برنامج ذكي لتتبع المركبات المحجوزة

دبي: استعرضت "الإمارات للمواقف" الشركة المتخصصة في تقديم خدمات المواقف وتنظيم وإدارة وتأهيل ساحات الحجز، مستجدات مشاريعها المبتكرة وخدماتها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية التي توفر أقصى درجات السرعة والمرونة في عمليات تنظيم نقل المركبات وحجزها، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة 42 من "أسبوع جيتكس للتقنية 2022" ضمن جناح القيادة العامة لشرطة دبي.

وكشفت "الإمارات للمواقف" عن نظامها الجديد، والذي يسهل إجراءات حجز المركبات بما يتضمنه من خدمات لوجستية وتقنية عالية تتمثل ببرنامج ذكي لتتبع المركبات المحجوزة يعمل على احتساب المدة والمسافة التي استغرقتها مركبات القطر لنقل كل مركبة على حدة، فضلا عن ساحات مجهزة بالكامل بأحدث البرامج الذكية ونظام أمني عالي الدقة يتكون من فريق متخصص من أفراد الأمن وكاميرات مراقبة في مختلف أرجاء الساحات وبواباتها، كما قدمت الشركة عرضاً لخططها التوسعية في مجال الخدمات والتي تشمل إدارة المواقف للمجمعات السكنية والمطارات، وخدمة صف السيارات، والخدمات المرورية.

فرصة مهمة

وقالت موزة مطر المناعي المدير التنفيذي "للإمارات للمواقف": إن "أسبوع جيتكس للتقنية" الذي يعتبر الحدث العالمي الأبرز في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، شكّل لنا فرصة مهمة لاستعراض المبادرات الرقمية والأنظمة المبتكرة التي تعمل "الإمارات للمواقف" على توظفيها في خدماتها لتقديم تجربة غير مسبوقة للجهات الحكومية والمتعاملين في عمليات نقل المركبات وحجزها، إلى جانب إطلاق المشاريع الابتكارية المستقبلية، بهدف إحداث تغييرات جذرية تؤسس لمرحلة جديدة في هذا النوع من الخدمات، اعتماداً على استخدام أحدث التقنيات المتبعة عالمياً، وذلك كجزء من إلتزام الشركة في الحفاظ على ريادتها كأفضل مقدمي خدمات المواقف في الإمارات.

وأضافت موزة مطر المناعي: إن مشاركة "الإمارات للمواقف" ضمن جناح القيادة العامة لشرطة دبي، يأتي في إطار الشراكة المتنامية والتعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم خدمات ذكية ومتطورة في مجال إدارة عمليات نقل المركبات وحجزها، مشيرة إلى أن هذه المشاركة شكلت فرصة لاستطلاع آراء ومقترحات الزوار حول الخدمات التي نقدمها، إلى جانب التعرف على أحدث الأنظمة والحلول التقنية التي تمكّن الشركة من تطوير خدماتها وآدائها وتعزيز ريادتها ووفق أفضل الممارسات العالمية".

وتعد شركة الإمارات للمواقف أول شركة متخصصة فى دولة الإمارات، تبتكر نظاما جديدا يسهل إجراءات حجز المركبات، وتلتزم بتوفير ساحات حجز كافية للمركبات المحجوزة والمراد حجزها، حيث تضم حاليا 6 ساحات مجهزة بالكامل تستوعب أكثر من 70 ألف مركبة، تم تجهيزها بأحدث البرامج والأنظمة الذكية لإدارة ساحات الحجز.

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