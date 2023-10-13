بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة من أكثر من 50 دولة

دبي - الإمارات العربية المتحدة: تنطلق فعاليات "قمة مستقبل البلوك تشين 2023" اعتباراً من يوم الأحد 15 أكتوبر وحتى يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 في دبي هاربر، أكبر مرفأ لليخوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة، وتشمل مؤسسات حكومية وجهات تنظيمية من أكثر من 50 دولة.

توفر القمة التي تأتي في إطار فعاليات جيتكس غلوبال، منصة مثالية لاستكشاف القوة التحويلية للتكنولوجيا الرقمية، والتعرف على عالم العملات المشفرة والاعتماد المتزايد على "البلوك تشين"، وتستقطب القمة خبراء "البلوك تشين" والعملات المشفرة، وشركات تكنولوجية كبرى تشمل 1inch وCreed & Bear وDMCC وXDC وBing X وBinance وBitget وCircle وSui وBitGo وFireblocks، وغيرها من الجهات الرائدة في القطاع لعرض مشاريعهم وحلولهم المبتكرة في القطاع.

حفظ العملات المشفرة

تسلط القمة الضوء على أهمية حفظ العملات المشفرة في معالجة المخاوف والتحديات الأمنية، وتعزيز الثقة بين المستثمرين من خلال الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر والتأمين، وذلك في ظل النمو الذي شهده نظام العملات المشفرة وتزايد أعداد المهتمين به، إذ ستتيح المنصة الفرصة للخبراء والمختصين الدوليين في العملات المشفرة، لمشاركة خبراتهم وتجاربهم مع الحضور والمشاركين في القمة.

ويشارك الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا البلوك تشين، وألفين كووك، المؤسس المشارك في شركة "ون ديجري هونج كونج المحدودة"، إلى جانب مايكل شاولوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيربلوكس" في جلسة حوارية تعقد تحت عنوان "إعادة تعريف حفظ العملات المشفرة وكيفية التحكم في عالم "ويب 3.0"، وستسلط الجلسة الضوء على تعزيز الأصول الرقمية عبر بنية تحتية أمنية متطورة لتمكين المؤسسات من استخدام العملات المشفرة بثقة وأمان.

توسيع نطاق الألعاب الإلكترونية الذكية باستخدام تقنيات "ويب 3.0"

يشمل برنامج القمة جلسة تحت عنوان "Web3 Gaming Showdown: Decentralize-2-Expand"، تستعرض أحدث الابتكارات الخاصة في مجال تقنيات "ويب 3.0" اللامركزية، ونماذج لأبرز الألعاب الإلكترونية الذكية التي تستخدم تلك التقنيات، وذلك بمشاركة خبراء ورؤساء شركات Meta World, HEROIQ, Enjinstarter, Animoca. وكجزء من برنامج القمة ستخصص جلسة حول "الاستثمار في الألعاب المعززة بتقنيات ويب 3.0"، لاستكشاف استراتيجيات تحقيق الدخل لتعزيز المشاركة والاهتمام في هذا النظام البيئي الجديد، بمشاركة متحدثين بارزين من مركز دبي للسلع المتعددة،وMetatheory Inc، وXsolla، وEnjinstarter، Horizon Labs،و Darewise/Life Beyond Studiosو Chopra Foundation. وتتناول الجلسة سلسلة من المحادثات التعليمية بشأن موضوعات "المشاركة في بناء لعبة ويب 3.0 من الألف إلى الياء مع المجتمع" و"الذكاء الاصطناعي في الألعاب".

صياغة حلول مستدامة

وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دبي هذا العام، ستشهد نسخة 2023 إطلاق برنامج "العمل المناخي من خلال اقتصاد ويب 3.0 الجديد"، الذي تنظمه منظمة ائتلاف سلسلة المناخ، المنظمة المراقبة في الأمم المتحدة، ووزارة الاقتصاد والسياحة والرياضة السلوفينية، وذلك لاستكشاف فوائد الحلول المستدامة التي توفرها تقنيات الويب 3.0.

وقال فاسيه أحمد، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Enjinstarter، الشركة الرائدة في مجال إطلاق الويب 3 والاستشارات: "نحن متحمسون جدًا للإعلان عن إطلاق AYA في قمة مستقبل البلوك تشين. AYA هي منصة الإطلاق الجديدة لـ Enjinstarter التي تركز على المؤثرين في مجال الاستدامة والتأثير المناخي، وتعمل على تحقيق أفكارهم على أرض الواقع. نأمل من خلال AYA إلى رفع مستوى الوعي حول العمل المناخي، والمساهمة بشكل فاعل في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وندعو جميع الحضور والمشاركين لزيارة جناحنا، والاشتراك في AYA، حيث سنزرع أشجار المانغروف (القرم) نيابة عنهم، ونقدم شهادة رقمية مع كل شجرة مانغروف، والتي ستسمح لهم افتراضياً بزيارة أشجار المانغروف (القرم)، ورؤية نموها وكيف تمتص شجرتهم الكربون".

وتستضيف القمة طيلة الأيام الأربعة أكثر من 150 خبيراً لمعالجة الموضوعات الرئيسية ضمن الأصول واللوائح الرقمية، وتداول العملات المشفرة، وDLT للمؤسسات، وتقنيات ويب3 للترفيه، والألعاب الذكية والعمل المناخي. وتعد القمة نقطة التقاء دولية رئيسية ومنصة للمتحدثين وصانعي التغيير والمبتكرين، مع توقع حضور أكثر من 1000 مستثمر، وذلك لإطلاق العنان للإمكانات، وتسريع النمو في مجال البلوك تشين.

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حول قمة مستقبل البلوك تشين

قمة مستقبل البلوك تشين هي واحدة من أبرز الفعاليات التي تتناول تقنيات البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تسعى هذه القمة لتوحيد بيئة البلوك تشين والعملات المشفرة بالكامل، وتوفير منصة رائدة للتعاون، ورسم الطريق لمستقبل البلوك تشين. تعقد القمة بمشاركة أكثر من ألف مستثمر، و200 متحدث من أكثر من 50 دولة، لرسم خارطة طريق لمستقبل الصناعة. بدعم من معرض جيتكس جلوبال، تعمل النسخة السادسة من قمة مستقبل البلوك تشين، على توحيد الجهود العالمية في مكان جديد، وهو دبي هاربر الشهير في أكتوبر 2023، وستعقد القمة إلى جانب فعاليات Fintech Surge وExpand North Star و Marketing Mania.