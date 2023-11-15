زيادة بنسبة 19% في صافي أرباح الشركة لتصل إلى 18.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ونمو ملحوظ بنسبة 21% في الإيرادات لتبلغ 824.3 مليون درهم في نفس الفترة.

النمو المالي الكبير للشركة يُعزى إلى مبادراتها الاستراتيجية الفعّالة التي تشمل تعزيز أقساط التأمين المكتتبة والتطور الرقمي وتوسيع محفظة العملاء وإبرام شراكات جديدة.

دبي: أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم سلامة، أكبر مزود حلول تكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيقها صافي أرباح بقيمة 18.6 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 19٪ عن صافي الأرباح المسجلة في ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 15.6 مليون درهم.

وسجلت الشركة نمواً كبيراً في إيراداتها بنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، لتصل إلى 824.3 مليون درهم، مقارنةً بـ 679.0 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة الكبيرة الحضور المتميز لشركة سلامة في السوق، وتنفيذها الناجح لمبادراتها الاستراتيجية، بما في ذلك تركيزها الدائم على تعزيز أقساط التأمين المكتتبة، ومواصلة تطوير قدراتها الرقمية، وتوسيع محفظتها من العملاء، وتوسيع قنوات التوزيع من خلال إبرام شراكات جديدة.

وارتفع الدخل الاستثماري للمساهمين إلى 65.9 مليون درهم، مسجلاً بذلك ارتفاعاً ملحوظاً يعكس مسار نمو الشركة. كما ارتفع إجمالي الأصول بشكل طفيف ليصل إلى 3,596.6 مليون درهم، مقارنةً مع 3,588.8 مليون درهم في الربع السابق.

ويتجلى التزام شركة سلامة بالممارسات المالية الشفافة والخاضعة للمساءلة في التطبيق الناجح للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الجديد رقم 17 (IFRS 17). وتسهم هذه الخطوة بتعزيز مستويات الشفافية والاتساق والقدرة على المقارنة في عملية إعداد التقارير المالية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة: "حققت شركة سلامة نمواً استراتيجياً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، عبر مزجها بين المرونة وعمليات التوسع المدرة للربح، مدعومةً بالابتكار والقدرة على التكيف مع متغيرات السوق. وقد كان لاستثماراتنا في توسيع شبكتنا، وتعزيز منتجاتنا وخدماتنا، وإقامة شراكات جديدة، دور محوري في تقديم قيمة مجزية لعملائنا المتمرسين تكنولوجياً. وتأكيداً على التزامنا بالتوطين، فإننا نواصل العمل على تنمية المواهب المحلية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وبالتوازي مع مساهمتنا في دفع عجلة التقدم الاقتصادي القوي للدولة. ويعدّ هذا النهج عنصراً محورياً من رسالتنا المتمثلة في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة لدينا، مع رعاية وتطوير قوة عاملة تعكس التراث الغني والمستقبل الطموح لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ويساهم التحول السريع لشركة سلامة بجعلها شركة متطورة مواكبة للمستقبل، حيث أفضى ذلك إلى الارتقاء برحلة العميل وتعزيز محفظة الشركة بخطوط منتجات مبتكرة تشمل التأمين على الحياة والصحة/التأمين الطبي، والتأمين على السيارات، وخطوط الأعمال الأخرى. ويضمن هذا التوسع، المدعوم بالاكتتاب القوي وكفاءة عمليات الأعمال، أعلى مستوى من التميز في خدمة عملاء الشركة.

ومن جهته، قال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: " في ضوء التطورات الدائمة التي تشهدها السوق، نلتزم في سلامة بالتركيز على العملاء عبر مختلف منتجاتنا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ونهدف من خلال تسخيرنا للتكنولوجيا وإبرام الشراكات القوية إلى الحفاظ على مكانتنا القوية كمزودٍ رائدٍ لحلول التكافل عالية الجودة في السوق، والتي تعززها مصداقيتنا وسمعتنا على صعيد الجودة، إلى جانب التزامنا بمعايير الخدمة العالية وأفضل ممارسات التكافل. كما أن تركيزنا في المقام الأول على تلبية تطلعات العملاء وتعزيز تجاربهم هو جوهر عملنا الذي يضمن لنا تقديم قيمة وخدمة مثلى لعملائنا على الدوام".

يشار إلى أن سلامة تعد اليوم أكبر مزود لحلول التكافل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع كفاية رأس المال من المستوى “AAA” وفقاً لمعايير ستاندرد آند بورز.

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نبذة عن الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"

تعتبر الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" واحدة من أكبر وأقدم مزودي خدمات التأمين التكافلي الإسلامي في العالم، وهي مدرجة في سوق دبي المالي برأسمال مدفوع قدره 939 مليون درهم. ومنذ تأسيسها في عام 1979 وحتى يومنا هذا، تبقى "سلامة" شركة رائدة في مجال قطاع التكافل.

ويمكن أن يُعزى استقرار الشركة ونجاحها إلى نهجها الخاص في التركيز على خدمة العملاء، حيث تعمل على إبقاء العملاء والشركاء في قلب عالم الأعمال بالتوازي مع وفائها لقيمها ومبادئها. ودأبت سلامة دوماً على تصميم وتطوير الحلول التي تلبي حاجات العملاء المتغيرة، وهذا ما أعطى الشركة اليوم سمعتها الراسخة بتوفير الحلول التكافلية الأكثر تنافسية وتنوعاً في المنطقة.

تقدم سلامة خدماتها للعملاء الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر والجزائر من خلال شبكتها العالمية الواسعة من الشركات التابعة والشريكة.

وبصفتها شركة التأمين التكافلي الرائدة في دولة الإمارات، تقدم "سلامة" مجموعة شاملة من حلول التكافل العائلي والعام والصحي وحلول التأمين الخاصة بالمركبات. وبفضل سمعتها المرموقة، ومنتجاتها وخدماتها عالية المستوى، وتطبيقها أفضل ممارسات التكافل، فازت "سلامة" بجائزة "شركة العام للتكافل العائلي لعام 2015" خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط لقطاع التأمين، وجائزة "أفضل شركة تكافل عائلي في الشرق الأوسط لعام 2016" خلال حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، وجائزة "أفضل مزوّد خدمة تكافل لعام 2019" خلال حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، وجائزة "أفضل شركة تكافل للعام" من جوائز قطاع التأمين في الشرق الأوسط 2020، وجائزة "أفضل شركة تكافل للعام" من جائزة "جلوبال بزنس أوتلوك" 2021، وجائزة أفضل مزود لخدمات التكافل" من "جلوبال ايكونوميكس" 2021، وجائزة "عقد من التميز في تقديم خدمات التكافل- الإمارات العربية المتحدة" من جوائز الخدمات المصرفية والمالية العالمية 2021، و"أفضل شركة تكافل للعام" ضمن جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، فضلاً عن جائزة "المزود الرائد والمبتكر لحلول التكافل" التي نالتها مؤخراً على هامش مؤتمر "إنشورتك الشرق الأوسط" لقطاع التأمين 2022. وفي عام 2023، نجحت سلامة بالفوز بجائزة "أفضل شركة تكافل للعام" من جوائز قطاع التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصلت كذلك على جائزة "أفضل شركة تكافل لهذا العام" على هامش مؤتمر "إنشورتك الشرق الأوسط 2023".

وتبقى "سلامة" شريك التكافل المفضّل من قِبَل شركائها وعملائها، وتصون التزامها برسالة "تأمين مستقبلنا ــ معاً".