الرياض – أعلنت شركة التعدين العربية السعودية ("معادن")، أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2023م. حيث شهدت معادن توسعاً في أعمالها المتخصصة بإنتاج الأسمدة وعقدت عدة شراكات استراتيجية ساهمت في تعزيز النمو المالي على المدى الطويل، وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة لعام 2040.

أبرز الإنجازات والنتائج في الربع الثاني 2023

مواصلة تحقيق النمو في الإنتاج وتعزيز الكفاءات من خلال الشراكات:

تحقيق مستويات قياسية في إنتاج الفوسفات خلال الربع الثاني، مما يعزز من مكانة معادن الرائدة في سوق الأسمدة العالمي ودفع عجلة النمو.

إطلاق مشروع استكشافي مشترك مع شركة "إيفانهو إلكتريك"، الأكبر من نوعه في العالم، والذي يهدف إلى إتاحة تكنولوجيا متقدمة تساهم في تعزيز قدرات الاستكشاف في المملكة العربية السعودية.

قامت منارة المعادن، المشروع المشترك بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة، بالاستحواذ على حصة تبلغ 10% من شركة "فالي للمعادن الأساسية المحدودة"، الخطوة التي ساهمت في تعزيز الدور الاستراتيجي لمعادن على الصعيد الدولي وخلق فرص لتنويع منتجات الشركة.

تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء إلى الصين بموجب اتفاقية لتوريد 25,000 طن إلى شركة شينغ هونغ للبتروكيماويات، بما يتماشى مع التزام معادن بخفض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة العالمية.

تنفيذ المرحلة التالية من نموذج التشغيل الجديد، بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة أحجام الإنتاج وتقنين التكاليف.

حصلت معادن على أول تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من وكالتي موديز وفيتش.

مواصلة تنفيذ أنشطة مشروع منصورة ومسرة، أضخم مشروع لإنتاج الذهب في الشركة، والذي من المتوقع أن يُنتج ما يعادل 250 ألف أونصة سنوياً مع التخطيط لبدء الإنتاج التجاري في النصف الثاني من السنة المالية 2023م.

بلغت الإيرادات 6.97 مليار ريال سعودي، في حين بلغ صافي الربح 351 مليون ريال سعودي، نتيجة انخفاض أسعار السلع مقارنةً بالأسعار القياسية المسجلة خلال السنة المالية 2022م.

تعزيز المركز المالي بشكل أكبر، حيث انخفضت القروض طويلة الأجل بمعدل 11% وصافي الدين بـ 9% اعتباراً من شهر ديسمبر 2022م، بما في ذلك السداد المبكر من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات (MWSPC) لديون تبلغ 3 مليارات ريال سعودي.

ومن جهته، قال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن: "حققت شركة معادن مستويات ربعية قياسية في إنتاج الفوسفات، في ضوء سعينا لتعزيز دورنا الريادي في سوق الأسمدة العالمي. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا التنموي الثابت تحت مظلة برنامج التحول في معادن ومستهدفاتنا الاستراتيجية لعام 2040."

وأضاف: "وسنواصل بكل تأكيد سعينا لتطوير أعمالنا ودعم المرحلة القادمة للنمو، مما يؤكد ضرورة تعزيز الجهود لرفع مستوى مرونتنا لتنفيذ المرحلة القادمة على أفضل وجه. ونحرز حالياً تقدماً ملحوظاً في توسيع عمليات الشركة وتطبيق نموذج عمل أكثر كفاءة وتعزيز الدور الريادي للشركة الذي سيمكنها من تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي. إن هذه الخطوات الثابتة التي نتخذها الآن ستضمن قدرتنا على مواجهة التحديات التي يواجها قطاع التعدين وإطلاق العنان لإمكانياته في المملكة."

#بياناتشركات

- انتهى -

معادن - شركة التعدين العربية السعودية

تعد شركة معادن أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط ومن أسرع شركات التعدين نموًا في العالم، حيث بلغت عائداتها حوالي 40.3 مليار ريال سعودي (10.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م. وتعمل الشركة على تطوير صناعة التعدين لتصبح ثالث أركان الاقتصاد السعودي تماشياً مع رؤية 2030، كما تهدف إلى أن تكون نموذجًا يحتذى به في العمليات المسؤولة والمستدامة.

تدير معادن 17 منجمًا وموقعًا، ولديها أكثر من 6500 موظف وتقوم بتصدير منتجات إلى أكثر من 30 دولة حول العالم. وتسعى إلى تحقيق نمو هائل على مدار الـ 18 عامًا القادمة عبر الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس والمعادن الثمينة - للاستفادة من ثروات المملكة المعدنية المقدرة بـ 1.3 تريليون دولار.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني: https://www.maaden.com.sa