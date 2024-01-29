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ارتفاع كبير في صافي دخل الفوائد: والذي شهد ارتفاعاً بنسبة 69%، مدفوعاً بالنمو الاستثنائي في الميزانية العمومية وهوامش الربح القوية من العملاء، بينما شهد الدخل من غير الفوائد زيادة قوية بنسبة 13% على أساس سنوي.
نمو الميزانية العمومية: والتي تميزت بارتفاع كبير بنسبة 25% على أساس سنوي في القروض والسلفيات، إلى جانب زيادة كبيرة في ودائع العملاء بنسبة 29%، ما يدل على مسار نمو تصاعدي.
القوة والكفاءة المالية: بلغ معدل كفاية رأس المال 16.5%) باستثناء توزيعات الأرباح المقترحة(، مما يسلط الضوء على المرونة المالية القوية التي يتمتع بها المشرق.
كما بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 34.3% ونسبة التكلفة إلى الدخل 30.9%، ما يعكس الأداء المالي الاستثنائي للمشرق في العام 2023.
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق عن نتائجه المالية للعام 2023، التي تؤكد مواصلته المضي وفق مسارٍ من النمو المستدام والقوي. كما أن التزام البنك بالتركيز على العملاء وتقديم خدمات متميزة انعكس على ربحية السهم التي بلغت 42.82 درهماً إماراتياً، الأمر الذي يمثل دليلاً واضحاً على مرونة البنك وقدرته على تقديم قيمة كبيرة لمساهميه.
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أبرز النقاط:
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* القروض والسلف تشمل القروض المقدمة للعملاء والبنوك
قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق:
" لقد حقق البنك خلال السنوات الأخيرة سجلاً حافلاً بالإنجازات والأداء غير المسبوق مع نمو ملحوظ في الأرباح. ويستمر المشرق في تحقيق نتائج مالية متميزة مدعومة بانضمام عدد كبير من العملاء الجدد وتعزيز العلاقات المصرفية والإرتقاء بها. ويعكس هذا الإنجاز الرائع التوسع الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة ومرونة ونمو الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يشكل سابقة على صعيد قطاع الخدمات المصرفية العالمية.
لا يزال التزامنا بتقديم تجارب عملاء استثنائية ومتعددة القنوات ثابتاً، مما يدعم سعينا لتحقيق نمو قوي ومربح ومستدام. وفي الوقت ذاته، تؤكد استثماراتنا المتواصلة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتعزيز ضوابط المخاطر على القوة والمرونة الدائمة لنموذج أعمالنا. ويعود الفضل في هذا النجاح إلى المواهب الاستثنائية التي يفخر بها المشرق.
لقد اتسم العام الماضي بالأهمية البالغة، إذ نجحت الإمارات في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) والذي يمثل شهادة على مكانة الدولة الرائدة على صعيد التصدي للتحديات البيئية العالمية. وتماشياً مع هذا الحدث العالمي الكبير، عمد المشرق إلى تعزيز التزامه بالتمويل المستدام، وذلك لضمان تكامل استراتيجيات أعمالنا مع الأهداف البيئية الأساسية التي أكد عليها مؤتمر (كوب 28).
لقد أصبح شعارنا تحد اليوم جزءاً هاماً وجوهرياً في كافة أعمالنا اليومية والتنظيمية، فهو القاعدة الرئيسية التي ننطلق منها والتي تنعكس بشكل أساسي في تصرفاتنا وقراراتنا وفي كل جانب من جوانب أعمالنا.
ومع نمو حجم القطاع المصرفي الإماراتي إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، وتجاوز إجمالي أصوله 4 تريليون درهم، فإننا نتطلع قدماً إلى العام 2024 بتفاؤل كبير واستعداد تام للعمل على تعزيز الزخم والإسهام في دفع عجلة هذا النمو الحيوي والمتواصل".
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق:
"حقق المشرق خلال العام الماضي أداءً استثنائياً بجميع المقاييس، واستطاع بكل فعالية تعزيز مكانته في السوق كمؤسسة مصرفية مبتكرة تتمتع بإمكانيات رقمية متطورة، الأمر الذي شكل دليلاً قوياً على نجاح الاستراتيجية التي ينتهجها البنك في إدارة عملياته، وذلك في خضم التحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة التي يشهدها عالمنا المتغير. وكان لهذه الاستراتيجية المبتكرة وتنفيذها من الناحية التشغيلية بفعالية على أرض الواقع، دوراً محورياً في دفع عجلة النمو على امتداد عمليات وأسواق البنك.
انعكس هذا النجاح في التقدير الواسع النطاق الذي حظي به المشرق من قبل العديد من المؤسسات المرموقة، مثل جوائز قادة السوق على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية التي تقدمها مجلة يوروموني العريقة، مدعومة بتصويت العملاء، والتي تشهد على التزامنا الراسخ بتقديم تجربة عملاء متميزة وتبني أحدث ماتوصلت إليه التكنولوجيا في القطاع.
ويعد التزامنا بتوفير تمويل مستدام بقيمة 110 مليار درهم إماراتي (نحو 30 مليار دولار) بحلول عام 2030، والذي قمنا بالإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر (كوب 28) الذي اختتم أعماله في دبي مؤخراً دليلاً أخر على هذا النجاح، إذ يأتي في إطار مبادرة Climb2Change العالمية، التي تسعى إلى دمج مجموعة واسعة من مبادرات البنك، ومساهماته، وإنجازاته المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بهدف توفير التمويل المناسب والحلول المالية المستدامة التي تسهم بشكل حقيقي وفعال في مواجهة تداعيات التغير المناخي، وتحقيق الحياد الكربوني، والعمل على بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
من جهة أخرى، يواصل المشرق توسعه في الأسواق العالمية، حيث تشهد عملياتنا نمواً مطرداً، ودخولنا أسواقاً جديدة مثل باكستان وعُمان. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملياتنا في الأسواق الراسخة مثل المملكة المتحدة وهونج كونج والولايات المتحدة الأمريكية مهيأة بشكل كامل لدفع عجلة النمو المستقبلي، وتركيزنا المتزايد على أسواقنا الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر يفتح الباب أمام آفاق واعدة من النمو المتواصل.
وفي الوقت الذي نتطلع فيه قدماً إلى المرحلة القادمة من مسيرتنا، يواصل المشرق سعيه المستمر لمواصلة النمو والتطور في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والعالم، يساعدنا على ذلك نموذج عملنا المستقر والمرن، الذي يتميز بأرباح عالية الجودة ومحفظة قروض متنوعة تغطي جميع الأسواق التي نعمل بها. إلا أنه من الضروري الاستعداد جيداً لتسوية أسعار الفائدة، مما يتطلب إدخال عدد من التعديلات على استراتيجياتنا التشغيلية لتتماشى مع هذا الواقع الجديد. غير أن موقعنا الريادي في القطاع المصرفي، المدعوم بفريق عمل يتميز بالخبرة والكفاءة والمهنية، علاوة على التزامنا الراسخ بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء، والنهج الحكيم الذي نتخذه لإدارة المخاطر، ستتيح لنا الحفاظ على مكانتنا البارزة في السوق لسنوات عديدة قادمة".
الجوائز التي فاز بها البنك في عام 2023:
جوائز غلوبال فاينانس:
أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة
جوائز يوروموني لقادة السوق:
الإمارات العربية المتحدة - الخدمات المصرفية للشركات - رائد السوق
الإمارات العربية المتحدة - الحلول الرقمية - رائدة السوق
الإمارات العربية المتحدة - التمويل الإسلامي – يحظى بتقدير كبير
الإمارات العربية المتحدة - الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية – يحظى بمكانة مهمة
الإمارات العربية المتحدة - الخدمات المصرفية الاستثمارية - يحظى بمكانة مهمة
جوائز ذا آسيان بانكر العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023
أفضل خدمة إيداع رقمي
جوائز الصناعة المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA) لعام 2023
أفضل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت
أفضل تجربة مستخدم
جوائز ويلث بريفنغ WealthBriefing السنوية العاشرة للتميز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023
أفضل عرض رقمي للعملاء
أفضل منصة لإدارة الاستثمار
أفضل فريق استثماري في بنك خاص بشكل عام
جائزة GIFA للتميز في عمليات نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية 2023
"جائزة الشركات الأكثر ابتكارًا في الشرق الأوسط" من Fast Company Middle East، ضمن فئة "الإعلان والعلامات التجارية والعلاقات العامة".
"جائزة أفضل تطبيق لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول" في قمة FXB للمدفوعات 2023.
أفضل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي والتحليلات في مجال تحليلات العملاء لدولة الإمارات العربية المتحدة - القمة السادسة للذكاء الاصطناعي والتحليلات للمؤسسات في الشرق الأوسط.
ختم التأثير – المستوى الذهبي من مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
جائزة نجم الاستدامة من مؤسسة No More Bottles
جوائز الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2023 – المشرق:
أفضل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت
أفضل تجربة مستخدم
أفضل تطبيق ابتكاري في مجال الخدمات المصرفية الرقمية
جوائز الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2023 – الخدمات المصرفية الخاصة من المشرق:
أفضل شركة لإدارة الاستثمار
أفضل بنك خاص في الشرق الأوسط
أفضل بنك محلي خاص
أفضل ابتكار وخدمات رقمية في إدارة الثروات
شهادة أفضل مكان للعمل- بنك المشرق-الهند
جوائز سيتي واير الشرق الأوسط لإدارة الأصول لعام 2023
المشرق كابيتال - "أفضل علامة تجارية - شركة إقليمية"
"أفضل تطبيق لتكنولوجيا الدفع في الإمارات العربية المتحدة" نيو باي (NEO PAY)، جوائز الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط في مجال المدفوعات لعام 2023
جائزة يوروموني لإدارة النقد – استبيان المؤسسات المالية وغير المالية
رائد السوق على مستوى العالم والشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ للمقاصة بالدرهم الإماراتي.
أفضل خدمة للمقاصة بالدرهم الإماراتي على مستوى العالم وآسيا المحيط الهادئ
رائد السوق إقليمياً في قطاعات مختلفة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
أفضل خدمة في قطاعات مختلف ومجموعات خدمات في الشرق الأوسط وقطر والبحرين ومصر.
رائدة السوق محلياً في مصر والإمارات العربية المتحدة.
أفضل بنك للحلول الرقمية في الإمارات العربية المتحدة في جوائز يوروموني للتميز 2023
قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليلات
أفضل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في مجال تحليلات العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023
أفضل بنك تجزئة في الإمارات العربية المتحدة
أفضل بنك خاص
جوائز ذا آسيان بانكر للشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023
أفضل خدمة إيداع رقمي
أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط – المشرق نيو
جوائز الابتكار العالمية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2023
أفضل بنك تجزئة في الإمارات العربية المتحدة
جوائز الابتكار المصرفي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 من مجلة ذا ديجيتال بانكر
أفضل عرض هجين لإدارة الثروات
أفضل تحول رقمي من قبل بنك تجزئة إسلامي
أفضل عرض قرض إسلامي للعام
أفضل بنك تجزئة إسلامي
أفضل نموذج أعمال يتمحور حول العملاء
أفضل بنك رقمي
جوائز فينوفيكس الشرق الأوسط 2023
التميز في الخدمات المصرفية الجديدة
جوائز مجلة ذا بانكر- للخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2023
أفضل قروض مشتركة
جوائز الخدمات المصرفية والمالية الأوروبية العالمية لعام 2023:
أفضل بنك للتمويل المستدام 2023
أفضل بنك خاص أداءً لعام 2023
البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا للخدمات المصرفية للأعمال لعام 2023
جوائز المشتقات المالية
أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات العربية المتحدة 2023
أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات العربية المتحدة يركز على العملاء 2023
أفضل بنك في تقديم المنتجات عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة 2023
أفضل بنك في تقديم حلول الادخار في الإمارات العربية المتحدة 2023
أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة 2023
جوائز MMA Smarties – الفئة البرونزية
جوائز PRCA - مبادرة نالت استحسانا كبيرا في فئة "حدث العام - للشركات الكبرى".
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الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي
الخدمات المصرفية والمالية الآسيوية - جوائز الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2023
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البنك الخاص المتميز في الشرق الأوسط
تصنيف مجلة ذا بانكر لأفضل 100 بنك عربي
المركز الأول كأفضل بنك أداءً في دولة الإمارات العربية المتحدة
المركز الأول في الشرق الأوسط من حيث نمو الأرباح قبل الضرائب
المركز الأول في الشرق الأوسط من حيث العائد على رأس المال الذي يزيد عن 15%
جوائز الابتكار المصرفي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023
أفضل عرض هجين لإدارة الثروات
أفضل تحول رقمي من قبل بنك تجزئة إسلامي
أفضل عرض قرض إسلامي للعام
أفضل بنك تجزئة إسلامي
أفضل نموذج أعمال يتمحور حول العملاء
أفضل بنك رقمي
فوربس الشرق الأوسط
أفضل 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2023
جوائز يوروموني للتميز
أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط
شهادة الطاقة الصفرية من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة
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أفضل التزام بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023
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جوائز إنفوسيس فيناكل للابتكار 2023
جائزة ابتكار نموذج الأعمال – فيدرال – شراكة Mashreq Neo لرحلة إعداد NR الرقمية الشاملة
جوائز مجلة جلوبال بيزنس
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جائزة البنك الأكثر ابتكاراً للخدمات المصرفية للشركات في الإمارات العربية المتحدة 2023
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-انتهى-