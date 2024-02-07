وواصلت مبيعات متاجر واحة أدنوك تحقيق المزيد من الزخم خلال عام 2023 حيث شهدت معاملات غير الوقود زيادة بنسبة 12.9% على أساس سنوي. وواصلت الشركة التزامها بالابتكار وتنويع عروضها القيمة لتحسين تجربة تسوق العملاء وفقاً لاستراتيجية الشركة لأعمال تجزئة لغير الوقود. أصبحت أدنوك للتوزيع مؤخراً أول شركة توزيع وقود في المنطقة تطرح خدمة "فل آند غو" في محطات الخدمة. وتستخدم هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية، بما في ذلك نماذج التعلم الآلي التي تُمكن الحاسوب من التعرف على المركبات والاستجابة على نحو يُضفي طابعاً شخصياً على تجربة التزويد بالوقود.

كما وحدت الشركة معايير الدفع من خلال أجهزة الدفع مما ساهم لحد كبير في خفض النفقات. وساهمت هذه المبادرة أيضا في تعزيز تجربة تسوق العملاء حيث أصبح بإمكانهم تسديد قيمة معاملاتهم باستخدام العديد من خيارات الدفع وكسب نقاط المكافآت أو استبدالها. إضافة إلى ذلك، واصلت أدنوك لتوزيع تحديث تطبيق أدنوك للهواتف المحمولة بإضافة المزيد من العروض الجديدة لتعزيز تجربة العملاء. وقد ساهم كل ذلك في تحقيق الشركة أعلى معدل تحول من الوقود إلى متاجر التجزئة في أربع سنوات بلغ 24.7%، وهي نسبة العملاء الذين يقومون بعمليات شراء في متاجر أدنوك للتجزئة أثناء التزود بالوقود.

كما لعب برنامج "مكافآت أدنوك" الذي يُعد أول برنامج ولاء لبيع الوقود بالتجزئة الأكبر في الدولة دوراً محورياً في تحسين العروض القيمة من خلال المبادرات التي تركز على العملاء ومضاعفة نقاط المكافآت. إضافة إلى ذلك عززت الشركة برنامج "مكافآت أدنوك" بإضافة نظام الفئات الذي يضم ثلاث فئات للعضوية: الفضية، والذهبية، والبلاتينية. حيث تتيح كل فئة للعملاء مجموعة واسعة من العروض والمزايا والمكافآت المجزية، مع توسعة قاعدة الجهات الشريكة للبرنامج. ونتيجة لذلك، شهد برنامج مكافآت أدنوك نمواً ملحوظاً حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 1.9 مليون عضو، أي بزيادة بنسبة 22% على أساس سنوي.