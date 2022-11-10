· الشركة تنجح في تحقيق إيرادات قوية بلغت 1,136.7 مليون ريال خلال فترة النصف الأول من السنة المالية 2023م، و573.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2023م، وهو نمو سنوي بمعدلات 13% و15% على التوالي.

· ارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي 72% ليسجل 374.1 مليون ريال خلال النصف الأول من السنة المالية 2023م، وبمعدل سنوي 171% ليسجل 246.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2023م.

· مجلس الإدارة يتبنى برنامج لبيع الأصول غير الأساسية البالغ قيمتها نحو 2 مليار ريال، والشركة تنجح في إتمام أول صفقة بيع ضمن هذا البرنامج.

· نجاح الشركة في إتمام تأسيس صندوقي استثمار عقاري متوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية، لغرض تطوير مركزي جوهرة الرياض وجوهرة جدة؛ مع تأمين تسهيلات تمويلية بقيمة 2 مليار ريال.

المملكة العربية السعودية-الرياض: أعلنت اليوم شركة المراكز العربية (رمز الشركة على السوق المالية السعودية "تداول" 4321)، وهي شركة رائدة في تطوير وتشغيل وإدارة المراكز التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترتي النصف الأول والربع الثاني من السنة المالية 2023م المنتهية في 30 سبتمبر 2022م (السنة المالية 2023م). وقد نجحت الشركة في تحقيق مؤشرات نمو قوية على صعيدي الإيرادات وصافي الربح، حيث بلغت الإيرادات 1,136.7 مليون ريال خلال النصف الأول من السنة المالية 2023م، وهو نمو سنوي بمعدل 13%، فيما ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 72% ليسجل 374.1 مليون ريال خلال نفس الفترة.

وقد أثمرت المبادرات الاستراتيجية التي اتخذتها الإدارة عن تعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال الفترة، والتي تضمنت موافقة مجلس الإدارة مؤخرًا على تنفيذ برنامج لبيع الأصول غير الأساسية بالشركة، البالغ قيمتها نحو 2 مليار ريال. وقد نجحت الشركة في إتمام أول صفقة بيع أصل غير أساسي، بموجب هذا البرنامج، لقطعة أرض فضاء في مدينة الرياض بمساحة 18 ألف متر مربع تقريبًا.

مبادراتٌ استراتيجية تستهدف دفع عجلة النمو

وعلاوة على ذلك، أحرزت الشركة إنجازًا فارقًا على صعيد تطوير مشروعاتها المستقبلية، حيث نجحت في إتمام تأمين التمويل اللازم لتطوير مشروعيها المرتقبين مركزي "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة" بشكل كامل، وهما من كبرى المشاريع المدرجة ضمن الخطة التوسعية للشركة بمدينتي الرياض وجدة على التوالي.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية إتمام الشركة في وقت سابق من العام الجاري 2022م، توقيع اتفاقيتين مع شركة الرياض المالية – الذراع الاستثماري لبنك الرياض – بشأن تأسيس صندوقي استثمار عقاري مغلقين متوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية لغرض تطوير مركزي "جوهرة الرياض" وجوهرة جدة".

وبموجب اتفاقية التمويل؛ بلغت قيمة الاستثمارات الرأسمالية من إجمالي الأصول المدارة بالصندوقين لكلا المشروعين 4.4 مليار ريال، فيما تم تأمين التمويل المتبقي البالغ 2 مليار ريال من خلال تسهيلات تمويلية مقدمة من عدة جهات تمويلية محلية.

ترسيخ ثقةٌ الزوار والمستأجرين في المراكز التابعة للشركة

ارتفع عدد زوار المراكز التجارية التابعة للشركة البالغة 21 مركزًا تجاريًا بمعدل سنوي يتجاوز 42% ليسجل أكثر من 57 مليون زائر خلال النصف الأول من السنة المالية 2023م، وهو ما يبشر باقتراب عدد الزوار خلال السنة المالية 2023م من المستويات المعهودة المسجلة خلال السنة المالية السابقة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). ومن جانب آخر، تواصل نسبة الإشغال مسارها التصاعدي، حيث ارتفعت إلى 94% بنهاية سبتمبر 2022م، مقابل 92% بنهاية سبتمبر 2021م.

وفي هذا السياق، أعربت السيدة/ أليسون ريهيل إرغوفين الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية عن اعتزازها بالأداء المالي والتشغيلي القوي التي نجحت الشركة في تحقيقه خلال فترتي النصف الأول والربع الثاني من السنة المالية 2023م، والذي يعد بمثابة شهادة واضحة على جدارة الشركة في الحفاظ على كفاءتها ومرونتها رُغم التحديات التي عصفت بالعامين الماضيين.

وأضافت إرغوفين أن الشركة تمضي قدمًا نحو تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها، مثل برنامج بيع الأصول غير الأساسية الذي سيثمر تنفيذه عن تعزيز المركز المالي للشركة بنحو 2 مليار ريال، فضلاً عن نجاحها في إبرام اتفاقية تسهيلات تمويلية لتطوير مشروعيها الرائدين المرتقبين مركزي "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة". وأوضحت أن هذه الخطوات الاستراتيجية إلى جانب المساعي الحثيثة التي تبذلها الشركة لتعظيم القيمة والمردود الإيجابي للعملاء والشركاء والسادة المساهمين، ستساهم بشكل قوي في ترسيخ مكانة الشركة وتعزيز قدرتها على تقديم كل ما هو جديد وابتكاري في عالم المراكز التجارية الفاخرة الذي يتسم بسرعة التطور والنمو.

وأكدت إرغوفين تركيز الشركة على إحداث طفرة نوعية بمشروعاتها المستقبلية المرتقبة، ستثمر عن إطلاق جيل جديد كليًا من المراكز التجارية تواكب أحدث الأنماط العصرية. وتشمل تلك المشروعات مراكز "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة" و"جوهرة الخبر"، والتي تم تصميمها بعناية فائقة لتنبض بالحياة العصرية، حيث من المقرر أن تحتضن تلك المراكز تشكيلة متنوعة من متاجر التجزئة الفاخرة، وسلاسل المطاعم والمقاهي، فضلاً عن باقة واسعة من عروض وأنشطة الترفيه الشاملة، مما سيساهم في تقديم مفهوم جديد وابتكاري للمراكز التجارية الفاخرة على مستوى المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، تمضي الشركة قدمًا في التوسع بنموذجها الابتكاري "يو ووك"، حيث تقوم حاليًا بتطوير مركز "يو ووك جدة" بعد النجاح منقطع النظير الذي حققه مركز "يو ووك الرياض"، والذي استحدث مفهومًا جديدًا للتسوق والترفيه في أجواء مفتوحة وسط الهواء الطلق. كما تقوم الشركة بالتوازي بتطوير مركز "يو ووك القصيم"، ومن المقرر افتتاح المركزين في مدينتي جدة والقصيم خلال العام المقبل.

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عن شركة المراكز العربية

تُعد شركة المراكز العربية أكبر مالك ومطور ومشغل للمراكز التجارية العصرية في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة خلال عام 2022، وينصب تركيزها في تزويد عملائها بباقة متكاملة من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية المتوفرة في مراكزها التجارية المتميزة بالجودة الفائقة والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية في أكثر الوجهات جاذبيةً بالمملكة، ملبية بذلك متطلبات المستهلكين في المملكة.

تشمل محفظة الشركة حاليًا 21 مركزًا تجاريًا تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية بالمملكة. وتحتضن المراكز التابعة للشركة أكثر من 4,300 متجر، بإجمالي مساحات قابلة للتأجير تصل إلى 1.34 مليون متر مربع تقريبًا. وقد نجحت شبكة المراكز التجارية التابعة للشركة في التحوّل إلى الواجهة المفضلة للمواطنين السعوديين للاستمتاع بأنشطة الترفيه والتسوق وسط باقة متكاملة من أبرز العلامات التجارية الدولية والإقليمية والمحلية.

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التوقعات والإفادات المستقبلية

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يحتوي هذا العرض التقديمي على بيانات تطلعية. قد تنطوي تلك البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغيرها من أوجه عدم اليقين وعوامل مهمة أخرى والتي قد تتسبب في أن تكون النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية لشركة المراكز العربية ("الشركة") مختلفة جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يتم التعبير عنها أو ضمنيًا بهذه البيانات الاستشرافية. تعتمد البيانات التطلعية على افتراضات عديدة فيما يتعلق باستراتيجيات الشركة الحالية والمستقبلية ومناخ الأعمال والبيئة التي تعمل بها الشركة في المستقبل.

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