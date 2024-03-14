الأرباح النقدية النهائية الإضافية تبلغ 358 مليون دولار أمريكي (8.22 فلس للسهم) وترفع إجمالي الأرباح الموزّعة لعام 2023 إلى 717 مليون دولار أمريكي (16.45 فلساً للسهم) بزيادة بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة بأرباح العام 2022

الشركة تؤكد التزامها بتحقيق عائدات جاذبة للمساهمين وتطبيق سياسة توزيع أرباح تصاعدية

الشركة تضع استراتيجية نمو قوية لعام 2024 وما بعده، تركّز على الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والتكنولوجيا المتقدمة، مستفيدةً من فرص النمو الكبيرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أدنوك للحفر ش.م.ع." ("أدنوك للحفر" أو "الشركة") (تحت الرمز ADNOCDRILL/ رقم التعريف الدولي للأوراق المالية AEA007301012) عن حصولها على موافقة المساهمين على كافة البنود الواردة ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك توزيع أرباحها النقدية النهائية الجاذبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر": "حققنا خلال عام 2023 تقدماً ملحوظاً على صعيد أهدافنا الاستراتيجية وواصلنا دعم عملائنا في تحقيق أهدافهم. وقد ساهم أداؤنا المتميّز في مجال الصحة والسلامة والبيئة في تحقيق نتائج قياسية في عام 2023. ويعكس أداء شركتنا الجهود الاستثنائية التي تبذلها كوادرنا البشرية الموهوبة ذات المهارات العالية وتفانيها في العمل ضمن بيئة قائمة على التنوّع. وإنني أعرب عن خالص شكري وتقديري لما يُظهره كلّ موظف من التزام بتحقيق أعلى مستويات الأداء."

وأضاف: "سيكون العام 2024 عاماً بارزاً بالنسبة لشركة "أدنوك للحفر"، حيث سيحصل قطاع خدمات الحفر المتكاملة في الشركة على دعم ملحوظ من "Enersol"، شراكتنا الاستراتيجية مع "ألفا ظبي" القابضة، والتي ستسهم في تعزيز جهودنا الرامية الى تحقيق النمو والكفاءة والقيمة من خلال تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي والرقمنة وحلول التكنولوجيا المتقدمة. وسنواصل هذا العام توسّعنا أكثر فأكثر على مستوى المنطقة، معوّلين بذلك على نجاحنا في دخول سوق المملكة الأردنية الهاشمية خلال العام الماضي. فلطالما كانت طموحاتنا لا محدودة في "أدنوك للحفر" وإننا نثق تماماً بأنّ العام 2024 هو العام الذي سنواصل من خلاله تحقيق تلك الطموحات."

الأرباح النقدية النهائية لعام 2023

وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية نهائية لعام 2023 بقيمة 358 مليون دولار أمريكي (8.22 فلس للسهم)، وبذلك يرتفع إجمالي الأرباح النقدية الموزّعة للعام 717 مليون دولار أمريكي (16.45 فلساً للسهم)، أيّ بزيادة بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة بأرباح العام 2022. وسيتم دفع توزيعات الأرباح في حوالي 3 أبريل 2024 لجميع المساهمين المسجلين كما في 21 مارس 2024.

وتواصل "أدنوك للحفر" التأكيد على التزامها بسياسة توزيع أرباح تصاعدية، بما يعكس التدفقات النقدية القوية في ظلّ توقّع نمو الأرباح السنوية الموزّعة بنسبة لا تقلّ عن 5% سنوياً على أساس توزيعات الأرباح لكلّ سهم خلال السنوات الأربعة المقبلة (2024 – 2026).

تعزيز حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر مشروع "Enersol"

أطلقت "أدنوك للحفر" خلال عام 2023 شراكة استراتيجية رائدة مع شركة "ألفا ظبي" القابضة ش.م.ع (ألفا ظبي). ويهدف هذا المشروع المشترك "Enersol" إلى تعزيز شركات حقول النفط وخدمات الطاقة ذات القيمة التراكمية المدعومة بالتكنولوجيا على مستوى العالم، وذلك على صعيد خدمات حقول النفط وسلسلة القيمة ضمن قطاع الطاقة. ويسهم هذا المشروع، الذي تمتلك "أدنوك للحفر" حصة نسبتها 51% فيه، استراتيجية الشركة الاستثمارية والتوسّعية عبر ضخّ استثمار مشترك بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع "Enersol" المشترك تم تمكينه للاستثمار في العديد من الشركات ودَعَمَ إيجاد منظومة قابلة للتطوير من شأنها أن تسهم في تعزيز قيمة الشركة في السوق وتحسين الكفاءة التشغيلية. وستكون القدرة على دعم أهداف التحوّل المنشود ضمن قطاع الطاقة العالمي وتحقيق أهداف الحياد المناخي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات بمثابة الركيزة الأساسية لاتخاذ قرارات الاستثمار الفردية.

نموّ أسطولنا بشكل مستمرّ

تسعى "أدنوك للحفر" خلال العام 2024 إلى مواصلة تنمية عدد الحفارات المتخصصة بتقديم خدمات حفر متكاملة، حيث إنّه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الحفارات ضمن الأسطول إلى 142 حفارة. وستستخدم كلّ حفارة من الحفارات المتقدمة الإضافية التي ستنضم الى الأسطول تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة، التي بدورها ستعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإيرادات الإجمالية للشركة. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع خدمات حقول النفط نمواً مستمراً ملحوظاً، بينما تواصل الشركة تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا المتقدمة لعملائها وتحقيق قيمة إضافية من كلّ بئر تقوم بتسليمه.

نموٌ يتخطّى الحدود الجغرافية

حقّقت "أدنوك للحفر" في عام 2023 تقدّماً ملحوظاً على صعيد استراتيجيتها للنمو الدولي، وذلك عبر تشغيل أول حفارة خارج دولة الإمارات على الإطلاق. فقد وقعت الشركة أول عقودها الدولية لتنفيذ حملة خدمات حفر متكاملة لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، علماً أنّها تواصل اليوم المشاركة بشكل فعال في مناقصات للحصول على المزيد من العقود في الأردن.

وبالإضافة إلى أعمالها القائمة حالياً في الأردن، تطمح "أدنوك للحفر" إلى اغتنام المزيد من فرص النمو المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي.

فرصة النمو من خلال موارد الطاقة غير التقليدية

تملك أبوظبي ما يُقدر بحوالي 22 مليار برميل من موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخراج، فضلاً عن 160 تريليون قدم مكعّب قياسي من موارد الغاز غير التقليدية القابلة للاستخراج. ويُعدّ ذلك بمثابة فرصة استثنائية لشركة "أدنوك للحفر"، حيث تطمح إلى التركيز على هذا القطاع باعتباره قطاعاً رئيسياً لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.

تطلعات إيجابية لعام 2024 وتوجيهات الشركة في المدى المتوسط

بعد تحقيقها نتائج مالية قوية لعام 2023، أعلنت شركة "أدنوك للحفر" عن تطلعاتها لعام 2024 وتوجيهاتها في المدى المتوسط، مؤكدة على مواصلة التزامها بتحقيق نمو إضافي. وتتوقّع الشركة أن يبلغ إجمالي عدد الحفارات التي تملكها 142 حفارة بحلول نهاية عام 2024، بما في ذلك الحفارات الأربعة الجديدة المتاحة للإيجار بغرض التملّك.

وتتوقع الشركة أن تتراوح إيراداتها الإجمالية بين 3.60 – 3.80 مليار دولار أمريكي وأرباحها الإجمالية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 1.70 – 1.90 مليار دولار، مع هامش يتراوح بين 48% - 50%، وأرباح صافية تتراوح بين 1.05 – 1.25 مليار دولار مع هامش يتراوح بين 30% - 33%. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع "أدنوك للحفر" أن تتراوح قيمة النفقات الرأسمالية بين 0.75 – 0.95 مليار دولار، مع الإبقاء على نسبة الرافعة المالية "صافي الدين/ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء" دون الضعف في عام 2024، باستثناء عمليات الدمج والاستحواذ الأساسية.

تتلخّص توجيهات شركة "أدنوك للحفر" في المدى المتوسط على الشكل التالي:

تراوُح معدل النمو السنوي المركّب للإيرادات بين 12% - 16% بالاستناد إلى معدلات العام 2023

الإبقاء على هامش 50% تقريباً في ما يتعلق بالأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مع تخطي هامش الحفر لنسبة 50% وتراوُح هامش معدات وخدمات حقول النفط بين 22% - 26% في المدى المتوسط

هدف رافعة مالية حذر في المدى الطويل يصل إلى ضعف صافي الدين/ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، باستثناء عمليات الدمج والاستحواذ الأساسية

صافي رأس المال المتداول كنسبة مئوية من الإيرادات المستهدفة بنسبة 12% تقريباً

النفقات الرأسمالية المرتبطة بأعمال الصيانة ما بعد عام 2024 بقيمة 200 - 250 مليون دولار سنوياً



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عن أدنوك للحفر

أدنوك للحفر شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDRILL والرقم: (AEA007301012، وهي أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط تمتلك أسطولا حفارات متعددة المهام من بين الأكبر في العالم. كما تعتبر شركة أدنوك للحفر حلقة وصل مهمة في أعمال الاستكشاف والإنتاج والتطوير في أدنوك التي تواصل المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها برفع سعتها الإنتاجية وتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من الاكتفاء الذاتي من الغاز. وتشكل أيضاً شركة أدنوك للحفر منذ عام 2018 أول شركة وطنية لخدمات الحفر المتكاملة في المنطقة، حيث تقوم بحفر الآبار وتسليمها من البداية إلى النهاية وتقدم خدمات تشمل سلسلة قيمة الحفر بأكملها.

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