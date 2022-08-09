الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة الشارقة

الشارقة: اعتمدت إدارة شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، الخطة الاستراتيجية المؤسسية الجديدة للأعوام 2023-2025، والساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة الشارقة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد و تلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة له.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد مؤخرا برئاسة سعادة وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول وبحضور كل من إبراهيم الحوطي، الرئيس التنفيذي لشركة أصول للخدمات، ونيلا المريخي، المدير التنفيذي- الاستراتيجية والتميز، وعدد من القيادات العليا في الشركة والمدراء التنفيذيين، ورؤساء الإدارات والأقسام، والشركاء الاستراتيجيين للشركة، وجمع من موظفي الشركة والمشاريع التابعة لها.

الصايغ: الخبرات والتجارب العملية والكوادر الشابة المواطنة هما الثروتين الرئيسيتين للشركة.

وخلال الاجتماع قال سعادة وليد الصايغ: بعد 15 عاما من انطلاق الشارقة لإدارة الأصول، فقد تمكننا من وضع وصفة النجاح من خلال استثمارات مدروسة ومتوازنة مع وضع معايير الاستدامة والحوكمة والشفافية والمرونة في التعامل مع الأحداث والمتغيرات المحلية والدولية في اعتباراتنا، كما نجحنا في بناء ثروتين أساسيتين، الثروة الأولى هي نتاج الخبرات والتجارب الثرية التي اكتسبتها الشركة خلال هذه الأعوام الماضية في الاستثمارات المختلفة وإدارة الأسواق والشراكات والدعم المؤسسي والتطوير العقاري ,والاستثماري، والتي أصبحت عنصر قوة للشركة والتي تمكنا من البناء عليها واستثمارها والاستفادة منها وتحويلها إلى عناصر قوة وتحقيق تجارب نوعية تعزز من رؤية إمارة الشارقة في تعزيز التنمية الاقتصادية الاجتماعية في الإمارة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير فرص عمل ومشاريع بنية تحتية مميزة ".

وأضاف الصايغ:"أما الثروة الثانية التي حققتها الشركة هي ثروة الكوادر الشابة المواطنة التي نعتز بها، فهم الرهان الرابح لدينا، حيث تمكنا خلال الأعوام الـ5 الماضية من الاستثمار ودعم أصحاب الكفاءات والطموح من الخريجين الجدد، حيث قمنا بتأهيلهم وإعطائهم الفرصة لإثبات دورهم، لنشهد اليوم بأن الشارقة لإدارة الأصول تضم نخبة من القيادات الشابة الطموحة والمبدعة والتي نراهن عليها في قيادة الشركة في المستقبل".

المريخي: نهدف في الخطة الاستراتيجية الجديدة إلى جعل الشارقة نموذج ملهم للتقدم الاقتصادي والتنمية في دولة الإمارات والعالم.

ومن جانبها قالت نيلا المريخي، المدير التنفيذي- الاستراتيجية والتميز: "تستثمر شركة الشارقة لإدارة الأصول، في مستقبل إمارة الشارقة من خلال مشاريعها في مختلف القطاعات، حيث تتمحور استراتيجية الشركة على التنويع وإنشاء محفظة استثمارية تأخذ بعين اعتبار الطرق التي تتجاوب بها الأصول المختلفة مع السوق والظروف الاقتصادية المحتملة، من خلال تحسين استثمار الأموال في الأصول المتنوعة، والمناطق الجغرافية، والصناعات والشركات وأن تبقى محفظة الشارقة لإدارة الأصول أكثر مرونة وقوة وتستشرف التحديات بمنظومة متطورة وذكية ومرنة،

مواكبة بذلك نهج إمارة الشارقة، ودولة الإمارات الاستباقي في مختلف المجالات، بما يعزز قدرتها وإمكاناتها وأدواتها".

وأضافت المريخي: تضم الاستراتيجية الجديدة حزمة من المشاريع والمبادرات الجديدة التي تدعم وتسعى إلى تطوير بيئة النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة، بهدف جعل الإمارة إلى نموذج ملهم للتقدم الاقتصادي والتنمية في دولة الإمارات والعالم، وتعزز التنوع الاقتصادي في الإمارة، بما يحقق ريادة الشارقة في مختلف المجالات محليا وإقليميا وعالميا.

وأكدت المريخي، أنه خلال الاستراتيجية الجديدة للشركة وضعنا خطط وبرامج العمل اللازمة لتنفيذ أهداف وسياسة الشركة بالتعاون مع جميع الإدارات في الشركة وعملنا الدراسات والأبحاث بالاضافة الى الاشراف المباشر على انظمة الجودة وعمليات التحسين والتطوير لتحقيق التميز المؤسسي المنشود.

6 قيم تعتمدها الشركة في استراتيجيتها الجديدة :

وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على ست قيم أساسية لتحقيق أهدافها وهي النزاهة ورأس المال البشري والبيئة والابتكار والتعاون والرشاقة المؤسسية، حيث تقدر

الشركة أهمية بناء الروابط المتينة المبنية على الثقة والاحترام مع كافة أصحاب المصلحة من خلال الإلتزام بكافة المعايير الأخلاقية والمصداقية بكل ما تقدمه، كما تؤمن بأهمية وقيمة كل شخص يعمل بها وتسعى الى تحقيق السعادة لموظفيها من خلال خلق بيئة عمل إيجابية تتسم بالعدالة والأمان الوظيفي وتضمن تأهيل وتمكين الكوادر البشرية، كما تحرص الشركة على الحفاظ على البيئة من خلال اتباع الأنظمة واللوائح العالمية والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في مختلف أعمالها للحد من المُخلّفات البيئية.

وتتبنى الاستراتيجية الجديدة للشركة الأفكار الابداعية التي تقدم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة لإحداث فرق إيجابي في المجتمع، مع الالتزام بتطبيق مفهوم الإبداع والابتكار والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز العمل الجماعي وبناء العلاقات المُثمرة الإيجابية مع كافة الأطراف، كما تؤمن الشركة بالرشاقة المؤسسية من خلال الاستجابة السريعة للمتغيرات بكل مرونة وكفاءة وسلاسة لتعزيز استمرارية الأعمال وتعمل على مواكبة المستجدات في سوق العمل لضمان تلبية احتياجات الأطراف المعنية.

الأهداف والغايات من الاستراتيجية:

وركزت الخطة الاستراتيجية للشارقة لإدارة الأصول على تحقيق مجموعة من الأهداف من خلال اتباع 4 محاور رئيسية هي المحور المالي، محور المتعاملين، محور العمليات

الداخلية، و محور التعلم والنمو،والساعية جميعها إلى تعزيز الوضع المالي لشركة وتحسين من القيمة السوقية والتنافسية لشركة الشارقة لإدارة الأصول ضمن صناديق الثروة السيادية، بما يعزز تجربة المتعاملين وجميع أصحاب المصلحة.

وتسعى الخطة الاستراتيجية للشركة على تحقيق جملة من الغايات أبرزها، إنشاء قاعدة مالية متنوعة وفعالة تعمل على جذب المساهمين وتفوق توقعاتهم، من خلال بناء شراكات موثوقة ومبتكرة مع القطاعات الرئيسية المحلية والدولية، وتقديم خدمات وفق المقاييس العالمية، وذات مستوى عالي الجودة لتفوق توقعات أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة عمل قائمة على تحفيز وتمكين فريق العمل.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة:

يذكر أن شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺜﺮوة، وﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺼﺮاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﺑﺒﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ الإمارة، بهدف ﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي لإمارة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﺗﻘﻮد اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ لحكومة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، اﻟﻤﺴﺎر

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.