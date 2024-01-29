ارتفاع كبير في صافي دخل الفوائد: والذي شهد ارتفاعاً بنسبة 69%، مدفوعاً بالنمو الاستثنائي في الميزانية العمومية وهوامش الربح القوية من العملاء، بينما شهد الدخل من غير الفوائد زيادة قوية بنسبة 13% على أساس سنوي.

نمو الميزانية العمومية: والتي تميزت بارتفاع كبير بنسبة 25% على أساس سنوي في القروض والسلفيات، إلى جانب زيادة كبيرة في ودائع العملاء بنسبة 29%، ما يدل على مسار نمو تصاعدي.

القوة والكفاءة المالية: بلغ معدل كفاية رأس المال 16.5%) باستثناء توزيعات الأرباح المقترحة(، مما يسلط الضوء على المرونة المالية القوية التي يتمتع بها المشرق.

كما بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 34.3% ونسبة التكلفة إلى الدخل 30.9%، ما يعكس الأداء المالي الاستثنائي للمشرق في العام 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق عن نتائجه المالية للعام 2023، التي تؤكد مواصلته المضي وفق مسارٍ من النمو المستدام والقوي. كما أن التزام البنك بالتركيز على العملاء وتقديم خدمات متميزة انعكس على ربحية السهم التي بلغت 42.82 درهماً إماراتياً، الأمر الذي يمثل دليلاً واضحاً على مرونة البنك وقدرته على تقديم قيمة كبيرة لمساهميه.

أبرز النقاط: الدخل التشغيلي وصافي الأرباح: سجل صافي أرباح المشرق نمواً ليصل إلى 8.6 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2023، بزيادة كبيرة بنسبة 130% على أساس سنوي. جاء الارتفاع في الدخل التشغيلي وصافي الأرباح بشكل أساسي نتيجة الزيادة الكبيرة في صافي الدخل من الفوائد بنسبة 69%. وأتى هذا النمو كنتيجة لعدة محركات رئيسية، وهي نمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض. كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 13% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.1 مليار درهم للعام 2023. حقق البنك نمواً إيجابياً في معدل المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 31.4% في عام 2023، مع تحسن في معدل التكلفة إلى الدخل بنسبة تتجاوز 8% على أساس سنوي. وتؤكد هذه المقاييس على أداء الأعمال والإبقاء على التكاليف التشغيلية تحت السيطرة، مع استمرار الاستثمار بتحسين تجربة العملاء وإدارة المخاطر ودعم نمو الأعمال. شهدت الأرباح التشغيلية نمواً كبيراً لتقفز من 4.4 مليار درهم إماراتي إلى 7.5 مليار درهم إماراتي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. شهد مخصص انخفاض القيمة إعفاءاً بصافي 1.4 مليار درهم إماراتي، وذلك من خلال الإدارة الحكيمة للمخاطر، فضلًا عن ارتفاع معدلات الاسترداد من القروض المتعثرة، وإصدار المخصص العام لمَرَّة واحدة. وصل العائد على حقوق المساهمين في المشرق إلى مستوى قياسي عند 34.3% في عام 2023، وهو ضعف ما تم تسجيله في عام 2022، في حين انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 30.9%. السيولة والمركز المالي سجل البنك سيولة قوية تتمثل في نسبة أصول سائلة تبلغ 33.6%، ونسبة تغطية سيولة فعالة تبلغ 134% من ديسمبر 2023. حافظت مستويات الرسملة (باستثناء توزيعات الأرباح المقترحة) على قوتها مع وصول معدل كفاية رأس المال إلى 16.5٪، بينما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال ( Tier1 Capital ) 14.3٪ وبلغ المستوى الأول من رأس المال العادي ( CET1 ) 13.7% من ديسمبر 2023. البيئة الائتمانية وجودة الأصول تحسنت جودة محفظة القروض بشكل كبير حيث بلغ معدل مخصصات القروض المتعثرة إلى إجمالي السلفيات 0.3% فقط (0.9% في عام 2022). تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 1.3٪ في نهاية ديسمبر 2023 (2.2% في ديسمبر 2022)، وتعتبر هذه النسبة من أدنى المعدلات في السوق. تحسنت تغطية القروض المتعثرة بنسبة 247.5% في 31 ديسمبر 2023 (190.8% في ديسمبر 2022). 130% نمو في صافي الأرباح على أساس سنوي 8.6 مليار صافي الأرباح (درهم) 16.5% نسبة كفاية رأس المال 68.2 % نمو الأرباح التشغيلية 25% نمو القروض والسلفيات* على أساس سنوي 29% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي (ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60%) 1.3% نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 34.3% العائد على حقوق المساهمين 4.1% العائد على الأصول 30.9% نسبة التكلفة إلى الدخل

* القروض والسلف تشمل القروض المقدمة للعملاء والبنوك

قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق:

" لقد حقق البنك خلال السنوات الأخيرة سجلاً حافلاً بالإنجازات والأداء غير المسبوق مع نمو ملحوظ في الأرباح. ويستمر المشرق في تحقيق نتائج مالية متميزة مدعومة بانضمام عدد كبير من العملاء الجدد وتعزيز العلاقات المصرفية والإرتقاء بها. ويعكس هذا الإنجاز الرائع التوسع الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة ومرونة ونمو الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يشكل سابقة على صعيد قطاع الخدمات المصرفية العالمية.

لا يزال التزامنا بتقديم تجارب عملاء استثنائية ومتعددة القنوات ثابتاً، مما يدعم سعينا لتحقيق نمو قوي ومربح ومستدام. وفي الوقت ذاته، تؤكد استثماراتنا المتواصلة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتعزيز ضوابط المخاطر على القوة والمرونة الدائمة لنموذج أعمالنا. ويعود الفضل في هذا النجاح إلى المواهب الاستثنائية التي يفخر بها المشرق.

لقد اتسم العام الماضي بالأهمية البالغة، إذ نجحت الإمارات في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) والذي يمثل شهادة على مكانة الدولة الرائدة على صعيد التصدي للتحديات البيئية العالمية. وتماشياً مع هذا الحدث العالمي الكبير، عمد المشرق إلى تعزيز التزامه بالتمويل المستدام، وذلك لضمان تكامل استراتيجيات أعمالنا مع الأهداف البيئية الأساسية التي أكد عليها مؤتمر (كوب 28).

لقد أصبح شعارنا تحد اليوم جزءاً هاماً وجوهرياً في كافة أعمالنا اليومية والتنظيمية، فهو القاعدة الرئيسية التي ننطلق منها والتي تنعكس بشكل أساسي في تصرفاتنا وقراراتنا وفي كل جانب من جوانب أعمالنا.

ومع نمو حجم القطاع المصرفي الإماراتي إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، وتجاوز إجمالي أصوله 4 تريليون درهم، فإننا نتطلع قدماً إلى العام 2024 بتفاؤل كبير واستعداد تام للعمل على تعزيز الزخم والإسهام في دفع عجلة هذا النمو الحيوي والمتواصل".

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق:

"حقق المشرق خلال العام الماضي أداءً استثنائياً بجميع المقاييس، واستطاع بكل فعالية تعزيز مكانته في السوق كمؤسسة مصرفية مبتكرة تتمتع بإمكانيات رقمية متطورة، الأمر الذي شكل دليلاً قوياً على نجاح الاستراتيجية التي ينتهجها البنك في إدارة عملياته، وذلك في خضم التحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة التي يشهدها عالمنا المتغير. وكان لهذه الاستراتيجية المبتكرة وتنفيذها من الناحية التشغيلية بفعالية على أرض الواقع، دوراً محورياً في دفع عجلة النمو على امتداد عمليات وأسواق البنك.

انعكس هذا النجاح في التقدير الواسع النطاق الذي حظي به المشرق من قبل العديد من المؤسسات المرموقة، مثل جوائز قادة السوق على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية التي تقدمها مجلة يوروموني العريقة، مدعومة بتصويت العملاء، والتي تشهد على التزامنا الراسخ بتقديم تجربة عملاء متميزة وتبني أحدث ماتوصلت إليه التكنولوجيا في القطاع.

ويعد التزامنا بتوفير تمويل مستدام بقيمة 110 مليار درهم إماراتي (نحو 30 مليار دولار) بحلول عام 2030، والذي قمنا بالإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر (كوب 28) الذي اختتم أعماله في دبي مؤخراً دليلاً أخر على هذا النجاح، إذ يأتي في إطار مبادرة Climb2Change العالمية، التي تسعى إلى دمج مجموعة واسعة من مبادرات البنك، ومساهماته، وإنجازاته المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بهدف توفير التمويل المناسب والحلول المالية المستدامة التي تسهم بشكل حقيقي وفعال في مواجهة تداعيات التغير المناخي، وتحقيق الحياد الكربوني، والعمل على بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

من جهة أخرى، يواصل المشرق توسعه في الأسواق العالمية، حيث تشهد عملياتنا نمواً مطرداً، ودخولنا أسواقاً جديدة مثل باكستان وعُمان. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملياتنا في الأسواق الراسخة مثل المملكة المتحدة وهونج كونج والولايات المتحدة الأمريكية مهيأة بشكل كامل لدفع عجلة النمو المستقبلي، وتركيزنا المتزايد على أسواقنا الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر يفتح الباب أمام آفاق واعدة من النمو المتواصل.

وفي الوقت الذي نتطلع فيه قدماً إلى المرحلة القادمة من مسيرتنا، يواصل المشرق سعيه المستمر لمواصلة النمو والتطور في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والعالم، يساعدنا على ذلك نموذج عملنا المستقر والمرن، الذي يتميز بأرباح عالية الجودة ومحفظة قروض متنوعة تغطي جميع الأسواق التي نعمل بها. إلا أنه من الضروري الاستعداد جيداً لتسوية أسعار الفائدة، مما يتطلب إدخال عدد من التعديلات على استراتيجياتنا التشغيلية لتتماشى مع هذا الواقع الجديد. غير أن موقعنا الريادي في القطاع المصرفي، المدعوم بفريق عمل يتميز بالخبرة والكفاءة والمهنية، علاوة على التزامنا الراسخ بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء، والنهج الحكيم الذي نتخذه لإدارة المخاطر، ستتيح لنا الحفاظ على مكانتنا البارزة في السوق لسنوات عديدة قادمة".

الجوائز التي فاز بها البنك في عام 2023:

جوائز غلوبال فاينانس:

أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة

جوائز يوروموني لقادة السوق:

الإمارات العربية المتحدة - الخدمات المصرفية للشركات - رائد السوق

الإمارات العربية المتحدة - الحلول الرقمية - رائدة السوق

الإمارات العربية المتحدة - التمويل الإسلامي – يحظى بتقدير كبير

الإمارات العربية المتحدة - الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية – يحظى بمكانة مهمة

الإمارات العربية المتحدة - الخدمات المصرفية الاستثمارية - يحظى بمكانة مهمة

جوائز ذا آسيان بانكر العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023

أفضل خدمة إيداع رقمي

جوائز الصناعة المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA) لعام 2023

أفضل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

أفضل تجربة مستخدم

جوائز ويلث بريفنغ WealthBriefing السنوية العاشرة للتميز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023

أفضل عرض رقمي للعملاء

أفضل منصة لإدارة الاستثمار

أفضل فريق استثماري في بنك خاص بشكل عام

جائزة GIFA للتميز في عمليات نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية 2023

"جائزة الشركات الأكثر ابتكارًا في الشرق الأوسط" من Fast Company Middle East، ضمن فئة "الإعلان والعلامات التجارية والعلاقات العامة".

"جائزة أفضل تطبيق لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول" في قمة FXB للمدفوعات 2023.

أفضل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي والتحليلات في مجال تحليلات العملاء لدولة الإمارات العربية المتحدة - القمة السادسة للذكاء الاصطناعي والتحليلات للمؤسسات في الشرق الأوسط.

ختم التأثير – المستوى الذهبي من مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية

جائزة نجم الاستدامة من مؤسسة No More Bottles

جوائز الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2023 – المشرق:

أفضل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

أفضل تجربة مستخدم

أفضل تطبيق ابتكاري في مجال الخدمات المصرفية الرقمية

جوائز الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2023 – الخدمات المصرفية الخاصة من المشرق:

أفضل شركة لإدارة الاستثمار

أفضل بنك خاص في الشرق الأوسط

أفضل بنك محلي خاص

أفضل ابتكار وخدمات رقمية في إدارة الثروات

شهادة أفضل مكان للعمل- بنك المشرق-الهند

جوائز سيتي واير الشرق الأوسط لإدارة الأصول لعام 2023

المشرق كابيتال - "أفضل علامة تجارية - شركة إقليمية"

"أفضل تطبيق لتكنولوجيا الدفع في الإمارات العربية المتحدة" نيو باي (NEO PAY)، جوائز الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط في مجال المدفوعات لعام 2023

جائزة يوروموني لإدارة النقد – استبيان المؤسسات المالية وغير المالية

رائد السوق على مستوى العالم والشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ للمقاصة بالدرهم الإماراتي.

أفضل خدمة للمقاصة بالدرهم الإماراتي على مستوى العالم وآسيا المحيط الهادئ

رائد السوق إقليمياً في قطاعات مختلفة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

أفضل خدمة في قطاعات مختلف ومجموعات خدمات في الشرق الأوسط وقطر والبحرين ومصر.

رائدة السوق محلياً في مصر والإمارات العربية المتحدة.

أفضل بنك للحلول الرقمية في الإمارات العربية المتحدة في جوائز يوروموني للتميز 2023

قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليلات

أفضل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في مجال تحليلات العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023

أفضل بنك تجزئة في الإمارات العربية المتحدة

أفضل بنك خاص

جوائز ذا آسيان بانكر للشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023

أفضل خدمة إيداع رقمي

أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط – المشرق نيو

جوائز الابتكار العالمية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2023

أفضل بنك تجزئة في الإمارات العربية المتحدة

جوائز الابتكار المصرفي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 من مجلة ذا ديجيتال بانكر

أفضل عرض هجين لإدارة الثروات

أفضل تحول رقمي من قبل بنك تجزئة إسلامي

أفضل عرض قرض إسلامي للعام

أفضل بنك تجزئة إسلامي

أفضل نموذج أعمال يتمحور حول العملاء

أفضل بنك رقمي

جوائز فينوفيكس الشرق الأوسط 2023

التميز في الخدمات المصرفية الجديدة

جوائز مجلة ذا بانكر- للخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2023

أفضل قروض مشتركة

جوائز الخدمات المصرفية والمالية الأوروبية العالمية لعام 2023:

أفضل بنك للتمويل المستدام 2023

أفضل بنك خاص أداءً لعام 2023

البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا للخدمات المصرفية للأعمال لعام 2023

جوائز المشتقات المالية

أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات العربية المتحدة 2023

أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات العربية المتحدة يركز على العملاء 2023

أفضل بنك في تقديم المنتجات عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة 2023

أفضل بنك في تقديم حلول الادخار في الإمارات العربية المتحدة 2023

أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة 2023

جوائز MMA Smarties – الفئة البرونزية

جوائز PRCA - مبادرة نالت استحسانا كبيرا في فئة "حدث العام - للشركات الكبرى".

جوائز جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة

الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي

الخدمات المصرفية والمالية الآسيوية - جوائز الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2023

أفضل مبادرة للخدمات المصرفية الرقمية – الإمارات العربية المتحدة

أفضل ابتكار في الخدمة - دولة الإمارات العربية المتحدة

أفضل منتج إقراض استهلاكي جديد للعام – الإمارات العربية المتحدة

أفضل منصة لإدارة الثروات - الإمارات العربية المتحدة

جوائز PBI للثروة العالمية 2023، سنغافورة

البنك الخاص المتميز في الشرق الأوسط

تصنيف مجلة ذا بانكر لأفضل 100 بنك عربي

المركز الأول كأفضل بنك أداءً في دولة الإمارات العربية المتحدة

المركز الأول في الشرق الأوسط من حيث نمو الأرباح قبل الضرائب

المركز الأول في الشرق الأوسط من حيث العائد على رأس المال الذي يزيد عن 15%

جوائز الابتكار المصرفي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023

أفضل عرض هجين لإدارة الثروات

أفضل تحول رقمي من قبل بنك تجزئة إسلامي

أفضل عرض قرض إسلامي للعام

أفضل بنك تجزئة إسلامي

أفضل نموذج أعمال يتمحور حول العملاء

أفضل بنك رقمي

فوربس الشرق الأوسط

أفضل 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2023

جوائز يوروموني للتميز

أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط

شهادة الطاقة الصفرية من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة

شهادة المعيار الذهبي من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة

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جوائز إنفوسيس فيناكل للابتكار 2023

جائزة ابتكار نموذج الأعمال – فيدرال – شراكة Mashreq Neo لرحلة إعداد NR الرقمية الشاملة

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صفقة العام - الشرق الأوسط – تسهيلات تمويلية مجمعة لرافعة مالية مرتفعة العائد لأجل بقيمة 525 مليون دولار أمريكي.

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-انتهى-



