دبي، الإمارات العربية المتحدة: ينطلق مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، الذي يترقبه محبو هذا النوع من الألعاب، يوم الأربعاء المقبل 21 يونيو في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، وتستمر فعالياته حتى 25 يونيو الجاري.

وتضم الدورة الثانية من المهرجان سلسلة واسعة من الفعاليات المصممة خصيصاً لتلبي شغف عشاق الرياضات الرقمية، والألعاب الإلكترونية، والمحترفين والمختصين في هذا القطاع، كما يوفر فرصة للعائلات والأصدقاء لاستكشاف أحدث تطورات عالم الألعاب، فضلا عن اقتناء أحدث المنتجات الرقمية المتاحة في المهرجان.

ويعد مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية الذي سينطلق في غضون أيام، أكبر مهرجان متخصص في قطاع الألعاب الرقمية في المنطقة، ويتيح للزوار فرصة استثنائية لاستكشاف تلك الصناعة العالمية الحيوية من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية.

فعلى مدار يومي 21 و22 يونيو الجاري، سيحظى زوار المهرجان بفرصة حضور فعاليات قمة "جيم إكسبو GameExpo" التي تدعمها الشركة المنظمة "بي. جي. كونيكتسPG Connects ". وسيتمكن الحضور من الاطلاع على آخر مستجدات عالم صناعة الألعاب الرقمية، وسيتاح لهم التواصل مع قادة الفكر والمؤثرين لمعرفة أحدث التوجهات والفرص المتاحة في ذلك القطاع، إلى جانب فرصة الارتقاء بأعمالهم في هذه الصناعة، علماً بأن الحلقات النقاشية، والجلسات، وورش العمل التي ستعقد خلال القمة ستشهد مشاركة أكثر من 100 متحدث وخبير في القطاع.

ومن جهة أخرى، سيضفي معرض "جيم إكسبو" GameExpo الذي سينطلق خلال الفترة الممتدة بين 23 و25 يونيو الجاري، المزيد من التشويق والإثارة على فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان، إذ سيوفر للزوار مجموعة من منتجات الألعاب المتطورة التي يطرحها عمالقة الصناعة بما في ذلك "دو غيمرز du Gamers"، و"بلاي ستيشن"، و"إكس بوكس"، و"يوبي سوفت"،و"تيليوس" و"كابكوم".

كما سيشهد المعرض انعقاد مجموعة من الأنشطة الترفيهية للعائلات، إلى جانب المسابقات التي تنظمها كل من "كيت كات"، و"فوكس" وغيرها الكثير. وسيتمكن الزوار أيضاً من استكشاف عالم الواقع الافتراضي، وكذلك منظومة الويب الجديدة 3.0، وذلك من خلال منصة المستقبل التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، فضلاً عن تجربة أحدث الإصدارات الإلكترونية بالمعرض، كما سيحظى عشاق الألعاب بفرصة خوض العديد من التجارب المتميزة في ساحة الرياضات الرقمية التابعة لشرطة دبي. وسينقل برنت بلاك الأجواء الحماسية في المعرض عبر البث المباشر لـ "فيرجن راديو" على مدى يومي 23 و24 يونيو الجاري.

لحجز تذاكر الحضور في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، يرجى زيارة:

https://www.dubaiesportsfestival.com/en/home.html

ولمزيد من المعلومات والتسجيل في قمة جيم إكسبو GameExpo، يرجى زيارة

https://www.pgconnects.com/DubaiGameExpoSummit.

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نبذة حول مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية:

ينطلق مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، والذي تستضيفه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في الفترة الممتدة بين 21 و25 يونيو 2023، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى التي أقيمت عام 2022، حيث يحتفي هذا المهرجان السنوي بالألعاب الإلكترونية لتوسيع نطاق انتشارها في المنطقة وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للرياضات الرقمية والأنشطة الترفيهية القائمة على التكنولوجيا ومدينة رائدة على صعيد الابتكار، كما يشمل المهرجان في دورته الحالية والتي تُقام في مركز دبي للمعارض ضمن مدينة إكسبو دبي، مجموعةً من بطولات الرياضات الرقمية، بما تحديات المؤثرين ومنطقة لمعرض الألعاب، فضلا عن مؤتمر تحفيز الأفكار والأعمال وأنشطة أخرى لتعزيز التواصل بين الجهات المعنية والشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

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