نمو إيرادات النصف الأول بنسبة 19٪ (وفق نظام سعر الصرف الثابت1) في السنة لتبلغ 239 مليون دولار ، مدفوعةً بنمو الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات في قطاع التجزئة بنسبة 33 ٪ (وفق نظام سعر الصرف الثابت1)

أداء قوي في دولة الإمارات مدفوعاً بتنامي ثقة المستهلكين والنشاط السياحي الكبير مع نمو الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات في قطاع التجزئة المحلي5 بنسبة 28٪ في السنة ونمو حجم معالجة المدفوعات الدولية6 بنسبة 53 ٪ في السنة

نمو الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 23٪ لتبلغ 94مليون دولار مما يعكس الأداء القوي للشركة على صعيد الإيرادات وضبط التكاليف

نمو وتيرة التعاقدات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مايو بنسبة 80 ٪ في السنة وانضمام عملاء بارزين جدد بما في ذلك "طلبات" وشركة "الفجيرة الوطنية للتأمين"

التعاقد مع ثلاث مؤسسات مالية تشمل مصرف الإنماء، أحد المؤسسات المالية الخمس الكبرى في المملكة العربية السعودية

تقدم جيد في أعمال حلول التجار التي تم إطلاقها في مصر مؤخراً والتعاقد مع أكثر من 700 تاجر

ملخص النتائج المالية للمجموعة النصف الأول 2023 النصف الأول 2022 نسبة التغيير في السنة إجمالي الإيرادات 239,290 205,032 16.7% (19% ccy1) حلول التجار 111,355 85,673 30.0% (33% ccy1) خدمات تعهيد معالجة المدفوعات 125,990 117,926 6.8% (9% ccy1) إيرادات أخرى 1,945 1,433 35.7% الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء2 94,009 76,216 23.3% هامش الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء2 39.3% 37.2% 210bps أرباح الفترة 34,916 31,997 9.1% التدفق النقدي الحر الأساسي 2 65,364 39,975 63.5% التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية 107,199 90,604 18.3% الرافعة المالية 3 0.6x 0.7x (FY22) (0.1)x

1. شروط العملة الثابتة. 2. يمكن الحصول على مقياس الأداء البديل والتعاريف المالية والمزيد من التفاصيل المتعلقة بالإفصاحات المالية في خدمة الأخبار لبورصة لندن. 3. يمكن الحصول على حساب وتسويات نسبة الرافعة المالية في خدمة الأخبار لبورصة لندن. 4. إجمالي حجم المدفوعات -إجمالي الحجم النقدي للمشتريات التي تتم معالجتها من قبل المجموعة ضمن أعمال حلول التجار. 5. يمثل إجمالي حجم المدفوعات المحلي إنفاق المستهلكين المقيمين في المنطقة. 6. يمثل إجمالي حجم المدفوعات الدولي إنفاق الزوار الدوليين.

أعلنت شركة "نتورك إنترناشيونال القابضة بي إل سي" ("نتورك " أو" الشركة") اليوم عن نتائجها المالية الأولية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وفي معرض تعليقه، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة "نتورك إنترناشيونال":

"حققت ’نتورك إنترناشيونال‘ أداءً جيداً خلال النصف الأول من عام 2023، فنمت إيراداتها وفق نظام سعر الصرف الثابت بنسبة 19٪ مدفوعةً بتسارع نمو المدفوعات الرقمية عبر الأسواق الرئيسية، وتنفيذنا الناجح لاستراتيجية نمونا، وعروض منتجاتنا وخدماتنا التنافسية. وكان أداؤنا جيداً في سوقنا المحلية بدولة الإمارات تحديداً، حيث حققنا مكاسب ثابتة في حصتنا السوقية بمجال خدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار خلال عام 2022 وحتى عام 2023، وجاء ذلك مدفوعاً بتركيزنا المستمر على المجالات الاستراتيجية سريعة النمو مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات عبر الإنترنت، وقطاع الضيافة. وحققت ’نتورك‘ تقدماً كبيراً في اغتنام الفرص الجديدة في السوق السعودية من خلال التعاقد مع ثلاث مؤسسات مالية جديدة في المملكة العربية السعودية، وتعاقدنا أيضاً مع أكثر من 700 تاجر منذ إطلاق خدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار في مصر في وقت سابق من هذا العام. وفي حين شهد أداؤنا العام في أفريقياً تباطؤاً على خلفية الظروف الاقتصادية الكلية الصعبة، فقد نشرنا مؤخراً تقنياتنا الخاصة في جنوب أفريقيا؛ بما يعزز قدرتنا على تزويد عملائنا المحليين بخدمات ترقى لتوقعاتهم إلى جانب وضع أسس راسخة للنمو مستقبلاً. وما زلنا متحمسين بشأن أداء أعمالنا عبر المجموعة، وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع الزملاء على مساهمتهم في تحقيق هذه النتائج الرائعة".

أداء مالي قوي

نمت إيرادات النصف الأول من عام 2023 بنسبة 17٪ (19٪ وفق نظام سعر الصرف الثابت) لتبلغ 239 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بالأداء الممتاز لأعمالنا في دولة الإمارات والأردن، حيث ارتفعت إيرادات أعمال حلول التجار بنسبة 30٪ (33٪ وفق نظام سعر الصرف الثابت)، وإيرادات خدمات تعهيد معالجة المدفوعات بنسبة 7٪ (9٪ وفق نظام سعر الصرف الثابت). وشهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً في معالجة مدفوعات التجار من المستهلكين المحليين والزوار الدوليين، حيث ارتفعت بنسبة 28٪ و53٪ في السنة على التوالي، مما يعكس مرونة الإنفاق الاستهلاكي المحلي في دولة الإمارات والإقبال القوي للسياح وقوة العروض التنافسية لـ "نتورك إنترناشيونال". وعلى مستوى أعمال المجموعة عموماً، بما فيها الأسواق الأفريقية، ارتفع الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات في قطاع التجزئة بنسبة 31٪ (33٪ وفق نظام سعر الصرف الثابت) في السنة، وجاء ذلك مدعوماً بالتركيز الاستراتيجي لـ"نتورك إنترناشيونال" على القطاعات عالية النمو وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات عبر الإنترنت والضيافة.

ارتفعت الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 23٪ لتبلغ 94 مليون دولار في النصف الأول 2023 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تحقيق هامش أرباح جيد نسبته 39٪ بزيادة 210 نقطة أساس في السنة. ويعكس ذلك الأداء القوي للشركة على صعيد الإيرادات وضبط التكاليف مع مواصلتها الاستثمار في تحسين قدرات منتجاتها ونموها المستقبلي.

وبلغت أرباح الشركة للفترة المذكورة 35 مليون دولار بزيادة 9٪ في السنة، وقابل النمو القوي للأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ارتفاع طفيف في صافي مصروفات الفائدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في السوق وزيادة معدل الضريبة الفعلي جرّاء نمو الأرباح في أفريقيا. ونتيجة لذلك، حققت "نتورك إنترناشيونال" تدفقاً نقدياً حراً قوياً بقيمة 65 مليون دولار بزيادة 64٪ في السنة.

استمرار زخم التعاقدات الجديدة ولا سيما مع المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية

التعاقد مع تجار بارزين وأداء قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة:

تعاقدت "نتورك إنترناشيونال" خلال النصف الأول من عام 2023 مع عدد كبير من التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك شركتي "طلبات" و"الفجيرة الوطنية للتأمين".

ولا يزال التركيز المستمر للشركة على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يؤتي ثماره، حيث حققت نمواً كبيراً في تعاقداتها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بزيادة تصل إلى 80٪ في السنة مع تسارع وتيرة هذه التعاقدات بشكل كبير خلال شهر مايو تحديداً. وجاء نجاح الشركة مدعوماً باستثمارات إضافية في فريق المبيعات وإطلاق إمكانات جديدة بما في ذلك عملية الانضمام الرقمية بالكامل والحلول المخصصة للقطاعات.

التعاقد مع المؤسسات المالية:

تعاقدت "نتورك إنترناشيونال" لتوفير خدمات معالجة الاستحواذ والإصدار إلى ثمانية عملاء جدد. وتواصل الشركة توسيع قاعدة عملائها بسرعة في المملكة العربية السعودية بتعاقدها مع ثلاث مؤسسات مالية جديدة بما في ذلك مصرف الإنماء، أحد المؤسسات المالية الخمس الكبرى في المملكة العربية السعودية. ومنذ دخولها المملكة في عام 2022، وسعت الشركة قاعدة عملائها من عملاء معالجة المدفوعات إلى تسعة عملاء.

تقدم كبير لأعمال حلول التجار في مصر

بعد نجاحها في إطلاق خدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار في مصر مطلع العام الجاري، لا يزال عرض "نتورك إنترناشيونال" يحظى بإقبال قوي، فتعاقدت خلال النصف الأول من العام مع أكثر من 700 تاجر بما في ذلك تريدلاين، الموزعون المعتمدون لشركة آبل. وتشكل خدمات المدفوعات المباشرة إلى التجار في مصر فرصة كبيرة لتعزيز إيرادات "نتورك إنترناشيونال" بالاستناد إلى حضورها القوي أصلاً كمزود رائد لخدمات معالجة المدفوعات في البلاد.

للاستفسارات الإعلامية

تينيو Networkinternational@Teneo.com

آندي بارنيس، وأنثوني دي ناتالي

بيانات تطلعية

يحتوي هذا الإعلان على بعض البيانات التطلعية المتعلقة بالحالة المالية والنتائج والعمليات وأعمال شركة نتورك إنترناشيونال القابضة بي إل سي. وتنطوي مثل هذه البيانات والتوقعات بطبيعتها على مخاطر وعدم يقين لأنها مرتبطة بالأحداث والظروف المستقبلية. وهناك عدد من العوامل الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات أو نتائج القطاع بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتضم هذه العوامل الظروف الاقتصادية والتجارية العامة، والتغييرات في التكنولوجيا، وتوقيت توقيع الاتفاقيات أو تأخيره، ومباشرة وتطبيق وأداء البرامج، وتسليم المنتجات أو الخدمات في إطارها، ووضع القطاع، والعلاقات مع العملاء، والمنافسة، والقدرة على جذب الموظفين. لذا نوصيكم بعدم الاعتماد على هذه البيانات التطلعية، التي لا تعتبر نافذة قبل تاريخ هذا الإعلان. ونحن لا نتعهد بتحديث أو تعديل أي بيانات تطلعية لتعكس أي تغيير في توقعاتنا أو أي تغيير في الأحداث أو الأوضاع أو الظروف.

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