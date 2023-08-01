الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("شاكر"، "المجموعة" أو "الشركة")، الرائدة في مجال استيراد وتصنيع وتوزيع مكيفات الهواء والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من السنة المالية 2023، مواصلة تحقيق رؤيتها الاستراتيجية وزخم النمو الذي حققته خلال الربع الأول من العام.

أهم ملامح الأداء للنصف الأول من السنة المالية 2023

بلغت الإيرادات 653.96 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 10.54٪ مقارنة مع النصف المماثل من العام السابق، نتيجة نمو قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف وقطاع الأجهزة المنزلية بنسبة 14.82٪ و4.56٪ على التوالي.

بلغ إجمالي الربح 161.34 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته 21.76٪ مقارنة مع النصف المماثل من العام السابق، نتيجة زيادة الإيرادات وتحسين هامش الربح وتنوع محفظة الشركة.

بلغت الإيرادات التشغيلية 48.42 مليون ريال سعودي، بزيادة 66.86٪ مقارنة مع النصف المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات وإجمالي الربح وانخفاض مخصصات الذمم المدينة.

بلغ صافي الربح 44.66 مليون ريال سعودي، بارتفاع 69.06٪ على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع الإيرادات والأرباح التشغيلية، إلى جانب الزيادة بنسبة 91.05٪ في الربح من حصة الشركة في مصنع إل جي شاكر لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مما عوض الارتفاع في تكاليف التمويل.

بلغت ربحية السهم 0.93 ريال سعودي، بزيادة 69.06٪ مقارنة مع النصف المماثل من العام السابق.

حققت شاكر في الربع الثاني من العام تقدم كبير في استراتيجيتها لتحسين محفظة المنتجات والخدمات. وتعكس عملية بيع شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والتي تتركز أعمالها في الأردن، مدى تركيز شاكر على تكثيف عملياتها الأساسية في المملكة وتعزيز مركزها المالي.

كما حققت شاكر تقدما كبيرا في الإجراءات التنظيمية وإجراءات الترخيص لاستثمارها الاستراتيجي بشركة كاشو السعودية، والاستعداد التشغيلي لها بحلول عام 2024. وهي خطوة هامة في سبيل تعزيز الحضور الرقمي لشاكر ودفع نموها في مجال التجارة الإلكترونية والتجزئة الرقمية.

وفي الربع الثاني من السنة المالية 2023، وسعت شاكر تشكيلة منتجاتها للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء من خلال إضافة منتج جديد سعودي الصنع في التكييف المركزي. هذه الإضافة تهدف إلى تنويع محفظة الشركة في قطاع المشاريع وترسخ مكانتها في هذا القطاع.

كما أحرزت الشركة تقدم كبير في قطاع المشاريع العملاقة في المملكة خلال الربع الثاني. حيث واصلت تقدمها وأظهرت إمكاناتها الواعدة في تأمين المزيد من العطاءات ضمن المشاريع الطموحة التي تسهم بشكل رئيسي في الجهود المستمرة لتوسيع البنية التحتية للمملكة العربية السعودية.

وامتدادًا لرحلتها في التحول الرقمي والتزامًا بتعزيز الكفاءة التشغيلية، بدأت شاكر الانتقال من نظام تخطيط موارد المؤسسة الخاص بها إلى منظومة S/4 HANNA من SAP خلال الربع الثاني، بعد مرحلة تقييم ناجحة في الربع الأول من السنة المالية 2023. وسيدعم هذا التكامل عملية صنع القرار و تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة.

كما واصلت شاكر التزامها بإدارة رأس المال. ففي الربع الثاني من السنة المالية 2023 نجحت الشركة في خفض قروضها قصيرة الأجل بمقدار 47.38 مليون ريال سعودي، مع التركيز على الميزانية العمومية وتحسين وضعها المالي ووضع أساس راسخ للنمو المستدام.

وتعقيباً على النتائج المالية، قال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر: "نجحنا في المحافظة على الزخم الذي اكتسبناه خلال الربع الأول من السنة المالية 2023 ومتابعته في الربع الثاني. حيث استمر قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في تسجيل نمو كبير، ونحن نعمل على تحسين مزيج منتجاتنا من الأجهزة المنزلية والعلامات التجارية مع التحلي برؤية طويلة الأجل لمواصلة ترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق. كما نفخر بإنجازاتنا في قطاع المشاريع والدور الذي نلعبه في التنمية الاقتصادية داخل المملكة من خلال تصنيع وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في مصنعنا المشترك مع إل جي.

لقد اتخذنا خطوات رئيسية في النصف الأول من العام، بدءا من تحسين محفظتنا والتركيز على النمو المالي عبر استراتيجية واضحة لتقليص المديونية، إلى تحسين تجربة العملاء، والتنويع في القطاعات التكميلية. وتمهد جميع هذه الخطوات الطريق للنمو المتسارع وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ومع تطلعنا إلى النصف الثاني من عام 2023، تسعى شاكر إلى تحسين الوضع المالي من خلال تقليص المديونية، وتحسين الميزانية العمومية، والاستمرار بمبادراتها الاستراتيجية ."

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حول شاكر:

تأسست شاكر في عام 1950م، لتصبح حينها من أوائل الشركات التي قدمت أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية للمستهلكين في المملكة. وهي اليوم مورد وموزع رئيسي للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما فيها مايتاج، وأريستون، وإنديست، وميديا، وبومباني، وإل جي، والموزع الوحيد لمكيفات إل جي في المملكة العربية السعودية، في حين توفر وحدة خدمات الطاقة (إيسكو) التابعة للشركة حلولاً متقدمة لإدارة الطاقة. وتُعد شاكر شركة مساهمة عامة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) منذ عام 2010. وعلى مر السنين، لمع اسمها ليدخل في مصاف أفضل الشركات السعودية، حيث تقدم مجموعة من الحلول المتكاملة للمكيفات والأجهزة المنزلية للسوق السعودي والمنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.shaker.com.sa/

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سام ريان سيابولو، انستتنكتيف بارتنرز

sam.siahpolo@instinctif.com

جوان جوزيف، انستتنكتيف بارتنرز

joann.joseph@instinctif.com