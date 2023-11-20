دبي: أعلنت "سدكو" SEDCO، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول تجربة العملاء والتحول إلى الفروع الرقمية، عن حصولها على لقب "المزوّد الرائد لحلول إدارة الطوابير في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وذلك في حفل توزيع جوائز "مجلة الأعمال الدولية" (IBM) لعام 2023. ويتزامن هذا الانجاز مع الذكرى السنوية الـ 40 لتأسيس الشركة، بما يعكس ريادتها على مدار أربعة عقود في تطوير حلول مبتكرة لتجارب العملاء.

وقد لعب نهج "سدكو" الريادي اتجاه تجربة العملاء والابتكار دوراً محورياً في فوزها بهذه الجائزة. وتتميز شركة "سدكو" بتبني استراتيجية تتمحور حول تصميم حلول مخصصة تتناسب مع متطلبات كل قطاع وفق أفضل الممارسات. ويضمن هذا التخصيص توفير نظام مرن لحلول العملاء قابل للتكيف في عدة قطاعات، بما في ذلك المصارف والاتصالات والقطاع الحكومي والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الأخرى.

وإضافة إلى ذلك، توفر تحليلات ذكاء الأعمال المتطورة من "سدكو" رؤى عميقة حول رحلة العميل، عبر تحليل البيانات قبل وأثناء وبعد زيارة العملاء. وساهم دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على مدار الأعوام الأربعة الماضية في إثراء حلول الشركة بأدوات وتحليلات الذكاء الاصطناعي.

ويؤكد الأثر الملموس لحلول "سدكو" على الشركات والأعمال في المنطقة استحقاقها لجائزة المزوّد الرائد لحلول إدارة الطوابير في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل نظامها الخاص بإدارة الطوابير الذي أدى إلى تخفيضات ملحوظة في فترات الانتظار (بنسبة 59 %)، وفي زمن تقديم الخدمة (بنسبة 24 %) وتخفيض أعباء العمل على الموظفين (بنسبة 55 %) وتقليص وقت تسجيل المرضى في المستشفيات (بنسبة 65 %). ولم تُسهم هذه التحسينات الكبيرة في تعزيز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل وساهمت أيضاً في الارتقاء بتجارب العملاء، مما جعل تتويج الشركة بهذا اللقب مستحقاً بكل جدارة.

وبهذه المناسبة، قال "مجدي البيت شاويش"، الرئيس التنفيذي لشركة "سدكو": "نحن فخورون لحصولنا على هذه الجائزة، والتي تعكس المجهود الاستثنائي الذي قام به فريق عملنا المتفاني في سدكو وحرصه على توفير تجارب متميزة للعملاء. إن حلولنا المبتكرة تسهم في إحداث نقلة نوعية على صعيد إدارة طوابير الانتظار، عبر دمج تكنولوجيا ذكاء الأعمال لإثراء عروضنا. وهذا الفوز يجسد التزامنا بتوفير حلول عالية الجودة لإدارة طوابير الانتظار. ومنذ تأسيسها عام 1983، حرصت سدكو باستمرار على تحقيق الريادة في تطوير حلول تجربة العملاء والتحول الرقمي. ولا يقتصر هذا التفاني على مجرد توفير أنظمة إدارة طوابير تقليدية، ولكن أيضاً تقديم منصة شاملة لتجارب العملاء، تتجاوز إدارة الزيارة التقليدية لمركز الخدمة".

وأضاف قائلاً: "بينما نحتفل بالذكرى السنوية الـ 40 لتأسيس الشركة، نتطلع قدماً إلى تحول الفرع الرقمي المستقبلي الذي يمثل حلاً متكاملاً لتجربة العملاء، سواء كانت زيارات إلى الفروع أو زيارات افتراضية عن بعد. وإضافة إلى ذلك، سنبقى ملتزمين بتجاوز توقعات العملاء، وتعزيز الابتكار، ومواصلة توفير حلول استثنائية في مجال إدارة طوابير الانتظار. وتعكس هذه الجائزة التزامنا المستمر بالتميز وسعينا الدوؤب نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية والتفاعل مع العملاء. ونحن متحمسون لمتابعة مسيرة الريادة في تحقيق إنجازات جديدة، وتلبية متطلبات الصناعة، وإحداث فارق ملموس في الطريقة التي تتفاعل بها الشركات مع عملائها".

جدير بالذكر أن جوائز "مجلة الأعمال الدولية" هي منصة عالمية تعترف بالإنجازات البارزة عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك المصارف، ومؤسسات الخدمات المالية والاستثمارية، والتأمين، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم، واللوجستيات، والقطاع المؤسسي، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الأخرى. وتحتفي هذه الجوائز بالمسؤولين التنفيذيين البارزين الذين يُظهرون مهارات قيادية استثنائية ويلتزمون بالممارسات التجارية السليمة التي تحقق نتائج استثنائية في مجالات تخصصهم.

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نبذة عن "سدكو":

"سدكو" هي شركة متخصصة في توفير أجهزة الخدمة الذاتية وأنظمة إدارة طوابير الانتظار المتطورة، وتساعد الشركة البنوك وشركات الاتصالات والجهات الحكومية ومرافق الرعاية الصحية والمؤسسات الخدماتية على التحول إلى الفروع الرقمية الذكية لتحسين تجربة العملاء وتقليل التكاليف التشغيلية.

وتتمتع "سدكو" بعلاقات قوية مع أكثر من 80 شريكاً على الصعيد الدولي، وقامت بتشغيل الآلاف من حلولها و أنظمتها في مختلف أنحاء العالم.

وتعمل "سدكو"، التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، على تصميم وتعديل وتوفير جميع المعدات والبرامج الخاصة بحلولها للفروع الرقمية من خلال فريق عمل مختص لديها، ويشمل ذلك أجهزة الخدمة الذاتية، وحلول إدارة زيارات العميل، وإدارة طوابير الانتظار الافتراضية، وتطبيقات الهاتف الذكية لإدارة تجربة العميل، ونظام إدارة الطوابير، ونظام جمع آراء العملاء، ونظام اللافتات الرقمية ، ونظام ذكاء الأعمال.

لمزيد من المعلومات حول حلول "سدكو"، يرجى التواصل على البريد الالكتروني: marketing@sedco.co، وزيارة: www.sedco.co