، مما يعكس النهج الحصيف للمجموعة تجاه مخصصات الائتمان

نمت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 13% لتصل إلى 836 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2023

ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 96% لتصل إلى 271 فلساً

بنك الإمارات دبي الوطني هو واحد من بين ثلاثة بنوك فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصل على تصنيف استثماري غير مدعوم من حيث القدرة على الاستمرار من وكالة فيتش

إن استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في خدمات ومنتجات تركز على العملاء يدفع عجلة نمو الأعمال

ارتفع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34% في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يدعم هذا القطاع المهم الذي يشكل ركيزة أساسية للإقتصاد

ثلث حصة السوق من الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفع الإنفاق على البطاقات بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

إطلاق تطبيق "ENBD X" للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك بنجاح باستخدام أحدث التقنيات ومزايا الأمان واتجاهات تجربة المستخدم، مما جعله التطبيق المصرفي الرائد والأكثر تفضيلاً في المنطقة

توسيع نطاق منصة إدارة الثروات الرقمية لمنح العملاء إمكانية التداول في أكثر من 11,000 سهماً من أسهم حقوق الملكية العالمية والإقليمية، مما عزز من مكانة تطبيق "ENBD X" كحل شامل للخدمات المصرفية اليومية وإدارة الثروات

طرح برنامج "سيغنتشر" من الخدمات المصرفية المميزة الذي يوفر للعملاء المرموقين من أصحاب الثروات مزايا وخدمات وامتيازات لا مثيل لها.

ارتفعت الأصول المدارة بنسبة متميزة بلغت 28% في عام 2023، مما يُبرز مكانة وريادة منصة الخدمات الشاملة والمتكاملة المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني

إبرام صفقات بارزة للشركات، شملت تسهيلات ائتمانية هجينة بقيمة 10 مليار درهم، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي لعدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات

شهدت خدمة الدفع "بنك الإمارات دبي الوطني باي" المصممة خصيصاً للتجار، انضمام أكثر من 20 عميلاً بقيمة معاملات تزيد عن 3.5 مليار درهم منذ إطلاقها

صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني يتمكن من إنجاز استثمار مميز في "كومغو" لإحداث نقلة نوعية في عروضه ومزاياه ذات الصلة بتمويل التجارة الرقمية

تنفيذ أول صفقة إعادة شراء مع أحد مدراء الأصول البارزين في السعودية، وأول عملية إعادة شراء إسلامية مع أحد البنوك الإماراتية

نمو القروض في المملكة العربية السعودية بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة لتسارع وتيرة أنشطة الإقراض للشركات والأفراد في أعقاب توسيع شبكة فروعنا لتصل إلى 13 فرعاً

بالتطلع نحو المستقبل، حيث تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف "COP28"، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للعملاء، نظراً لأن طموحاتهم بشأن تحقيق صافي انبعاثات صفرية وأهداف الاستدامة تشكل قوة دافعة للنشاط الاقتصادي

الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (COP28)، مما يؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني بعام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

إطلاق برنامج ريادي لتمويل سلسلة التوريد المرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم

"أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز "يوروموني للتميز 2023"

إطلاق إطار عمل التمويل المستدام الذي يتيح إصدار سندات خضراء وسندات مرتبطة بالاستدامة

إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وهي الأكبر على الإطلاق يُصدرها بنك إقليمي

الالتزام بتحقيق أهداف الحياد المناخي من خلال التوقيع على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في دولة الإمارات العربية المتحدة

الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال التوقيع على "تعهد تحقيق المساواة بين الجنسين: في دولة الإمارات العربية المتحدة

إطلاق برنامج مسرّع التكنولوجيا المستدامة بهدف دعم شركات التكنولوجيا المالية الخضراء في تطوير حلول مبتكرة قائمة على الاستدامة

طرح منصة تداول عقود الكربون، حيث أصبح بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يُمكّن العملاء من تعويض انبعاثات الكربون الخاصة بهم

تقوم "دينيز فينتشرز" بعمل استثمار في إطار صندوق الابتكار في شركة "إيرجوفان" الناشئة والمتخصصة في مجال الاستدامة

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:

"حققت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني رقماً قياسياً بلغ 17.5 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من العام 2023، مما يعكس الحضور الإقليمي المتزايد للمجموعة وقدراتها الرقمية البارزة.

إن الاقتصاد المزدهر، إلى جانب تركيزنا على تحقيق التميز في الخدمة من خلال طرح المنتجات والخدمات الجديدة، يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو.

قمنا بتوسيع شبكة فروعنا لتشمل 13 فرعاً في المملكة العربية السعودية، مما ساهم في زيادة الإقراض بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.

قمنا بتعزيز أنشطة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34% في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يدعم هذا القطاع المهم الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد.

تعهدنا بالالتزام بتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050 والتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن دواعي فخرنا أن نكون الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (COP28)."

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

"ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بفضل النمو الكبير في أنشطة الإقراض، وقاعدة التمويل المستقرة منخفضة التكلفة، وارتفاع حجم المعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة.

تمكّنا من تحقيق نمو متميز في القروض بنسبة 8% بفضل الزخم القوي في أنشطة الإقراض للأفراد إلى جانب إغلاق صفقات مهمة للشركات لبعض من العملاء البارزين متعددي الجنسيات.

كما عزز البنك مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع والتي نمت بمقدار 67 مليار درهم، من ضمنها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

تمكنا كذلك من إطلاق تطبيق "ENBD X" للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك بنجاح، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات ومزايا الأمان واتجاهات تجربة المستخدم، مما جعله التطبيق المصرفي الرائد والأكثر تفضيلاً في المنطقة.

قمنا بتوسيع نطاق منصة إدارة الثروات الرقمية لمنح العملاء إمكانية التداول في أكثر من 11,000 سهماً من أسهم حقوق الملكية العالمية، وقمنا كذلك بتحسين عروض خدماتنا المصرفية المميزة تلبية لمتطلبات العملاء المرموقين من أصحاب الثروات، مما ساعد على تحقيق نمو بنسبة 28% في الأصول المدارة."

وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً:

"تجاوزت الأرباح ربع السنوية 5 مليار درهم للربع الثالث على التوالي، حيث حققت جميع وحدات الأعمال ارتفاعاً كبيراً في الدخل.

بقيت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة للمجموعة مستقرة في الربع الثالث، مما أتاح للبنك فرصة الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.

ساهمت قاعدة رأس المال القوية للمجموعة في نمو الميزانية العمومية بنسبة 13% لتصل إلى 836 مليار درهم في عام 2023.

تقديراً للقوة التي يتمتع بها، بنك الإمارات دبي الوطني هو واحد من بين ثلاثة بنوك فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصل على تصنيف استثماري غير مدعوم من حيث القدرة على الاستمرار من وكالة فيتش.

أطلقت المجموعة بنجاح إطار التمويل المستدام وجمعت 750 مليون دولار أمريكي من خلال إدراج أكبر سندات خضراء يصدرها بنك إقليمي على الإطلاق، مما ساعد عملائنا على مواءمة رؤية الإمارات 2030."

التقرير المالي

بيان الدخل جميع الأرقام بالمليار درهم التسعة أشهر الأولى - 2023 التسعة أشهر الأولى - 2022 مقارنة بالعام السابق %∆ الربع الثالث - 2023 مقارنة بالعام السابق %∆ مقارنة بالربع السابق %∆ صافي دخل الفائدة 22.3 15.5 43% 7.8 29% 8% الدخل غير الممول 10.5 7.2 46% 3.6 49% 0% إجمالي الإيرادات 32.7 22.7 44% 11.4 35% 6% نفقات تشغيلية (8.4) (6.4) 31% (2.9) 24% 3% أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 24.4 16.3 50% 8.5 39% 7% مخصصات انخفاض القيمة (1.5) (3.3) (54)% (0.6) (60)% 16% الأرباح قبل الضريبة وأخرى 22.9 13.0 75% 8.0 67% 6% تسوية التضخم (3.2) (2.4) 31% (1.8) 236% 248% الضريبة (2.2) (1.5) 44% (0.9) 102% 22% الأرباح 17.5 9.1 92% 5.2 38% (16)%

مؤشرات رئيسية نسبة التكاليف للإيرادات 25.5% 28.2% (2.7)% 25.3% (2.1)% (0.7)% هامش صافي الفائدة 4.00% 3.10% 90 نقطة أساس 4.08% 51 نقطة أساس 21 نقطة أساس التكاليف إلى الدخل (نقطة اساس) 42 97 (55) نقطة أساس 45 111 (66) نقطة أساس ربحية السهم (درهم) 2.71 1.38 133 فلساً 0.81 0.58 23 فلساً العائد على حقوق المساهمين الملموسة 27.1% 16.4% 10.7% 23.6% 20.4% 3.2% الميزانية العمومية كما في 30 سبتمبر 2023 كما في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بالعام السابق %∆ كما في 31 ديسمبر 2022 %∆ من العام حتى تاريخه ∆ مقارنة بالربع السابق جميع الأرقام بالمليار درهميع إجمالي الأصول 836 721 16% 742 13% 3% إجمالي القروض 494 457 8% 456 8% 3% الودائع 570 481 19% 503 13% 3% مؤشرات رئيسية نسبة القروض المتعثرة 5.5% 5.8% (30) نقطة أساس 6.0% (50) نقطة أساس (10) نقطة أساس نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة 145% 143% 2% 145% - (2)% نسبة تغطية السيولة 190% 152% 38% 182% 8% (27)% نسبة كفاية رأس المال 19.7% 18.5% 120 نقطة أساس 18.3% 140 نقطة أساس 20 نقطة أساس نسبة الشق الأول 18.6% 17.4% 120 نقطة أساس 17.2% 140 نقطة أساس 20 نقطة أساس نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 16.9% 15.5% 140 نقطة أساس 15.4% 150 نقطة أساس 30 نقطة أساس

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أداء الأعمال

واصلت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءها المتميز، والذي توّج بتسجيل أعلى إيرادات لها خلال تسعة أشهر، وأقوى نتائج لها على الإطلاق من حيث استقطاب العملاء والنمو الاستثنائي في الميزانية العمومية.

ارتفع حجم الإقراض بنسبة 16% وبمبلغ 15 مليار درهم ونمت الودائع بمبلغ 29 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 ترافق مع زخم ارتفاع قوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى الودائع بلغت 78%.

شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق والذي نما بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

ارتفع الدخل بنسبة 36%، على خلفية الأحجام القياسية للمعاملات، وتحسّن الهوامش، وتحقيق أعلى دخل غير ممول على الإطلاق.

تم إطلاق تطبيق "ENBD X" المطور للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، باستخدام أحدث التقنيات ومزايا الأمان واتجاهات تجربة المستخدم، مما جعله التطبيق المصرفي الرائد والأكثر تفضيلاً في المنطقة.

تم طرح برنامج "سيغنتشر" من الخدمات المصرفية المميزة الذي يوفر للعملاء المرموقين من أصحاب الثروات مزايا وخدمات وامتيازات لا مثيل لها مما يساهم في توفير معيار جديد من التميز للعملاء.

ارتفعت الأصول المدارة بنسبة غير مسبوقة بلغت 28% في عام 2023، وذلك على خلفية توسيع منصة إدارة الثروات الرقمية مما يُبرز مكانة وريادة منصة الخدمات الشاملة والمتكاملة المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني، التي تتيح للعملاء الوصول إلى أكثر من 11,000 سهماً من أسهم حقوق الملكية العالمية.

عزّزت الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات شراكتها الإستراتيجية مع المؤسسات الحكومية وكبرى الشركات من خلال توفير منصات خدمات رقمية مطورة.

قفزت الربحية بنسبة 104% نتيجة النمو الكبير في الإيرادات بفضل زيادة أنشطة الإقراض، وارتفاع عمليات البيع المتقاطع عبر المنتجات وعمليات التحصيل الكبيرة.

ارتفع حجم إقراض الشركات (بإستثناء السيادية) بنسبة 15% بسبب إصدار تسهيلات تمويل جديدة قوية في جميع أنحاء المنطقة في مجالات التصنيع والتجارة والنقل والاتصالات واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.

إبرام صفقات بارزة للشركات، شملت تسهيلات ائتمانية هجينة بقيمة 10 مليار درهم، وتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي لعدد من كبار العملاء متعددي الجنسيات.

شهدت خدمة الدفع "بنك الإمارات دبي الوطني باي" المصممة خصيصاً للتجار، انضمام أكثر من 20 عميلاً بقيمة معاملات تزيد عن 3.5 مليار درهم منذ إطلاقها.

إطلاق برنامج تمويل سلسلة التوريد المرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

أحرزت إدارة الأسواق العالمية والخزينة أداءً قوياً، وساهمت في الإيرادات بمبلغ 3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023.

ارتفع الدخل بنسبة 186% مدفوعاً بالمركز القوي للميزانية العمومية، إلى جانب الارتفاع الكبير في دخل الاستثمار في سجل الحسابات المصرفية.

حقق مكتب التداول نتائج قوية، حيث سجل تداول العملات الأجنبية نمواً بنسبة 89%.

حققت المبيعات نمواً قوياً مدفوعاً بأعمال صرف العملات الأجنبية والمنتجات المهيكلة.

أصدرت إدارة التمويل للمجموعة سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي وتعتبر الأكبر التي يصدرها بنك إقليمي على الإطلاق.

ارتفعت أرباح دينيزبنك بنسبة 63% لتصل إلى 1.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع الدخل وعمليات التحصيل الكبيرة.

ملامح مستقبلية

لاتزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تحافظ على تماسكها ومرونتها في ظل أجواء عالمية ضعيفة وارتفاع في أسعار الفائدة. وتُظهر استطلاعات مؤشر مدراء المشتريات النشاط القوي الذي شهدته القطاعات غير النفطية في النصف الأول من عام 2023 في جميع أنحاء المنطقة. وقامت وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني بتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 إلى 5.0% بعد أن كانت 3.5% سابقاً، علماً بأننا قد قمنا بتعديل توقعات النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 إلى 2.9% على خلفية توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني. ووفقاً لاستراتيجية الطاقة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه من المتوقع انفاق ما يصل إلى 200 مليار درهم من الاستثمارات، حيث تتضاعف مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وتشهد القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل السياحة، ازدهاراً حيث وصلت أعداد السياح في دبي إلى ما يقارب مستويات ما قبل فترة الوباء. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، حققت مصر مبيعات أصول ناجحة تعكس التزامها بدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي، فيما رفعت تركيا أسعار الفائدة للمساعدة في معالجة التضخم.

#بياناتشركات

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الجوائز:

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جوائز "أفضل بنك في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز "يوروموني للتميز 2023"

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز يوروموني العقارية 2023

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزتي "أفضل بنك خاص في الشرق الأوسط عن الخدمات الرقمية" و"أفضل بنك خاص محلي في دولة الإمارات العربية المتحدة" ضمن جوائز يوروموني العالمية للخدمات المصرفية الخاصة 2023

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية في فئة الشرق الأوسط" من "ذا بانكر"

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل حلول رقمية خاصة بالبنك الخاص للعملاء في الشرق الأوسط ودولة الإمارات العربية المتحدة" من جوائز جلوبال فاينانس العالمية لأفضل البنوك الخاصة لعام 2023

بنك الإمارات دبي الوطني- السعودية يحصد جائزة "أفضل بنك أجنبي في المملكة العربية السعودية" ضمن جوائز "إنترناشيونال فاينانس" وجائزة " البنك الأكثر ابتكاراً لخدمات الأفراد -المملكة العربية السعودية 2022" من خلال جوائز "الاقتصاد العالمي" كما نال جائزة "أفضل مبادرة للمباني الخضراء – الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية 2022 " من جوائز "إنترناشيونال فاينانس"

الإمارات دبي الوطني كابيتال يحصد 16 جائزة مرموقة خلال حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الإمارات العربية المتحدة" بقيمة 3.89 مليار دولار أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر" 2023

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد الجائزة الكبرى في فئة "جائزة التغيير" عن حملة يوم المرأة الإماراتية خلال حفل توزيع جوائز دبي لينكس 2023

الإمارات الإسلامي يحصد جائزة "أفضل صفقة عقارية إسلامية" في حفل توزيع جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2023

الإمارات الإسلامي يحصد جائزتي "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" و "أفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة" خلال حفل توزيع جوائز "إنترناشيونال فاينانس" لعام 2023

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في المنطقة.

وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية متميزة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 853 فرعاً إضافة الى 4,213 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة والخارج، وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيسي في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقوم بتقديم خدماتها في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية الاستثمارية والأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين وروسيا ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني على العنوان: www.emiratesnbd.com.