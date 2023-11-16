دبي، الإمارات العربية المتحدة، يستقطب معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية في دورته الخامسة والعشرين 155 شركة من جمهورية الصين الشعبية، متخصصة في المدن الذكية، المياه، معالجة المياه، الخدمات اللوجستية الذكية، الألواح الشمسية، تخزين الطاقة والأنظمة الشمسية غير المرتبطة بالشبكة وغيرها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن جناح جمهورية الصين الشعبية في المعرض يسهم في إثراء المعرض، وتعزيز مكانته بوصفه حدثاً رئيسياً على أجندة فعاليات الاستدامة العالمي، ومنصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم.

وتجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية علاقات تاريخية قائمة على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر. وتشهد المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين نمواً ملحوظاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 284 مليار درهم وبنسبة نمو 27% في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، وبنسبة نمو 80% بالمقارنة مع عام 2018، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للصين عربياً بنسبة مساهمة وصلت إلى 30% من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية، كما جاءت الصين كأكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً خلال العام 2022.

وقال الدكتور لي شياو، الرئيس التنفيذي لشركة "ترووين Troowin": "تعد شركتنا إحدى الشركات القليلة في الصين التي تفوقت في إنتاج التقنيات الأساسية لخلايا الوقود. ولدى الشركة طرق تقنية متعددة، وتتمتع بخبرة واسعة في المنتجات والتطبيقات متعددة السيناريوهات. وسنبرز خلال المعرض أحدث تقنياتنا ومنتجاتنا في مجال خلايا وقود الهيدروجين، بالإضافة الى عرض مداخن خلايا الوقود، ومحطات إنتاج طاقة خلايا الوقود، وإمدادات الطاقة الاحتياطية لخلايا الوقود التي يمكن تطبيقها في مجالات مثل المركبات التجارية والسفن ومحطات الاتصالات الأساسية ومراكز البيانات ومحطات الطاقة وتخزين الطاقة."

وتستعرض شركة "كوينغداو لومينسنس مارين تكنولوجي Qingdao LuminSens Marine Technology" أجهزة محمولة لتحليل جودة المياه، جهاز تحليل جودة المياه عبر الإنترنت الذي يتيح بيانات للمراقبة عن بعد، جهاز تحليل جودة المياه لاسلكياً، لمراقبة الأوكسجين المذاب ودرجة حرارة المياه والمؤشرات الأخرى في الوقت الحقيقي.

وتسلط شركة "جوي تكنولوجي Joy Technology" الضوء على أحدث حلولها المتعلقة بالمدن الذكية والحلول المعتمدة على تقنية إنترنت الأشياء، وحلول الإدارة المتكاملة للطاقة الخاصة بمنصة البرمجيات كخدمة وبوابات إنترنت الأشياء لتعزيز كفاءة عدادات المياه والكهرباء والغاز الذكية. وتركز شركة "بيتشن لصناعة الطاقة الشمسية المحدودة Beichen Soular Industry Co.,Limited" على منتجاتها من الألواح الشمسية وجميع ملحقات الألواح الشمسية، إضافة إلى أنظمة المضخات المعتمدة على الطاقة الشمسية. وتقدم شركة "شينزن جيكنغ تكنولوجي Shenzhen Geeking Technology" حلولها منتجاتها في مجال معالجة النفايات الصناعية، ومعالجة المواد الكيميائية المتحللة في مكبات النفايات للحيلولة دون تلويثها للهواء والمياه الجوفية، ومعالجة النفايات الطبية، ومعالجة حمأة مياه الصرف الصحي وغيرها. وتستعرض شركة "تشينغداو بلوجوي تكنولوجي Qingdao Bluejoy Technology" منتجاتها لتخزين الطاقة للخدمات الصناعية، وأجهزة بنك بطارية ليثيوم فوسفات الحديد.

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عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.