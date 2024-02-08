إعمار للتطوير تطلق "بالمييرا" في ذا أويسيس في دبي و"العنوان ريزيدنسز جزيرة المرجان" في رأس الخيمة، وكلاهما تعتبر وجهة لا تُضاهى من حيث الفخامة والموقع الممتاز.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: "إعمار للتطوير ش.م.ع" (DFM: EMAARDEV)، شركة تطوير العقارات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في تطوير العقارات بغرض البيع، والتي تمتلك "إعمار العقارية ش.م.ع"DFM: EMAAR) ) حصّة الأغلبية فيها، سجّلت في عام 2023 زيادة في مبيعاتها بنسبة 22% مع وصول القيمة الإجماليّة للمبيعات إلى 37.4 مليار درهم إماراتي (10.2 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـمبلغ 30.7 مليار درهم إماراتي (8.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2022. وجاء هذا الأداء نتيجةً لإطلاق إعمار الناجح لسبعة وعشرين مشروعاً عقارياً في عدد من مجمّعاتها العمرانية الرئيسية، والتي من شأنها أن تشكّل أساساً قويّاً للإيرادات المرتقبة في المستقبل. وقد كشفت إعمار للتطوير في الربع الأخير من العام 2023 عن مشروعها "العنوان ريزيدنسز جزيرة المرجان" في رأس الخيمة، وهو ملاذ رائع يجمع بين الرفاهية وهدوء الحياة في جزيرة راقية. وهذا المشروع المتميز الذي يحيط بمنتجع "العنوان جزيرة المرجان"، يوفّر مجموعة من الخيارات التي تتراوح بين الشقق الفخمة والفلل الفاخرة، وتمتاز جميعها بتصميمها العصري، وأجوائها الهادئة، مع مناظر البحر الخلاّبة. كما أطلقت إعمار في العام 2023 مشروع "بالمييرا" الواقع ضمن أحدث وجهاتها لنمط الحياة العصرية، "ذا أويسيس" من إعمار، وهي أحد أكبر وأرقى المشاريع في دبي، ويشغل المشروع مساحة إجمالية تزيد على 100 مليون قدم مربّع (9.4 مليون متر مربع). وتبلغ قيمة التطوير الإجمالية حوالى 20 مليار دولار أمريكي خصّصت لهذا المشروع الذي يتميّز بتصاميم معماريّة استثنائية ممهورة بتواقيع أشهر المهندسين المعماريين في العالم، مع ديكورات داخلية أبدعها أبرز وأفضل المصمّمين العالميين. ويتضمّن مشروع "ذا أويسيس" أكثر من 7,000 وحدة سكنية تتراوح ما بين القصور والفلل الفخمة والتي تمتاز بمساحاتها الواسعة وتفاصيلها المميّزة المرتكزة معايير إعمار في الإتقان والدقّة، وكلّها تتمتّع بإطلالات خلاّبة على مناظر رائعة للقنوات المائية والبحيرات والمتنزّهات. أبرز الإنجازات وخلال عام 2023، حقّقت شركة "إعمار للتطوير" أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بمبلغ 8 مليار درهم إماراتي (2.2 مليار دولار أمريكي) بينما وصل صافي الربح إلى 6.6 مليار درهم إماراتي (1.8 مليار دولار أمريكي) بزيادة بنسبة 89% و74% بالتوالي، مقارنةً مع العام 2022. ووصلت مبيعات الشركة المتراكمة إلى 57.1 مليار درهم إماراتي (15.5 مليار دولار أمريكي) سيتمّ تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة. وقال السيّد محمّد العبّار، مؤّسّس إعمار: "إن أداء إعمار المستمرّ في تحسين المبيعات والأرباح إنّما يعكس توجّهنا الاستراتيجي الراسخ نحو تطوير مشاريع سكنية مميزة، ومراكز تجارية ناجحة، ووجهات فريدة في قطاعَي الضيافة والترفيه. وإن التزامنا بالتميّز يتوازى مع تطلّعات عملائنا، بما يعزّز من ثقتهم المتجدّدة في علامتنا التجارية والتي ترتكز إلى إدراكنا العميق لتوجهات السوق وتقديمنا منتجات عالية الجودة. ومن شأن سلسلةالمشاريع المتميزة قيد التنفيذ وخبرتنا في تحوّلات السوق أن تضمن استمرارية مسيرتنا نحو النموّ والنجاح المتواصل." وتحافظ دبي على مكانتها كمركز أساسي في مجالات التجارة، والخدمات المالية، واللوجستيات، والسفر والضيافة، وتبرز أيضاً في قطاعات متنامية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والتعليم. كما تُظهر المنطقة إمكانات نموّ هائلة، معزّزة بجذبها أصحاب المواهب من المتخصّصين، وكذلك المستثمرين، وهو ما يتجلّى في أرقام مبيعات إعمار لعام 2023. وهذا النمو يتماشى تماماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تمّ الإعلان عنها مؤخراً وتستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2033. حيث تركّز هذه الأجندة الاقتصادية على تعزيز النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية التجارة، بهدف ترسيخ موقع دبي في مصاف أبرز الوجهات العالمية للأعمال والسياحة، إضافةً إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وماليّ على المستوى العالمي. تسليم المشاريع في عام 2023، قامت شركة "إعمار للتطوير" بتسليم قرابة 12,000 وحدة سكنيّة عبر مواقعها الرئيسية المختلفة، بما فيها وسط مدينة دبي، ودبي كريك هاربور، والمرابع العربية، ودبي هيلز استيت، وإعمار بيتشفرونت، ومرسى دبي، وإعمار الجنوب، وذا فالي. وبنهاية شهر سبتمبر من عام 2023، تكون إعمار قد قامت بتسليم أكثر من 70,000 وحدة سكنية، ولا يزال لديها أكثر من 25,500 وحدة سكنيّة قيد التطوير حاليّاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. نبذة عن إعمار للتطوير ش.م.ع.: شركة إعمار للتطوير هي شركة متخصّصة في تطوير الأصول السكنية والتجارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقامت الشركة بتطوير العديد من المجمعات المتكاملة للتملك الحرّ في دبي، بما فيها روعة الإمارات، ووسط مدينة دبي، ومرسى دبي، والمرابع العربية، ودبي كريك هاربور، ودبي هيلز استيت، ومرسى راشد لليخوت، وإعمار الجنوب. وقامت بتسليم أكثر من 70,000 وحدة سكنية منذ العام 2002. وسجّلت الشركة مبيعاتٍ متراكمة بلغت أكثر من 57.1 مليار درهم إماراتي من المشاريع قيد الإنجاز، وتتمتّع بسيولة نقدية قوية، ما يسلّط الضوء على الركائز المالية القوية للشركة التي تعمل حالياً على تسليم ما يزيد على 25,500 وحدة سكنية قيد التطوير. #بياناتشركات -انتهى-