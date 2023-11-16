كشفت جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة)، قبل أقل من شهر على موعد حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في منتجع أتلانتس النخلة في 23 نوفمبر 2023، أنها تلقت قرابة 750 ترشيحاً موزعة على 47 فئة، حيث تم إضافة أربع فئات جديدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجمعية لتلبية الحاجة المتزايدة لتحديد واستيعاب الخبرات في مجال الخدمات المتخصصة، مما يؤكد على النمو الكبير الذي تشهده هذه الفعالية. كما أعلنت الجمعية أن لجنة التحكيم ستضم 112 عضو تحكيم مستقل من النخبة في هذا المجال، وهو أعلى رقم في تاريخ جوائز مبرة.

تحتفي هذه الفعالية، الأكثر شهرة في مجال التواصل، بالإنجازات التي تتميز بالإبداع والابتكار في الشرق الأوسط. ويفتح برنامج جوائز مبرة السنوية باب الترشح أمام جميع الوكالات والشركات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية والطلاب والأوساط الأكاديمية العاملة في مجال التواصل في الشرق الأوسط. وفي تعليقها على إقامة الدورة الخامسة عشرة من جوائز مبرة السنوية، قالت كيت ميدتون، رئيسة جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة: "بعد عقدٍ ونصف من الاحتفاء بالتميز في العلاقات العامة والاحتفال بالمحترفين الذين يسهمون في تعزيز صورة ومكانة العلامات التجارية، تتميز هذه الدورة عن الدورات السابقة بمشاركة أكبر عدد من أعضاء لجنة التحكيم في تاريخ الجوائز، حيث ضمت لجنة التحكيم نخبة من الخبراء في مجال العلاقات العامة. وأضاف العدد الكبير من أعضاء لجنة التحكيم ميزة تنافسية على الفعالية هذا العام، حيث استمرت الترشيحات في إبهار أعضاء لجنة التحكيم الذين تعمقوا في دراسة أدق التفاصيل حول أهداف التواصل عبر المؤسسات لتقييم التميز والنتائج. وأتوجه بالتهنئة لجميع أعضاء لجنة التحكيم والمرشحين على جعل هذه الدورة علامة فارقة أخرى للجمعية".

تشمل فئات المنافسة الجديدة جائزة وكالة العام عن فئة الوكالات المتوسطة، وجائزة أفضل حملة للمبادرات المتعلقة بالتنوع والشمولية والمساواة، وجائزة أفضل حملة مشتركة، وجائزة أفضل حملة للترويج للأغذية والمشروبات. كما خضعت كافة طلبات الترشيح للتحكيم من قبل المحترفين في هذا المجال وهم السيد عاصم سود، رئيس الجمعية الدولية لقياس وتقييم الاتصالات (أميك)؛ والسيد ريتشارد باغنال، الشريك الإداري في كارما الدولية ومدير مجلس إدارة الجمعية الدولية لقياس وتقييم التواصل، لضمان فوز عادل ودقيق لكل فئة.

كما أكدت الجمعية أيضاً على المساهمات الهائلة التي يقدمها قطاع العلاقات العامة والتي تعكس مرحلة جديدة من الترويج للعلامات التجارية بالإضافة إلى المحترفين المخضرمين. في حين ضمت القائمة المختصرة للمرشحين عن فئة "أفضل متواصل شاب لهذا العام" 12 مرشحاً لتصبح أكبر قائمة مختصرة. وحصدت حملات مثل الأبجدية البديلة من ميماك أوجيلفي مكانة في 10 قوائم مختصرة عن فئات مختلفة. كما يتنافس رواد العلاقات العامة الكبار مثل ويبر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وميماك أوجيلفي، وهيل آندنولتون، وفور وورلد وايد، وبي إل جي وورلد وايد، وأكورن استراتيجي على الفوز بلقب "وكالة العام" عن فئة الوكالات الكبيرة.

وتشارك ويبر شاندويك بصفة الشريك الماسي لجوائز مبرة 2023 إلى جانب الشركاء الداعمين كارما، وإيدلمان، وفور وورلد وايد، وأبكو وورلد وايد، وتريل رنر إنترناشيونال، وبليس إيجنسي وورلد وايد، وهيل آند نولتون، وفيرست آند تن برودكشن، وماتريكس للعلاقات العامة، والجمعية الدولية لقياس وتقييم التواصل.

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نبذة عن مبرة:

جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) هي الهيئة الرائدة في قطاع العلاقات العامة والتواصل في الشرق الأوسط. تضم الجمعية أكثر من 1000 عضو، بما في ذلك شركات الاستشارات وشركات العلاقات العامة الداخلية والمتخصصين في هذا القطاع. تأسست الجمعية في عام 2001 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم بقيادة النمو في قطاع التواصل والعلاقات العامّة وتعمل على وضع المعايير والأخلاقيات التي تحدد مسؤولية وعمل الشركات العاملة في هذا القطاع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.mepra.org