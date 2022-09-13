أبوظبي، الإمارات: أعلنت مجموعة "حديد الإمارات أركان"، أكبر شركة وطنية مُدرجة (في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL) والعاملة في قطاع تصنيع الحديد والصلب ومواد البناء، مشاركتها في أسبوع الشرق الأوسط للبناء والتصميم 2022، إذ ستسلط الضوء على مساهماتها البارزة في دفع عجلة نمو قطاع البناء والتشييد في المنطقة بفضل محفظتها القوية من المنتجات المبتكرة عالية الجودة.

وتستعد أبوظبي لاستضافة أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والبناء، خلال الفترة ما بين 12 إلى 14 سبتمبر، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتعزم مجموعة حديد الإمارات أركان الانضمام إلى هذا الحدث كشريك ضمن فئة الراعي التيتانيوم، حيث ستستعرض أفضل منتجاتها في مجال البناء والتشييد، بما في ذلك حديد التسليح المبتكر فائق القوّة والذي يحقق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، في إطار مساعيها وجهودها المبذولة نحو تقليل بصمتها الكربونية.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: "نحن سعداء بمشاركتنا في أسبوع الشرق الأوسط للبناء والتصميم هذا العام، حيث ستستعرض المجموعة داخل جناحها أمام العملاء الحاليين والمستقبليين في قطاعات البناء والتشييد محفظة واسعة من المنتجات المبتكرة عالية الجودة، التي جاء تطويرها للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات المتنامية بهذه القطاعات".

وأضاف الرميثي قائلاً: "كما ستبدأ شركة حديد الإمارات أركان خلال الربع الأخير من هذا العام عملية تسويق حديد التسليح الجديد فائق القوة (ES600) المصمَّم لتعزيز إمكانات عملاء الشركة في قطاع البناء باستخدام كميات حديد أقل، وبالتالي تقليل البصمة الكربونية لمشاريع البناء. وسنواصل جهودنا الحثيثة لتلبية احتياجات عملائنا داخل قطاع البناء والتشييد، ونحن متحمسون لتسليط الضوء على تطورات المجموعة وإبراز منهجيتها في تطوير منتجاتها بما يتلاءم مع احتياجات الصناعة المتطورة والمتغيرة باستمرار".

وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة "بي إن سي"، التي تملك أكبر قاعدة بيانات للمعلومات والبيانات المرتبطة بالمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإن معدل النمو في قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط يُعد هو الأعلى عالمياً، ومن المتوقع أن يسجّل القطاع المحلي بدولة الإمارات متوسط معدل نمو سنوي بنسبة 6.8% سنوياً وصولاً للعام 2022. وتُقدر قيمة قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي بـ 1.6 تريليون دولار، مع تسجيل أكثر من 21 ألف مشروع نشط بنهاية الربع الأول من العام 2022.

ويُعد أسبوع الشرق الأوسط للبناء والتصميم، الذي سيتم تنظيمه واستضافته بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركة "كونيكت"، هو الحدث الإقليمي الأبرز على مستوى قطاعات البناء والتشييد والتصميم الداخلي والضيافة والصناعات التجارية. ويهدف هذا الحدث إلى تسريع التطور التكنولوجي من خلال تعزيز التواصل وبناء العلاقات والشراكات وتعزيز تضافر الجهود المشتركة على مستوى القطاع.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL)) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستفيد المجموعة من تقنيات مصانع الدرفلة المتطورة لتزويد الأسواق المحلية والدولية بمنتجات نهائية عالية الجودة بما في ذلك لفائف أسلاك الحديد وحديد التسليح والمقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح الإرتكازية. بالإضافة إلى ذلك، تنتج المجموعة كل من الأسمنت والبلوك والأنابيب وغيرها من مواد البناء التي تساهم في تعزيز قطاع تصنيع الحديد الصلب ومواد البناء والتشييد في الدولة.

وتعتبر المجموعة كذلك أكبر منتج للمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة، والمصنّع الوحيد للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن في الشرق الأوسط، ورابع مصنّع في العالم يحصل على شهادة جودة الأنظمة من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين اعترافاً بقدرتها على تزويد المؤسسات النووية بحديد التسليح. وتعد المجموعة أيضاً أول شركة لصناعة الحديد الصلب في العالم تقوم بالتقاط انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون، وأول شركة تصنيع في الشرق الأوسط يتم اعتمادها وفق معايير نظام (LEED) للأبنية الخضراء.

وتلعب المجموعة دوراً ريادياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة للصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. وتنضوي مجموعة حديد الإمارات أركان تحت مظلة الشركة القابضة العامة ("صناعات")؛ وبذلك تعد جزءاً من "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

محمد دقامسه

رئيس قسم الإعلام والإتصال

هاتف محمول: 0564144143

البريد الإلكتروني: Mohammad.daggamseh@emiratessteel.com