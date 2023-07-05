أبوظبي: كشفت اليوم شركة بالمز الرياضية (ADX: PALMS)، الرائدة في مجال إدارة الرياضة في المنطقة، وأكبر شركة لتدريب رياضة الجوجيتسو في العالم، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)، عن قيامها بالاستحواذ على شركة "سيكيوريجارد ميدل است"، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات الأمنية بشتى مجالاتها، في صفقةٍ بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون درهم، حيث تعد هذه الصفقة خطوة مهمة للشركة على مسار تنويع محفظتها الاستثمارية وتعزيز مكانتها السوقية من خلال تكامل حزمة الخدمات المقدمة بواسطة الشركة لتشمل حلول الأمن المتكاملة.

وتعليقاً على هذه الصفقة، صرح فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية، "تشهد صناعة الأمن الخاص على مستوى الإمارات نمواً سنوياً متزايد الوتيرة، بفضل التوسعات الدائمة في مشاريع البنى التحتية والعقارية في القطاعات الحكومية والتجارية والسكنية، وبشكل خاص في العاصمة. ولا شك أن هذا القرار الإستراتيجي بالاستحواذ على واحدة من أكبر شركات الأمن الخاص بالدولة وعلى مستوى المنطقة بشكلٍ عام يعكس التزامنا المطلق بتوسيع آفاق أعمال الشركة وتنويع محفظتها الاستثمارية."

وتأسست شركة سيكيوريجارد ميدل است عام2001 ، ومنذ ذلك الحين تمكنت من توسيع نطاق عملياتها التشغيلية على مستوى الإمارات بشكل عام إلى أن تخطى عدد موظفيها حالياً أكثر من 13آلاف موظف ولديها أسطول كبير من المركبات الحديثة ذات أعلى مواصفات التأمين والحماية في هذا المجال يزيد عن 150 مركبة. كما رسخت سيكوريجارد ميدل است مكانتها كواحدة من مزودي خدمات الأمن الخاص الأكثر مصداقية على مستوى المنطقة، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المتنوعة في مجال الأمن الخاص على مستوى القطاعات الحكومية والتجارية والسكنية.

وأضاف درويش: "تعكس هذه الصفقة التزامنا الكامل تجاه جميع الأطراف ذات العلاقة بتوسيع آفاق أعمالنا وتنويع محفظتنا الاستثمارية كما تتماشى بشكل حثيث مع تطلعات الشركة وطموحاتها لخوض قطاع الحراسة و الأمن الخاص والتوسع فيه."

هذا وقد أثبتت شركة سيكيوريجارد ميدل است قدرتها على تقديم خدمات الأمن الخاص عالية المستوى في عدة إمارات بالدولة على رأسها أبوظبي ودبي والفجيرة وعجمان وأم القيوين، وذلك بفضل حزمة من المشاريع الرائدة الحالية وأخرى قيد التنفيذ. كما تسعى الشركة بصورة دائمة إلى تعزيز مكانتها السوقية من خلال استكشاف مبادرات جديدة رائدة وتوسيع نطاق خدماتها وقاعدة عملائها.

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نُبذة عن بالمز الرياضية

تأسست شركة بالمز الرياضية ش.م.ع عام 2011، ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل الشركة على تعزيز الأنشطة الرياضية المتخصصة مع تركيز أكبر على رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. تعد بالمز الرياضية إحدى الشركات الـ 20 التابعة للشركة العالمية القابضة، وتركز على أهمية الرياضة في حياتنا اليومية، وتعمل بدأب على مساعدة المجتمع على دمج "الرياضة" و "الترفيه" خلال أنشطة حياتهم اليومية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 868 مليار درهم حتى تاريخ 31 مارس 2023. والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 444 شركة تابعة و 126,000 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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