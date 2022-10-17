إيمانا منه بأهمية دعم الكوادر الوطنية الشابة وتوفير فرص العمل المناسبة لهم

الكوهجي: سنواصل دورنا التاريخي في استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم لإعداد قادة المستقبل

إيمانا منه بأهمية دعم الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لهم في القطاع المصرفي، شارك بنك الكويت الوطني كراعٍ بلاتيني في معرض التوظيف لعام 2022 والذي نظمته الجامعة الأسترالية في مقرها بمنطقة مشرف.

ويهدف المعرض الذي عقد على مدار يومين في 16 و17 أكتوبر الجاري إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل، لتوفير فرص العمل المناسبة لحديثي التخرج.

ويحرص بنك الكويت الوطني على ترسيخ مكانته الرائدة كأفضل المؤسسات المالية التي تلتزم بمسؤوليتها تجاه المجتمع، وانطلاقا من هذه الأساس يواصل البنك رعايته لمعارض التوظيف التي تهدف إلى إضاءة الطريق للشباب الوطني حديثي التخرج لرسم ملامح حياتهم العملية.

وبهذه المناسبة قالت مديرة إدارة استقطاب المواهب في مجموعة الموارد البشرية لبنك الكويت الوطني غدير الكوهجي: "تمثل المعارض الوظيفية فرصة مهمة بالنسبة للطلبة حديثي التخرج للتعرف والاطلاع على الفرص الوظيفية التي تناسبهم، وتلبي طموحاتهم، كما تمثل أيضاً منصة مهمة لبنك الكويت الوطني للتعرف عن كثب على الكفاءات والمواهب الوطنية التي يسعى لضمها إلى منظومته الاحترافية".

وأضافت قائلاً: "من منطلق إيمان راسخ وعميق سنواصل دورنا التاريخي ومسئوليتنا المجتمعية في استقطاب وتوظيف والكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم من أجل إعداد قادة مؤهلين للمستقبل، فهذه هي رسالتنا وهذه قيمنا التي حافظنا عليها طيلة السنوات الطويلة الماضية".

وأشارت الكوهجي إلى أن الوطني داعم رئيسي لكافة المبادرات والفعاليات التي تسهم في تحفيز الشباب الكويتي الطموح، وذلك إطار سعيه نحو نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب الكويتي واستقطاب الكفاءات منهم إلى القطاع المصرفي.

وأكدت أن استراتيجية الوطني في التوظيف تسعى دائما إلى جذب أفضل المواهب وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على تبوؤ مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل، وهو ما يجعل الوطني جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج.

وتنسجم جهود بنك الكويت الوطني في استقطاب المواهب والكفاءات الوطنية مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035 وزيادة نسبة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني.

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