· الشركة حققت 57% نمو في المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية النتائج المالية لأعمالها خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023، متخطية بذلك المستهدف التي أعلنت عنه الشركة سابقا ، حيث حققت الشركة مبيعات تعاقدية ضخمة بلغت أكثر من 11 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مما يؤكد تحقيق معدلات نمو قياسية بلغت 57% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتركزت مبيعات مصر إيطاليا العقارية خلال الربع الثالث من 2023 على البوسكو سيتي بالقاهرة الجديدة، ومشروع الشركة الأحدث سولاري رأس الحكمة بالساحل الشمالي الذي تم بيع جميع وحدات المرحلة الأولى به خلال اليوم الأول لطرحه، كما حققت مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة مبيعات قدرها 3.5 مليار جنيه من أصل 11 مليار.

قال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية أن نتائج الربع الثالث تعكس رؤية الشركة وخطتها الطموحة للاستثمار والتنمية العمرانية وإظهار قوة الشركة في بناء مشروعات متطورة ومتكاملة، تساهم في رفع جودة حياة عملائنا. مصر إيطاليا العقارية مستمرة في البحث الدؤوب والفهم العميق لاحتياجات السوق، لتقديم أحدث الحلول المبتكرة والمستقبلية لتلبية متطلبات السوق والعملاء.

أكد المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية أن تجاوز المستهدفات الخاصة بالمبيعات التعاقدية أصبح من اهم سمات الشركة، التي تعزز استراتيجيتها الهادفة للنمو المستمر وتحقيق أعلى المعدلات، مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه يُعد تحديًا لأنفسنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم خلال 2023 ، خاصة ان سياسة الشراكات التي تتبعها مصر إيطاليا العقارية تساعد في تحقيق قيمة مضافة لكل من الشركة وعملائها، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في إعادة تعريف مفهوم التميز في صناعة العقارات.

تتضمن نتائج الأعمال مواصلة تسليم 1000 وحدة في مشروع البوسكو هذا العام، هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية بما في ذلك الغاز والمياه والكهرباء والألياف الضوئية للمرحلة الأولى من المشروع. كما تعمل الشركة على تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع فينشي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم 200 فيلا و600 شقة والتي ستبدأ تسليمها هذا العام، بالإضافة الى كاي السخنة -التي تعتبر الوجهة الساحلية التي تجمع بين الفخامة والحيوية على البحر الأحمر، وتم تسليم المرحلة الأولى منها والتي بدأت في استقبال الملاك بعد اكتمال كافة المرافق والخدمات الخاصة بالمرحلة.

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