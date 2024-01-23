وصل صافي الأرباح في الربع الأخير من العام إلى مستويات قياسية بلغت 1.5 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 29%

توزيعات الأرباح المقترحة(1) ارتفعت إلى 71 فلساً للسهم الواحد بما يعادل نسبة 49% من الأرباح الصافية

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 45% في عام 2023، لتبلغ قيمته 5.25 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 3.62 مليار درهم إماراتي خلال عام 2022. وتعكس هذه النتائج توجه المصرف الراسخ لتحقيق النمو القوي. ووصل صافي أرباح المصرف في الربع الأخير من عام 2023 إلى 1.5 مليار درهم إماراتي، مسجلاً نمواً بنسبة 29% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت إيرادات المصرف في عام 2023 نمواً بنسبة 36% لتبلغ 9.3 مليار درهم إماراتي مقابل 6.8 مليار درهم إماراتي في العام السابق، وذلك نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات. وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بواقع 47% ليبلغ 6.1 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 4.2 مليار درهم إماراتي في العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع عمليات التمويل وتحسن الهوامش. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 18% في عام 2023 ليبلغ 3.2 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 2.7 مليار درهم إماراتي في العام السابق، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 18%.

وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بمعدل 32.9%، محققةً تحسنا بمقدار 2.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع 34.9% في العام السابق. ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.

وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 1% لتصل إلى 760 مليون درهم إماراتي في عام 2023. وتزامن هذا النمو مع تحسن نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.1% وهو أدنى معدل منذ الربع الرابع في عام 2019 - ويعود ذلك للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية، بينما حققت نسبة التغطية (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 11.6 نقطة مئوية لتبلغ 139.5%.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% ليصل إلى 193 مليار درهم إماراتي، نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 6% على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 26%.

وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 14% لتبلغ 157 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 138 مليار درهم إماراتي في عام 2022، مدفوعةً بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9% رغم ارتفاع أسعار الودائع علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 65% من إجمالي الودائع.

وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز راسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.2%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.8%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 76.0% ونمو الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 21.0%.

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