المجموعة تسعى إلى زيادة 120 ألف طن تبريد خلال السنة المالية 2023 -2024 مدفوعة بالمشاريع وتوصيلات التبريد الجديدة من خلال مناطق الامتياز الحالية.

تبريد تسجل نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي في حجم الاستهلاك.

حافظت تبريد على تصنيفها الائتماني "درجة الاستثمار" بحسب وكالتي موديز وفيتش، ما يعكس الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية والأسس المالية الراسخة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أفصحت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، شركة تبريد المناطق الرائدة عالمياً، الأمس عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وحافظت تبريد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على نتائجها الإيجابية مسجلة إيرادات قوية بواقع 1.8 مليار درهم إماراتي، في زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي قياساً بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي عند 1.7 مليار درهم إماراتي، وذلك بفضل النمو المطرد الذي حققته في حجم الاستهلاك والذي بلغ 9% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة الطلب من العملاء الحاليين والتوصيلات الجديدة.

وأضافت الشركة أيضاً طاقة تشغيلية بمقدار 41,319 طن تبريد إلى محفظتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك بتشغيل محطة سي وورلد أبوظبي الجديدة في دولة الإمارات بالإضافة إلى محطتين في المملكة العربية السعودية، واستكمال الاستحواذ على محطة تاتا رياليتي الهندية، ما أدى إلى زيادة إجمالي محطات تبريد ليصبح 89 محطة، وزيادة إجمالي قدرة التبريد المتصلة بشبكتها بأكثر من 1.3 مليون طن تبريد.

وارتفع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة محققة 804 مليون درهم إماراتي مقابل 781 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من عام 2022، كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 914 مليون درهم إماراتي مقابل 912 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من عام 2022 وبهامش مرتفع بلغ 50%. تعكس هذه النتائج الإيجابية التزام الشركة بتعزيز الكفاءة في مختلف عملياتها، والإدارة الفعّالة لرأس المال العامل الذي حقق نمواً مميزاً بنسبة 11% على أساس سنوي في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية بواقع 959 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقابل 866 درهم إماراتي في الفترة ذاتها من عام 2022، فضلاً عن الميزانية العمومية للشركة التي شهدت تحسناً في نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإهلاك بواقع 4.18 ضعف، مقارنة مع 4.49 ضعف مع نهاية السنة المالية 2022. واستطاعت تبريد المحافظة على تصنيفها الإئتماني "درجة الاستثمار" بحسب وكالتي موديز وفيتش، وذلك بفضل إدارتها المالية الفعالة وقدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية.

مدفوعة بنمو العائدات، والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، وانخفاض صافي تكاليف التمويل، سجلت تبريد أرباحاً صافية قبل الضريبة عائدة إلى الشركة الأم بقيمة 605 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 400 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2022. وبلغ صافي الربح بعد تعديل البنود غير المتكررة (بما فيها الإقرار بالالتزامات الضريبية المؤجلة غير النقدية في الفترة الحالية بقيمة 359 مليون درهم إماراتي) قيمة 442 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بما يعكس زيادة بنسبة 14% مقارنة بـ 388 مليون درهم إماراتي بالفترة ذاتها من عام 2022. وسجلت تبريد أرباحاً صافية دفترية قدرها 285 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

أبرز النتائج المالية - الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023:

ارتفاع ايرادات المجموعة بنسبة 10% إلى 1.8 مليار درهم إماراتي، مقابل 1.7 مليار درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من عام 2022

سجلت المجموعة ارتفاعاً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهلاك يصل إلى 914 مليون درهم إماراتي، مقابل 912 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من عام 2022

ارتفاع أرباح العمليات بنسبة 3% لتصل إلى 611 مليون درهم إماراتي، مقابل 590 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من عام 2022

بلغ صافي الربح قبل الضريبة العائد إلى الشركة الأم 605 مليون درهم إماراتي، مقابل 400 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من عام 2022

أبرز نتائج العمليات التشغيلية - الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023:

تجاوز إجمالي حجم التوصيلات حاجز الـ 1.3 مليون طن تبريد.

أضافت المجموعة طاقة تشغيلية بمقدار 41,319 طن تبريد عبر توصيلات لعملاء جدد، منها 24,165 طن تبريد في دولة الإمارات؛ و14,163 طن تبريد في المملكة العربية السعودية؛ و1,085 طن تبريد في البحرين؛ و1,000 طن تبريد في الهند؛ و906 طن تبريد في عُمان.

حققت تبريد رقماً قياسياً بلغ 19.2 مليون ساعة عمل دون تسجيل أي حوادث هدر للوقت، حيث كان آخرها في يوليو 2015.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة تبريد: "يسرني الإعلان عن مواصلة تحقيق مستويات نمو قوية خلال هذه الفترة بفضل ازدياد قاعدة العملاء وتوسيع عملياتنا في السوق. وتواصل تبريد الاستفادة من حضورها الإقليمي لتعزيز نموها بشكل متسارع واستراتيجي في مختلف أسواقها الرئيسية، سواءً محلياً في دولة الإمارات أو إقليمياً على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما يرسخ مكانتنا كشريك مفضل لحلول تبريد المناطق."

وأضاف: "تُظهر مشاريعنا الجديدة وزيادة الطاقة التشغيلية خلال هذه الفترة نجاعة حلول تبريد المناطق في الأسواق الرئيسية التي تزاول فيها تبريد أعمالها، حيث تسعى الشركة لإضافة 120 ألف طن تبريد خلال الفترة 2023-2024. وتواصل تبريد سعيها للاستفادة من فرص النمو وتحقيق عوائد جذابة ومستدامة على المدى الطويل لصالح المساهمين، لا سيما مع التوقعات الإيجابية التي تحيط بالقطاع واعتمادها لنموذج أعمال مرن يقدم تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها".

وبالإضافة إلى بدء تبريد عملياتها في محطة سي وورلد أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حازت الشركة أيضاً على تسمية مقدم العطاء المفضل، حيث حصلت على منحة امتياز تبريد المناطق طويلة الأمد ضمن المخطط الرئيسي لمدينة حيدر أباد فارما في ولاية تيلانجانا في الهند، من قبل شركة البنية التحتية الصناعية بولاية تيلانجانا المحدودة. وخصصت الشركة المرحلة الأولى من المشروع لإنشاء مرافق تبريد المناطق بقدرة 2,500 طن تبريد، وبتكلفة تقريبية للمشروع تبلغ 36.2 مليون درهم، و يبلغ الحجم الإجمالي للأحمال لهذا الامتياز 125 ألف طن تبريد، والذي سيتم تنفيذه على عدة مراحل بما ينسجم مع التقدم المحرز في المشروع الرئيسي والزيادة المقابلة في الطلب على خدمات التبريد.

كما حصلت الشركة السعودية لتبريد المناطق (تبريد السعودية) خلال الربع الثالث من العام الجاري على امتياز تبريد المناطق طويل الأجل لمشروع حديقة الملك سلمان في السعودية. وتبلغ الكمية التعاقدية فيما يخص المرحلة الأولى من مشروع حديقة الملك سلمان 20 ألف طن تبريد بقيمة إجمالية تقدر بـ 200 مليون ريال (ما يعادل حوالي 200 مليون درهم إماراتي)، لترتفع إلى 60 ألف طن تبريد عند الانتهاء من العمليات الإنشائية.

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لمحة حول الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد)

توفّر شركة "تبريد" خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة، مثل برج خليفة، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك وتشغل "تبريد" 89 محطةً ضمن محفظتها، بما في ذلك 75 محطةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخمس محطات في المملكة العربية السعودية، وسبعاً في سلطنة عمان، وواحدة في مملكة البحرين، وواحدة في الهند، إلى جانب مشاريع وعمليات دولية أخرى.

تتميّز "تبريد" بريادتها في تعزيز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة؛ حيث تأسّست الشركة عام 1998، وهي مدرجة في سوق دبي المالي وواحدة من أقوى الشركات نموًّا في دولة الإمارات. وتسعى "تبريد" إلى ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق من خلال عملياتها الإقليمية والدولية الواسعة، وتميزها بالموثوقية والكفاءة الرائدة على مستوى القطاع، وبرامج البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى تبريد المناطق، تهدف خدمات "تبريد" لكفاءة الطاقة إلى توسيع تأثيرها المستدام، بما يساعد الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي للطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.