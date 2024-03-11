إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة قدرها 68٪ على أساس سنوي لتبلغ 6.6 مليار جنيه

ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بنسبة قدرها 31٪ على أساس سنوي ليتخطى حاجز المليار جينه

وصول العائد على متوسط حقوق الملكية إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات بنسبة 23.7%

محفظة التمويل الخاصة بالشركة تسجل 18.3 مليار جنيه

القاهرة: أعلنت اليوم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن نتائج أعمالها المالية لعام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 6.6 مليار جنيه مصري، وهو ارتفاع بنسبة 68% مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية 1.04 مليار جنيه مصري بنسبة ارتفاع بلغت 31% عن العام الماضي، كما بلغت محفظة التمويل الخاصة بالشركة 18.3 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 4٪ على أساس سنوي على الرغم من إصدار لسندات توريق بقيمة 4 مليار جنيه مصري خلال العام.

ومن جانبه صرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة بأن استمرار الشركة في تحقيق نتائج أعمال قوية ينبع من قدرة الشركة على تنمية أعمالها بمختلف المجالات على الرغم من التحديات المتنوعة خلال عام 2023 ومنها ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع مستويات التضخم وتراجع وتيرة الصفقات. وقال جوهر إن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية يعكس صلابة نموذج أعمال الشركة على كافة الأصعدة واستراتيجية تنويع الأعمال التي تتبناها وإدارة ميزانية وسيولة الشركة بفعالية.

وأضاف جوهر إنه على الرغم من إصدار الشركة لسندات توريق بقيمة 4 مليار جنيه مصري خلال عام 2023، إلا أن منصة الخدمات المالية غير المصرفية التابعة للشركة استطاعت تحقيق نمو عبر مختلف أنشطتها ، كما استمر البنك التاجر “Merchant bank” في تحقيق قيمة مضافة من خلال الاستثمارات بمجالات الخدمات التعليمية والرعاية الصحية، كما أنهت سي آي كابيتال عام 2023 كواحدة من أكبر مستشاري الصفقات المختلفة سواء الدمج والاستحواذ وصفقات رأس المال وإصدارات الدين، بالإضافة إلى تفوقها على أقرانها بالسوق المصري من حيث معدلات العائد على متوسط حقوق الملكية ومعدلات المصروفات إلى الإيرادات.

وسجلت محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي إجمالي 13.1 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023، حيث قامت الشركة بإتمام الإصدار الثالث عشر لها لسندات توريق بقيمة 3.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأخير من عام 2023، وارتفعت الإيرادات بنسبة 70% على أساس سنوي، لتسجل 3.67 مليار جنيه مصري بنهاية العام الماضي، وارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة سنوية بلغت 36% ليصل إلى 701 مليون جنيه مصري بنهاية عام 2023.

كما واصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية على كافة الأصعدة وذلك على الرغم من ازدياد المنافسة بالسوق في ضوء دخول لاعبين جدد، حيث بلغ إجمالي القروض الجديدة الممنوحة لعملاء الشركة 4.3 مليار جنيه مصري بنهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 30% على أساس سنوي، كما توسعت الشركة بشبكة فروعها عبر إضافة 30 فرع جديد خلال عام 2023، ليبلغ إجمالي عدد الفروع 162 فرع في 21 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية، وبلغ إجمالي حجم المحفظة التمويلية الخاصة بالشركة 3.3 مليار جنيه مصري بنهاية العام، وهو ارتفاع بنسبة 33% على أساس سنوي على الرغم من إتمام الشركة لأول صفقة إصدار سندات توريق لها بقيمة 813 مليون جنيه مصري خلال عام 2023 ، فيما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بنسبة 30% على أساس سنوي ليصل إلى 434 مليون جنيه مصري بنهاية عام 2023.

واختتمت شركة سي آي للتمويل العقاري عام 2023 بتحقيق ارتفاع بنسبة 99% في حجم محفظتها التمويلية، ليبلغ 1.35 مليار جنيه مصري بنهاية العام، كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 159% على أساس سنوي ليبلغ 238 مليون جنيه مصري بنهاية العام، فيما بلغ إجمالي القروض الجديدة الممنوحة لعملاء الشركة 844 مليون جنيه مصري بنهاية عام 2023 بزيادة قدرها 53% على أساس سنوي.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 88% على أساس سنوي، ليصل إلى 964 مليون جنيه مصري بنهاية عام 2023، فيما ارتفع إجمالي إيرادات نشاط السمسرة لعام 2023 بنسبة 83% على أساس سنوي ليبلغ 611 مليون جنيه مصري بنهاية العام.

وحققت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 178٪ على أساس سنوي لتسجل 264 مليون جنيه مصري بنهاية العام، فيما استمر إجمالي حجم الأصول المدارة في الارتفاع، ليحتل ريادة السوق المصري بقيمة 65.7 مليار جنيه مصري بارتفاع سنوي قدره 23٪، لتختتم العام كأحد أكبر مديري الصناديق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الأصول المدارة وعدد الصناديق.

وحقق نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات إجمالي أرباح بقيمة 90 مليون جنيه مصري بنهاية عام 2023، حيث نجحت الشركة في إتمام 14 صفقة متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تفوق 35.2 مليار جنيه مصري، مما ساهم في حصول الشركة على العديد من الجوائز الدولية المرموقة مثل أفضل مستشار لأسواق الدين وأفضل مستشار لصفقات الدمج والاستحواذ بالسوق المصري.

واختتم جوهر بأن شركة سي آي كابيتال تمكنت من تحقيق نتائج أعمال مالية وتشغيلية قوية على كافة الأصعدة، كما أكد أن الشركة تتطلع إلى عام من النمو بعد اتخاذ الحكومة المصرية لحزمة قرارات نقدية واقتصادية من شأنها إعادة مصر كواجهة لمستثمري الأسواق الناشئة والمبتدئة.

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نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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