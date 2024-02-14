أبرز الإنجازات والنتائج المالية لعام 2023

 حققت الواحة للاستثمار أرباحاً صافية بقيمة 639 مليون درهم في عام 2023، بزيادة نسبتها 138% مقارنةً بعام 2022، مدعومة بتفوق صندوق الأسهم الرئيسي للشركة بفارق واسع على مؤشره المرجعي

 سجلت وحدة الاستثمارات الخاصة صافي خسائر بقيمة 50مليون درهم، متأثرةً بخسائر انخفاض القيمة غير المحققة عبر عدد من أصول محفظتها الاستثمارية

 حققت الواحة لاند صافي أرباح بقيمة 44 مليون درهم من دخل العقود الإيجارية

ملاحظات:

(1): استناداً إلى العائد الاستثماري على مدار الأرباع الأربعة الماضية

(2): كما في 31 ديسمبر 2023، بما في ذلك الأصول المُدارة بالنيابة عن أطراف ثالثة عبر قطاعات الأعمال كافة

(3): استناداً إلى مساهمة الأرباع الأربعة الماضية لصالح مساهمي "الواحة كابيتال"

(4): استناداً إلى مساهمة الأرباع الأربعة الماضية لصالح كافة المساهمين، بمن فيهم مالكو حصص الأقلية

وليد المقرب المهيري

رئيس مجلس الإدارة

نجحت الواحة كابيتال في تحقيق أداء قوي وسجلت عوائد ممتازة خلال العام 2023، حيث حققت أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بقيمة 440 مليون درهم وعائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 12.1٪. ويعكس هذا الأداء مرونة الشركة ونهجها الحكيم في التعامل مع ظروف وتقلبات الأسواق العالمية خلال عام اتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتحديات الاقتصاد الكلي.

وواصلت الشركة خلال العام الماضي إحراز تقدم جيد نحو تحقيق أهدافها طويلة الأجل، وأصبحت وحدات أعمالها الأساسية في وضع قوي يمكنها من مواصلة تسجيل أداء متفوق في عام 2024 وسط وجود علامات على بداية التعافي والنمو الإيجابي في الاقتصاد العالمي. وقد حافظت ’الواحة للاستثمار‘ على قوة أداء صناديقها الرئيسية، حيث استقطبت رؤوس أموال بقيمة 3.1 مليار درهم من مستثمرين دوليين من المؤسسات من الأطراف الثالثة. وركزت وحدة الاستثمارات الخاصة على تحقيق الاستقرار في أداء أصول محفظتها وإدارتها بفعالية، حيث أظهرت أعمال الوحدة مرونة واضحة، في حين واصلت ’الواحة لاند‘ التقدم بثبات في رحلتها التوسعية المدروسة. وارتفع إجمالي الأصول المدارة لدى الشركة بمقدار 4.0 مليار درهم ليصل إلى10.5 مليار درهم بنهاية العام.

وستواصل الواحة كابيتال في عام 2024 نهجها الاستثماري الذي يركز على اقتناص الفرص المجزية، وتسخير خبراتها والاستفادة من شبكة علاقاتها الواسعة لتحقيق أفضل العوائد الممكنة للمساهمين والمستثمرين.

محمد حسين النويس

مدير الإدارة

حققت الواحة كابيتال خلال العام المالي الأول من تولي منصبي كمدير إدارة نمواً كبيراً في إجمالي الدخل بنسبة 70٪ على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 مليار درهم. وقد تُرجم هذا الأداء القوي إلى نمو بنسبة 28٪ على أساس سنوي في صافي الأرباح العائدة للمساهمين والذي بلغ 440 مليون درهم.

فقد نجحت الواحة للاستثمار خلال عام تراجع فيه أداء الأسواق الناشئة ، أرباحاً صافية بلغت 639 مليون درهم، بزيادة نسبتها 138٪ مقارنة بالعام 2022. وبعد اجتذاب التزامات استثمارية كبيرة من مستثمرين من الأطراف الثالثة، ارتفع حجم الأصول المدارة لدى الواحة للاستثمار إلى 8.8 مليار درهم مقارنة مع 4.8 مليار درهم في العام السابق.

وواصلت وحدة الاستثمارات الخاصة التزامها بتعزيز كفاءة أصولها الحالية وتوسيعها، وقامت بتوزيع رأس المال بحكمة ودقة وبطريقة مدروسة عبر عدد من الصفقات المحتملة. وفي الوقت نفسه، حققت "الواحة لاند" نسبة إشغال شبه كاملة لأصولها الجاهزة، وواصلت التقدم في تنفيذ خططها التوسعية في مشروع "المركز" وفق الجدول الزمني المحدد.

وعموماً، أثبتت الواحة كابيتال في عام 2023 أن فعالية ومرونة نموذج أعمالها واستراتيجياتها الاستثمارية الدقيقة قادرة على تجاوز تقلبات وتحديات البيئة الاقتصادية العالمية. وتلتزم الشركة في عام 2024 بمواصلة زخم نموها وتحقيق قيمة أفضل للمساهمين.

أبوظبي، 13 فبراير 2024- أعلنت "الواحة كابيتال" (ش.م.ع)، شركة إدارة الاستثمارات الرائدة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (WAHA)، عن تحقيق نمو بنسبة 28٪ في أرباحها الصافية العائدة إلى المساهمين حيث بلغت 440 مليون درهم في عام 2023 مدفوعة بالأداء القوي لأعمال إدارة الأصول.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 70٪ لتصل إلى 1.2 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ 720 مليون درهم في العام السابق، حيث حققت الصناديق الرئيسية عوائد تفوقت على مؤشراتها المرجعية وسجلت نمواً في الدخل من الرسوم على الرغم من التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية. وتُرجم هذا الأداء إلى تحقيق الشركة أرباح صافية بلغت 440 مليون درهم في عام 2023 ما يمثل عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 12.1٪.

وفي الربع الرابع، حققت "الواحة كابيتال" أداءً قوياً، حيث ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 39٪ على أساس سنوي إلى 218 مليون درهم. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة خلال الفترة المذكورة 543 مليون درهم مقارنة بـ 280 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2022، بزيادة نسبتها 94٪ على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الأصول المدارة لدى الشركة 10.5 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2023، ما يمثل زيادة نسبتها 60٪ مقارنة بـ 6.5 مليار درهم بنهاية 2022، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى استقطاب رؤوس أموال من أطراف ثالثة بقيمة 3.1 مليار درهم في عام 2023.

وفي عام 2023، حصل "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بالأسواق الناشئة" على جائزة "أفضل صندوق ائتماني للأسواق الناشئة يستهدف العائد المطلق على أساس استراتيجية البيع والشراء عن عام 2023 ضمن جوائز مجلة "ويلث آند فاينانس إنترناشيونال". كما تم تصنيف "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن أفضل 10 صناديق تحوط على مستوى العالم من قبل تقرير الاستثمار العالمي. وأكدت "الواحة كابيتال" التزامها الراسخ بالاستدامة من خلال توقيعها على "إعلان أبوظبي للتمويل المستدام" الصادر عن "سوق أبوظبي العالمي".

بناءً على هذا الأداء القوي، يوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 10 فلس للسهم الواحد، والتي تتضمن توزيعات أرباح خاصة بقيمة 1.5 فلس للسهم. على أن تخضع هذه التوصية لموافقات الجهات التنظيمية المعنية والمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.

أبرز إنجازات الواحة للاستثمار

سجلت وحدة الأسواق العامة التي تديرها "الواحة للاستثمار"، شركة إدارة الأصول التابعة والمملوكة بالكامل للواحة كابيتال، أرباحاً صافية بلغت 639 مليون درهم في عام 2023، بزيادة قدرها 138٪ مقارنة بـ 268 مليون درهم في عام 2022. وارتفع إجمالي الأصول المدارة لشركة الواحة للاستثمار إلى 8.8 مليار درهم مقارنة بـ 4.8 مليار درهم في العام السابق وذلك بعد استقطابها تدفقات رؤوس أموال من مستثمرين من الأطراف الثالثة بقيمة 3.1 مليار درهم. وتكتسب حسابات الاستثمار المنفصلة للأطراف الثالثة زخماً متزايداً، حيث بلغت قيمتها 2.65 مليار درهم بنهاية عام 2023.

وحقق "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عائداً صافياً بنسبة 24.3٪ في عام 2023، مقارنة بـ 10.6٪ لمؤشر "ستاندرد آند بورز" المرجعي المركب للأسواق العربية. وقد حقق الصندوق عائداً تراكمياً صافياً بنسبة 374.1٪ منذ إطلاقه في عام 2014، مقابل عائد بنسبة 70.9٪ لمؤشره المرجعي.

وسجّل "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بالأسواق الناشئة"، الذي يتبع استراتيجيات تداول متنوعة طويلة الأجل في أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، عائدا صافياً بنسبة 9.5٪ في عام 2023، مقارنة بمؤشر جي بي مورغان العالمي المتنوع لسندات الشركات بالأسواق الناشئة والذي بلغ عائده الإجمالي 11.1%. وحقق الصندوق عائداً تراكمياً بنسبة 204.8٪ منذ إطلاقه في عام 2012 مقارنة بمؤشره المرجعي الذي بلغ عائده التراكمي 52.7٪.

وحقق "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت" عائداً إجمالياً بنسبة 9.93٪ (غير شاملاً الرسوم) في عام 2023، مقارنة بعائد بنسبة 5.53٪ لمؤشر داو جونز المرجعي للصكوك. وقد سجل الصندوق، الذي يستثمر بشكل رئيسي في الصكوك الدولية والأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عائداً تراكمياً بنسبة 26.47٪ (غير شاملاً الرسوم) منذ إطلاقه في عام 2020 مقارنة بنسبة 0.19٪ للمؤشر المرجعي.

أبرز إنجازات وحدة الاستثمارات الخاصة

وسجلت وحدة الاستثمارات الخاصة صافي خسائر بقيمة 50 مليون درهم خلال العام 2023 مقارنة بأرباح بقيمة 158 مليون درهم في عام 2022، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى خسائـر تقييمات القيمة العادلة لبعض الأصول ضمن محفظة "الفرص العالمية" وفي حصتها في شركة "خدمات الطاقة الوطنية المتحدة" (NESR).

وواصلت وحدة الاستثمارات الخاصة خلال العام 2023 تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية المرنة متعددة الأصول لمحفظة "الفرص العالمية" من خلال تقييم تدفقات الصفقات القوية بدقة. وقد بلغت قيمة محفظتها الاستثمارية 441 مليون درهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023.

وتشهد محفظة الأصول الأساسية التابعة لوحدة الاستثمارات الخاصة، والتي تشمل منصة خدمات الرعاية الصحية "الواحة هيلث"، تقدماً مستمراً في تنفيذ مستهدفات استراتيجية نموها. وتبلغ قيمة المحفظة حالياً 52 مليون درهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023.

ويعطي فريق وحدة الاستثمارات الخاصة الأولوية حالياً لتقييم فرص التخارج الممكنة من الأصول الناضجة ضمن محفظة الأصول القديمة من أجل تسييلها لتحقيق أعلى قيمة ممكنة للمساهمين، علماً بأن قيمة المحفظة بلغت 383 مليون درهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023.

أبرز إنجازات الواحة لاند

حققت شركة "الواحة لاند"، ذراع التطوير العقاري التابعة للواحة كابيتال والتي تمتلك وتدير مشروعاً عقارياً للصناعات الخفيفة في أبوظبي، أرباحاً قدرها 44 مليون درهم خلال العام 2023، مقارنةً بـ 35 مليون درهم خلال العام 2022. وتوفر "الواحة لاند"، التي تتمتع بمعدلات إشغال شبه كامل لمساحاتها الجاهزة، تدفقات دخل ثابت من العقود الإيجارية مع استمرارها في تطوير أصول عقارية لوجستية عالية الجودة ضمن مشروع "المركز" للعقارات الصناعية.

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