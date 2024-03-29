| دبي | أعلنت شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة") (رمز سوق دبي المالي: AMANAT)، الشركة الاستثمارية المدرجة الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

الإيرادات: ارتفعت بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 718.1 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2023، مدفوعة بنمو شبه مضاعف في منصة التعليم ونمواً بنسبة 14% في منصة الرعاية الصحية.

الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك: ارتفعت بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 274.3 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2023

صافي الربح المعدل قبل الضريبة والزكاة: ارتفع بنسبة 38% على أساس سنوي ليصل إلى 159.3 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2023

ترسيخ المركز المالي: بلغ الرصيد النقدي 582.3 مليون درهم إماراتي في نهاية العام مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة ما يتيح إمكانية تسخير رأس المال في فرص النمو، ويأتي مع هذا مقترح توزيعات أرباح نقدية بقيمة 50 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2023، مع التخطيط لتوزيع أرباح مرحلية خلال عام 2024

تعزيز القيمة: تحظى الشركة بمسار نمو قوي عبر كلا المنصتين مدعوماً بخطط توسع فعالة بهدف خلق مزيد من القيمة ورفع إمكانية التسييل المحتملة مما يؤدي إلى زيادة عائدات المساهمين.

أهم مؤشرات الأداء التشغيلي لعام 2023

• نمو ملحوظ في أعداد الطلاب والمستفيدين: وصلت أعداد الطلاب والمستفيدين في منصة التعليم لدينا إلى ما يقارب الـ 20 ألف، حيث ارتفع عدد المستفيدين من خدمات شركة تنمية الإنسان بنسبة 19%، فيما ارتفعت معدلات الالتحاق بجامعة ميدلسكس بنسبة 18%، وكذلك ارتفعت معدلات الالتحاق في نما القابضة بنسبة 11%.

• توسّع متنامي في عدد أسرّة الرعاية الطويلة الأجل: نعمل على توفير أكثر من 700 سرير بحلول عام 2026، إذ تضم منصتنا للرعاية الصحية 430 سريراً حالياً وتوشك التوسعة في جدة على الانتهاء، ويجري كذلك تطوير منشأة جديدة بسعة 150 سريراً في الخبر، ومن المتوقع أيضاً توفير 80 سريراً بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي بحلول الربع الثاني من عام 2024.

•اكتمال المراجعة الاستراتيجية للمستشفى الملكي التخصصي: إن خيارات التخارج في هذا الاستثمار قيد التقييم حالياً.

أبرز المؤشرات المالية لعام 2023

الإيرادات: بلغت نسبة الارتفاع 40% لتصل إلى 718.1 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2023، مدفوعة بما يلي:

منصة التعليم: ارتفعت إيراداتها بنسبة 89% على أساس سنوي لتصل إلى 338 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بالنمو في معدلات الالتحاق والمساهمة في النمو الناتجة عن الاستحواذ على شركة تنمية الانسان على مدار العام؛ ومنصة الرعاية الطويلة الأجل: بلغت نسبة الارتفاع في إيراداتها 15% على أساس سنوي لتصل إلى 342 مليون درهم إماراتي بعد الاستحواذ على شركة "سكون" (منشأة جدة) في مايو 2023، الأمر الذي فاق بكثير الضغط القصير الأجل على الإيرادات المحققة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك: ارتفعت بنسبة 46% لتصل إلى 274.3 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2023، مدفوعة بما يلي:

منصة التعليم: ارتفعت أرباحها بنسبة 53% لتصل إلى 201 مليون درهم إماراتي مدفوعةً بنمو الإيرادات المرتبطة بالتسجيل، وتأثر هذا الارتفاع جزئياً بالانخفاض في شركة نما القابضة والذي جاء نتيجة للضرائب وتكاليف التمويل.

منصة الرعاية الطويلة الأجل: استقرّت أرباحها عند 103 ملايين درهم إماراتي، مع تأثير إيجابي من الاستحواذ على منشأة جدة والنمو فيها، ما عوّض ضغط الإيرادات المحققة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

صافي الربح: ارتفع بنسبة 34% ليصل إلى 153.9 مليون درهم إماراتي على أساس معدّل، مع تسجيل خسارة قدرها (43.8) مليون درهم إماراتي على أساس غير معدّل نتيجة لتأثير التعديلات المحاسبية غير النقدية لمرة واحدة فيما يتعلق بانخفاض القيمة في المستشفى الملكي التخصصي ( والتي بلغت 95 مليون درهم إماراتي) والضرائب المؤجلة ( والتي بلغت 109 ملايين درهم إماراتي).

تصريحات

وبهذه المناسبة صرح الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة أمانات، قائلاً: "في عام 2023، استمرت أصولنا الرائدة في مسار نموها القوي، ما انعكس إيجاباً على نتائجنا المالية. وسينصب تركيزي في المستقبل على العمل مع فريق الإدارة لبناء خطط نمو منصتنا وتسريعها، والاستفادة من التركيبة السكانية والاقتصاديات المواتية التي تقود نمو الطلب في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. وبالإضافة إلى تركيزنا على نمو المنصة، فإننا نواصل اكتشاف فرص زيادة عوائد المساهمين، من خلال رفع إمكانية التسييل المحتملة."

ومن جانبه، صرح السيد جون ايارلاند ،الرئيس التنفيذي لشركة أمانات، على النتائج المالية للشركة قائلاً: "حققت أمانات نتائج قياسية في عام 2023، وحافظت على مسار نموها القوي مع ارتفاع الإيرادات والأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 40% و46% على أساس سنوي على التوالي، وبالتطلع مستقبلاً نرى زخماً إيجابياً عبر منصتينا. وينصب تركيزنا على دفع النمو من خلال زيادة معدلات تسجيل الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع نطاق احتياجات التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية، وكذلك زيادة سعة الأسرّة في منصتنا للرعاية الطويلة الأجل في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية."

#بياناتشركات

-انتهى-

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