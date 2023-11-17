دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشهد الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023مشاركة 15 شركة من جمهورية كوريا الجنوبية. وتستعرض الشركات خلال المعرض منتجاتها وتقنياتها الذكية والمبتكرة، ومنها أجهزة قياس تدفق المياه باستخدام الموجات فوق الصوتية، أجهزة استشعار صوتية تعمل تحت المياه، أجهزة استشعار هطول الأمطار، أجهزة استشعار للتنبيه لتفادي تصادم المركبات، معدات رصد تدفق المياه، أنظمة تحلية المياه، تنقية المياه، أنظمة تكرير مياه الصرف باستخدام تقنية التناضح العكسي، أنابيب الصلب غير الملحومة، أنابيب الصلب السبائكية غير الملحومة، الضواغط التوربينية، عدادات الرواسب، عدادات التدفق الكهرومغناطيسي، منصات دعم الإنشاءات الذكية والتحول الرقمي، محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، حلول إدارة استهلاك المياه للحد من الهدر، وأنظمة ذكية لرصد تسريبات المياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية": "يسهم المعرض في ترسيخ العلاقات النوعية والمتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، والارتقاء بالتعاون البنّاء، بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين، ويدفع قدماً عجلة التنمية المستدامة. وتسعدنا المشاركة السنوية للشركات من جمهورية كوريا الجنوبية في المعرض، واهتمامها بتوسيع نطاق استثمارات ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في المنطقة، والتعرف عن كثب على الأسواق الواعدة في المنطقة وفي دولة الإمارات."

من جانبه، قال بيونج هون كيم الرئيس التنفيذي لشركة HSCMT: "تسعدنا المشاركة في معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" 2023، وأعتقد أن المعرض يشكل فرصة مثمرة للتعرّف على التقنيات والمنتجات التي تقدمها العديد من الشركات المتخصصة في قطاع المياه."

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية خلال عام 2022، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 5.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، بنسبة نمو أكثر من 14% عن العام 2021، فيما سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال أول شهرين من عام 2023 أكثر من 917 مليون دولار، وشهدت الصادرات الإماراتية إلى الاسواق الكورية نمواً بنسبة 35% خلال شهري يناير وفبراير من عام 2023 مقابل نفس الفترة من العام السابق.

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عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.