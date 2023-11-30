إيرادات الشركة بلغت 4.7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 87٪ على أساس سنوي

ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بنسبة قدرها 54٪ على أساس سنوي ليبلغ 747 مليون جنيه

محفظة التمويل تتخطي 21 مليار جنيه مصري لأول مرة

القاهرة : أعلنت اليوم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 4.7 مليار جنيه مصري، وهو ارتفاع بنسبة 87% عن العام الماضي، بينما بلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 747 مليون جنيه مصري، بارتفاع بلغ 54% مقارنة بالعام الماضي، كما استمرت محفظة التمويل الخاصة بالشركة في ريادتها للسوق، حيث تخطت 21 مليار جنيه مصري بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام.

ومن جانبه صرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة بأن الشركة حققت نتائج أعمال قوية خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مدفوعة بصلابة نموذج أعمالها واستراتيجية تنويع الأعمال الخاصة بها، بالإضافة إلى الأداء المالي والتشغيلي المتميز لكافة شركاتها التابعة سواء في الخدمات المالية غير المصرفية أو بنك الاستثمار، مما يعزز من مكانتها كالمجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة.

وأضاف جوهر أن منصة الشركة للخدمات المالية غير المصرفية حققت نمواً قوياً من حيث ارتفاع إجمالي محافظ التمويل الخاصة لكل شركة، ومن خلال تحقيق نتائج أعمال قوية، وزيادة العملاء النشطين، كما استمر بنك الاستثمار الخاص بالشركة في تحقيق نمواً ملحوظاً على كافة الأصعدة.

وارتفع حجم محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي بنسبة 27% على أساس سنوي ليصل إلى 16.2 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 101% على أساس سنوي لتسجل 2.64 مليار جنيه مصري، وارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة سنوية بلغت 53% ليصل إلى 415 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

كما واصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث تمكنت من زيادة حجم المحفظة التمويلية بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 2.75 مليار جنيه مصري بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام، وارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بنسبة 31% على أساس سنوي، ليصل إلى 317 مليون جنيه مصري. وتمكنت شركة ريفي من تحقيق نمواً في إجمالي التمويلات الممنوحة لعملائها بنسبة 38% ليبلغ 3.1 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام، واستمرت شركة ريفي في التوسع بشبكة فروعها عبر إضافة 30 فرع جديد ليبلغ إجمالي عدد الفروع 162 فرع بمختلفة أنحاء الجمهورية.

واستمرت شركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري في تحقيق نمو على مختلف الأصعدة، حيث ارتفع حجم محفظتها التمويلية بنسبة 133% على أساس سنوي، ليبلغ 1.4 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، فيما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 151% على أساس سنوي ليبلغ 155 مليون جنيه مصري، وبلغ إجمالي القروض الجديدة الممنوحة لعملاء الشركة 844 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 167% على أساس سنوي.

وتمكن بنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال من تحقيق أداءً متميزاً، حيث ارتفع إجمالي إيرادات بنك الاستثمار بنسبة 80% على أساس سنوي ليصل إلى 826 مليون جنيه مصري.

وتمكن نشاط السمسرة من تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 424 مليون جنيه مصري، بارتفاع 106% على أساس سنوي.

كما ارتفعت إيرادات شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول بنسبة 275٪ على أساس سنوي لتسجل 206 مليون جنيه مصري، فيما سجل إجمالي حجم الأصول المدارة أعلى مستوياته ليبلغ 61.7 مليار جنيه مصري بارتفاع سنوي 28٪.

وحقق نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات إجمالي أرباح 74 مليون جنيه مصري بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام، حيث نجحت الشركة في إتمام 14 صفقة متنوعة بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تفوق 35.2 مليار جنيه مصري.

وأختتم جوهر أن شركة سي آي كابيتال استطاعت أن تعزز من مكانتها الرائدة في السوق المصري، حيث أنهت التسعة أشهر الأولى من العام كمدير الصناديق الرائد من حيث حجم الأصول والأداء والشركة الرائدة في صفقات رأس المال وصفقات أسواق الدين، وتظل سي آي كابيتال الشركة الرائدة من حيث مؤشرات الأداء وأعلى معدلات النمو ومعدلات العائد على حقوق الملكية، كما تستمر في التفاؤل للمستقبل بحرص مع استخدام مواردها بكفاءة لمواكبة التحديات السوقية والتحديات الجيوسياسية في المنطقة.

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نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 3500 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.