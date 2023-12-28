«أفكار للاستثمارات المالية والعقارية» تضم مجموعة شركات تعمل في مجال الأثاث المنزلي والمكتبي والاستثمار

تأتي عملية الاستحواذ في إطار التوسع الكبير لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات في قطاعي العقارات والتجزئة في المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، الشركة العالمية الرائدة لحلول الاستثمار والهندسة وخدمات تطوير مشاريع البناء، التابعة للشركة العالمية القابضة (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز IHC) اليوم، استحواذها على حصة 60% من شركة «أفكار للاستثمارات المالية والعقارية ذ.م.م»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتنشط أعمالها في قطاعات متنوعة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وذلك في خطوة مهمة تمثل توسعاً كبيراً لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات في قطاعي العقارات والتجزئة، ما يعزز مكانتها قوةً استثماريةً عالميةً رائدة في المنطقة.

تُركز شركة "أفكار" في أعمالها على قطاعات مختلفة بما فيها الاستثمار في المشاريع التجارية، وتنظيم وإدارة أنشطة وموارد الشركات والمؤسسات، وتمثيل الشركات، واستثمار وتطوير المشاريع العقارية، وتجارة التجزئة للأثاث المنزلي والمكتبي، ومواد الديكور الداخلي. وقد رسخت علامتا الشركة الرئيسيتين "2XL Home" و" OC Home" حضورهما في السوق عبر افتتاح صالات عرض جديدة وإطلاق خطط للتوسع الاستراتيجي، ما يعكس التزامهما بالجودة ونهجهما القائم على الاهتمام بالمتعاملين ووضعهم على رأس الأولويات.

وفي هذا السياق، قال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: "نسعى من خلال هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى إثراء محفظة مجموعتنا وتنويع أعمالها، والعمل على تطوير خطة عمل فاعلة للعام القادم، إذ ينصب جُل تركيزنا على تحقيق عائدات أعلى على الاستثمار، والمُضي قدماً في توفير فوائد وميزات إضافية لمستثمرينا."

حققت شركة "أفكار" مستويات عالية من النمو، مع زيادة ملحوظة في الأصول بلغت 13%، وارتفعت إيراداتها 10% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مدعومة بقوة عاملة تضم أكثر من 600 موظف. وتجسد عملية الاستحواذ التزام المجموعة الثابت بتنويع محفظة أعمالها في قطاعي العقارات والتجزئة، وتتويجاً لحضور "أفكار" القوي في السوق ونموها المطرد في كبرى الأسواق الإقليمية.

وأضاف خرما: " ستمضي مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات قدماً، خلال العام 2024، في رؤيتها الاستراتيجية القائمة على ترسيخ التزامها بالاستثمار في قطاعات ذات نمو مرتفع وعائدات مجدية وتنويع مجالات أعمالها."

يُشكل الاستحواذ خطوة استراتيجية لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات لتعزيز استثماراتها في قطاعات تتميز بمستويات عالية من النمو، والإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات. وتشمل محفظة أعمال "أفكار" الغنية، صالات عرض رئيسية في مواقع استراتيجية مثل مارينا مول أبوظبي والعين مول وميغا مول، والغاليريا مول في جزيرة الماريه، والتي ستعزز الأصول الحالية المجموعة وتوسع أعمالها. وقامت الشركة أخيراً، في خطوة تهدف إلى دفع عجلة النمو الاستراتيجي، بتطوير مستودع جديد في إمارة الشارقة، وهي الآن بصدد إنشاء صالة عرض إضافية لـ "2XL" في منطقة البرشاء النابضة بالحياة في دبي.

العلامة التجارية "2XL Home" هي اسم مميز في عالم التجزئة في دولة الإمارات، وتشتهر بمنتجاتها الفريدة من الأثاث المنزلي الفاخر الذي يُعرض في 9 فروع منتشرة في البلاد. وتتميز هذه العلامة التجارية الإماراتية بطرحها لسلسلة واسعة من مجموعات الأثاث المعاصرة ذات التصاميم المميزة والجميلة، والمستوحاة من التصميمات الداخلية الفرنسية التقليدية، والتي تنسجم مع بيئة المنزل العصري. بينما تُعد العلامة التجارية "OC Home" رمزاً للتميز في مجال في مجال الأثاث، وهي متخصصة في المفروشات المنزلية الأنيقة والعالية الجودة والتي تلبي أصحاب الذوق الرفيع وأنماط الحياة العصرية.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الشراكة حضور مميز في قطاعي العقارات والتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لما تقدمه من حلول مبتكرة وخدمات رفيعة المستوى ترتقي بتجارب المتعاملين. وبدون شك سيسهم هذا التعاون، المدعوم بمحفظة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات الغنية والمتنوعة في قطاعات الاستثمار والبناء والعقارات وسجل حافل بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة في أكثر من 20 دولة، في إعادة رسم ملامح ديناميكيات السوق ووضع معايير جديدة للقطاع.

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