«سمانا» تستهدف مبيعات بقيمة اجمالية تبلغ 8 مليارات درهم في 2024.

«سمانا» ستمنح 18 عقد إنشاءات جديد في 2024.

«سمانا» ستوسع قوتها العاملة بنسبة 80% وستُعيِّن 455 موظفًا جديدًا بنظام الدوام الكامل في 2024.

الشركة تخطط لتأسيس مكاتب في الصين وأوروبا.

«سمانا للتطوير العقاري» تستعد لتدشين مشروع فائق الفخامة خارج الإمارات في 2024.

(دبي، الإمارات العربية المتحدة): في ظل نمو غير مسبوق تشهده المعاملات العقارية في دبي، تفخر «سمانا للتطوير العقاري» بترجمة انتعاش سوق العقارات بدبي إلى انجازات غير تقليدية تحققت على مدار عام 2023. وتمثل أبرز هذه الإنجازات في تجاوز القيمة الإجمالية للمبيعات التي كانت الشركة قد استهدفتها في 2023، وهي 3,3 مليار درهم.

وتواصل مكانة دبي كوجهة عالمية للمعيشة والعمل ومزاولة الأعمال التجارية تحفيز سوق العقارات بالإمارة للارتقاء إلى آفاق جديدة أبعد وأعلى. وتجلت العوامل الاقتصادية المحفزة للنمو الفائق الذي تشهده الإمارة في قوة أداء قطاع العقارات بها خلال عام 2022، وبصفة خاصة في مبيعات الفلل والشقق السكنية من الفئة «أ». ولكن على الرغم من ذلك، جاء عام 2023 ليفوق سابقه في أداء قطاع العقارات بدبي، إذ حقق القطاع نتائج ساحرة على مدار العام وشهد طلبًا متزايدًا عبر كافة فئات العقارات، بما في ذلك الشقق والفلل والمكاتب والمستودعات والعقارات التجارية.

ويشهد قطاع العقارات الفاخرة في دبي اتجاهًا جديدًا مع تدشين مشروع فائق الفخامة في «نخلة جبل علي».

وكان لنجاح دبي في استقطاب الأعمال التجارية، وللإنجازات المبهرة التي حققها «برنامج تأشيرات الإقامة الذهبية» بالإمارة دور مساعد في تحفيز هذا النمو الاستثنائي.

2024- تطلعات مستقبلية

وفيما يتعلق بالتطلع إلى المستقبل، تتوقع «سمانا للتطوير العقاري» أن يتجاوز عام 2024 مُجددًا الإنجازات المتميزة التي تحققت خلال عام 2023. وتشير التوقعات إلى نمو هائل تتراوح نسبته بين 40% و50% في الحجم الإجمالي لسوق العقارات بدبي، واحتفاظ العقارات المُباعة قبل البدء في إنشائها «على الخريطة» بهيمنتها على السوق، كما كان الحال في 2023. وثمَّة مميزات تستقطب المستثمرين العالميين إلى قطاع العقارات بدبي، ومن أهمها خطط السداد المناسبة، إلى جانب الميزة الإضافية المتمثلة في منح تأشيرات الإقامة الذهبية للمستثمرين الذين يشترون عقارات «على الخريطة».

وتهدف «سمانا للتطوير العقاري» لأن تبني على نجاحها الذي حققته في عام 2023 وعلى تحقيق نمو بنسبة 600% وعلى تجاوز القيمة الإجمالية للمبيعات التي استهدفتها على مدار العام، وهي 3,3 مليارات دولار، وذلك بتحديد هدف طموح في عام 2024، ويتمثل في قيمة اجمالية أعلى للمبيعات خلال العام الجديد، وهي 8 مليارات درهم. وثمَّة مؤشر من شأنه أن يقود الشركة إلى تحقيق هذا الهدف الجريء، وهو التزام الشركة بالانتهاء من الإنشاءات في الوقت المحدد، بل وأحيانًا قبل الوقت المحدد، الأمر الذي يتيح لها تسليم مشروعاتها وفقًا للجداول الزمنية المحددة وبيع الوحدات الفاخرة بأسعار في متناول الأيدي.

منح 18 عقد انشاءات جديد في 2024

خلال عام 2023، حافظت «سمانا للتطوير العقاري» على التزامها في مزاولة أنشطتها الإنشائية بجداولها الزمنية المُحدَّدة سلفًا، بل أنها سبقت هذه الجداول في بعض الأحيان. وفي المتوسط، استطاعت الشركة خلال العام الجاري إكمال 100% من إنشاءاتها ذات البنية الفائقة في غضون من 7 إلى 8 أشهر فقط من بدء هذه الإنشاءات.

وتستطيع «سمانا للتطوير العقاري» كشف النقاب عن اعتزامها منح 18 عقد إنشاءات جديد خلال عام 2024. وفيما يتعلق بخطط «سمانا» للعام الجديد، فستتوسع الشركة في قوتها العاملة بنسبة 80%، وستُعيِّن 455 موظفًا جديدًا بنظام الدوام الكامل. وستكون غالبية التعيينات الجديدة في إدارة المبيعات.

وقد احتفلت «سمانا للتطوير العقاري» مؤخرًا بمراسم التسليم الرسمية لمشروع «سمانا جولف أفينيو» لتحدد بذلك معيارًا عاليًا لتسليم المشروعات في الأوقات المحدَّدة. وتتهيأ الشركة لتسليم 4 مشروعات أخرى في غضون فترة الــ 13 شهرًا المقبلة، وسيجري تسليم غالبيتها قبل الأوقات المحدَّدة، لترسخ الشركة بذلك أساسًا متينًا للتسليمات الناجحة في عام 2025 وما بعده.

وفي خطو استراتيجية خارج نطاق الإمارات، تستعد «سمانا للتطوير العقاري» لتدشين مشروع فائق الفخامة خلال 2024، لتلبي به متطلبات سوق متميزة تسعى إلى امتلاك المزيج المثالي من الشمس والرمال والبحر. وسيضع هذا المشروع «سمانا» في فئة الأسواق ذات الفخامة البالغة، التي تتراوح قيمة الوحدة العقارية الواحدة فيها بين 3 ملايين إلى 20 مليون دولار.

الانتشار عالميًا

وعلاوة على ما سبق، تخطط الشركة لتأسيس مكاتب في الصين وأوروبا، لتوسيع نطاق تواجدها العالمي وجعل مشروعاتها أقرب إلى الأسواق الرئيسية. ويعكس هذا التحرك الاستراتيجي التزام «سمانا للتطوير العقاري» بالتميز وتفانيها في تلبية الاحتياجات المتطورة للمشهد العقاري الدولي.

وقد رسخ النمو الهائل الذي حققته «سمانا للتطوير العقاري» في 2023، والذي بلغت نسبته 600%، مكانة الشركة ضمن شركات التطوير العقاري العشر الأسرع نموَّا في دبي.

وقد عزَّزت الشركة هذه العلامة الفارقة في مسيرتها بنجاجها في إنجاز مشروع «سمانا جولف أفينيو» في «مدينة دبي للاستوديوهات»، والذي بلغت قيمته الإجمالية 100 مليون درهم، واحتفالها بمراسم تسليمه الرسمية. يتَّسق هذا المشروع السكني المُشيَّد على طراز المنتجعات مع «خطة دبي الحضرية 2040». ولا تقتصر أهمية هذا المشروع على كونه شهادة تؤكد التزام «سمانا للتطوير العقاري» بتأسيس مجتمعات صحية ومستدامة فحسب، بل وإنما أيضًا في كونه قد منح الشركة جائزة مرموقة، وهي «جائزة الإبداع في التصميم» في عام 2019.

وفي ظل خلفية رائعة تتمثل في انتعاش عقاري غير مسبوق تشهده سوق العقارات بدبي، تميزت «سمانا للتطوير العقاري» بأداء فائق خلال عام 2023. وكانت ريادة الشركة في ابتكار فكرة حمامات السباحة الخاصة المبنية داخل البنايات السكنية إنجازًا محوريَّا. ولم تضمن هذه الفكرة المُبتَكَرَة للشركة مكانًا ضمن شركات التطوير العقاري العشر الأسرع نموَّا في دبي فحسب، بل وإنما ايضًا أبرزت تفاني الشركة في ابتكار وتنفيذ تصاميم غير تقليدية وتوفير تجارب معيشية فاخرة.

ويؤكد تدشين 12 مشروع جديد خلال عام 2023 التزام «سمانا» بتلبية متطلبات السوق وتجاوز توقعات العملاء.

وأعرب عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، عن شعوره بالتفاؤل حيال آفاق عام 2024، وقال: «بعد أن حطمنا أرقامًا قياسية في عام 2023، نتطلع إلى الاستفادة من الفرص التي يحملها لنا عام 2024. لقد كان تركيزنا على تسليم مشروعاتنا في الأوقات المُحدَّدة والتزامنا بالابتكار بمثابة حجر الزاوية في نجاحنا. ويعكس تدشين مشروعات بالغة الفخامة ومكاتب دولية مدى حرصنا على التميز والتزامنا بتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا ذوي الأذواق الرفيعة».

وبينما تواصل «سمانا للتطوير العقاري» نشاطها اللافت في المشهد العقاري الديناميكي بدبي، تبقى الشركة متفانية في مساهمتها الإيجابية في نمو الإمارة وإعادة تعريف معايير الحياة العصرية بها.

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