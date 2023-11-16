دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتضن الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 26 شركة من جمهورية الهند متخصصة في بوابات إنترنت الأشياء المعتمدة على تقنيات الجيل الرابع، مختلف أنواع البطاريات مثل البطاريات الأنبوبية والبطاريات الشمسية وبطاريات المركبات، حلول تنقية الهواء، أنظمة رصد أعطال شبكة الطاقة، المنازل الذكية المستدامة، حلول الوقاية من أضرار الرطوبة على المباني، إنتاج ومعالجة المياه، معدات تنقية المياه للقطاعات السكنية والصناعية والتجارية، محطات المياه المعتمدة على تقنية التناضح العكسي، أنظمة فلترة المياه، برمجيات إدارة محطات الطاقة الشمسية، العدادات الذكية للاستخدامات الصناعية والمنزلية، إضافة إلى جميع معدات ومنتجات قطاعي الطاقة والمياه.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: "تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند نمواً مستمراً، انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بما يخدم مصالح الطرفين. ويشكل "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" فرصة سنوية لترسيخ أواصر الاستثمارات والشراكات والعلاقات التجارية، وخاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتحول الرقمي والشبكات الذكية والاستدامة."

وتعد السوق الهندية واحدة من أهم الأسواق العالمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كونها تحمل فرصاً واعدة للاستثمار والنمو، وتمتلك موقعاً مميزاً في القارة الآسيوية، وهو ما أهلها لأن تصبح الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات خلال عام 2022، مستحوذة على 8% من إجمالي حجم تجارة الدولة مع العالم، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الثالث عالمياً للهند، والأول عربياً خلال عام 2022.

وقال كيه ناجاراج، مدير شركة "ساكثي أكيوميلاتورز": "تسعدنا المشاركة في معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" 2023 للعام الثاني على التوالي، حيث تشكل هذه المشاركة إضافة مهمة للشركة بالنظر إلى نوعية زوار المعرض ومستوى التفاعل والتواصل المتبادل. سنقدم خلال المعرض أحدث المنتجات الرائدة لمصنعينا المتطورين في كل من بنغالور، وكارناتاكا في الهند، ومنها البطاريات الأنبوبية المغمورة الخاصة بتطبيقات الطاقة الشمسية ومزودات الطاقة غير المنقطعة. وبفضل خبرتنا الممتدة على مدار أكثر من 30 عاماً في صناعة البطاريات الأنبوبية، نجحنا في تأسيس حضور كبير في السوق الهندية والعالمية. وتمنح التقنيات التي طورها فريق البحث والتطوير في الشركة عملاءنا القيمة التي يتطلعون إليها بتكلفة منخفضة، مما يسهم في تعزيز رضاهم."

أوضح كونال ألمادي، الشريك المؤسس لشركة إنتيلو"، أن مشاركتهم في معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" 2023 تدعم أهداف الشركة التي تستهدف إنشاء أصول للطاقة الشمسية تدوم مدى الحياة. ولفت الى أن التقنيات التي تنتجها الشركة ترتكز على تعزيز الأداء وتقليل وقت التوقف عن العمل باستخدام أحدث التقنيات لمزامنة ومراقبة تصدير الطاقة من نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى الشبكة، موضحاً أن أعمال الشركة تتضمن أيضاً تقديم الخدمات للعمليات والصيانة الشاملة.

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عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.