وصل النمو العضوي إلى 7.6 %، مع نمو داخلي فعلي بمعدل 2.4%، وبلغ التسعير 5.2%، وجاء النمو ضمن معظم المناطق الجغرافية وفئات المنتجات، تزامناً مع ارتفاع معدلات التسعير، واستمرار زخم مبيعات التجزئة وتعافي قنوات المبيعات خارج المنزل

ارتفع إجمالي المبيعات المعلنة بنسبة 5.4% لتصل إلى 22.2 مليار فرنك سويسري (مقارنة بـ 21.1 مليار فرنك سويسري في الربع الأول من عام 2021). وانخفضت المبيعات بسبب أسعار الصرف الأجنبي بنسبة 0.8%. مع تأثير سلبي لعمليات التصفية بنسبة 1.3%.

نستله تحرز تقدماً متواصلاً إدارة محفظتها، حيث استكملت "نستله هيلث ساينس" في 1 أبريل 2022 عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في علامة "أورغين"، الرائدة في الأغذية النباتية .

التوقعات لعام 2022: نتوقع ارتفاعاً في النمو العضوي للمبيعات بمعدل 5%، وتحسن هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي بمعدل يتراوح بين 17.0% و17.5%. كما نتوقع ارتفاع الأرباح الأساسية للسهم الواحد بالعملة الثابتة وارتفاعاً في كفاية رأس المال.

أكد مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة "نستله": "تسببت الحرب في أوكرانيا بمأساة إنسانية مؤلمة خلال الأشهر الأولى من العام، ولهذا نواصل تركيزنا على دعم زملائنا هناك عبر المساعدات الإغاثية الإنسانية الضرورية، ونحرص على الوقوف مع المجتمع الدولي في دعوته لإحلال السلام".

"وفي خضم هذه الظروف الاستثنائية، سجلنا نمواً عضوياً قوياً في المبيعات إلى جانب نمو داخلي فعلي مرن، كما تعاملنا مع التسعير بطريقة مسؤولة وشهدنا طلباً مستمراً من المستهلكين. ويشهد التضخم في التكاليف ارتفاعاً حاداً، الأمر الذي يتطلب إجراءات إضافية على مستوى التسعير وتقليص آثاره خلال العام بالكامل، وقد تمكن فريق عمل نستله من التعامل مع هذه الظروف عبر تطوير استراتيجية طويلة الأمد وتحديد أهداف الاستدامة بمرونة عالية وتفانٍ مطلق. ونؤكد على جاهزية خططنا واستراتيجياتنا للعام بأكمله".

كامل المجموعة أمريكا الشمالية أوروبا آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا أمريكا اللاتينية الصين العظمى نسبريسو نستله هيلث ساينس الأعمال الأخرى مبيعات الربع الأول 2022 (مليون فرنك سويسري) 22 238 5 800 4 633 4 633 2 697 1 361 1 602 1 449 63 مبيعات الربع الأول 2021 (مليون فرنك سويسري) 21 089 5 887 4 535 4 497 2 357 1 265 1 571 930 47 النمو الداخلي الفعلي ** 2.4% 1.4% 2.8% 1.7% 4.7% 3.8% 0.2% 4.3% 30.7% التسعير ** 5.2% 8.5% 4.1% 4.3% 7.7% - 0.5% 3.1% 1.3% 3.6% النمو العضوي ** 7.6% 9.9% 6.9% 6.0% 12.5% 3.4% 3.3% 5.6% 34.3% صافي عمليات الاندماج والاستحواذ ** - 1.3% - 13.6% 0.6% - 0.1% 0.1% 0.0% 0.6% 50.1% 0.0% أسعار الصرف الأجنبي ** - 0.8% 2.2% - 5.4% - 2.8% 1.8% 4.2% - 2.0% 0.2% - 0.6% نمو المبيعات المعلن 5.4% - 1.5% 2.2% 3.0% 14.4% 7.6% 2.0% 55.8% 33.6%

* تم تعديل أرقام عام 2021 بعد قرار الهيكلية الجديدة للمناطق، حيث تم تأسيس منطقة أمريكا الشمالية ومنطقة الصين العظمى في 1 يناير 2022. وتضم منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا كلاً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي كانت سابقاً ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

** تم استثناء نتائج منطقة روسيا من أرقام النمو الداخلي الفعلي والتسعير والنمو العضوي، مع تأثير مماثل على صافي عمليات الاندماج والاستحواذ وسعر الصرف الأجنبي. وكان النمو العضوي ليشهد ارتفاعاً أكبر في حال تم ضم نتائج منطقة روسيا.

مبيعات المجموعة

بلغ النمو العضوي 7.6%، في حين بلغ النمو الداخلي الفعلي 2.4%، وارتفع معدل التسعير بنسبة 5.2%، ليعكس التضخم الملحوظ في التكاليف. ويستثني النمو العضوي الآن منطقة روسيا، نظراً للظروف التجارية المتأثرة بشكل كبير وقرار نستله بالتركيز على تقديم المنتجات الغذائية الأساسية.

وشمل النمو معظم المناطق الجغرافية وفئات المنتجات، حيث شهدت الأسواق المتقدمة نمواً عضوياً بنسبة 6.7%، مع زيادة في التسعير ومرونة النمو الداخلي الفعلي، نتيجة لأساس المقارنة المرتفع في عام 2021. وبلغ النمو العضوي في الأسواق الناشئة 8.8%، مع معدلات قوية للنمو الداخلي الفعلي والتسعير.

وبالنسبة لفئات المنتجات، ساهمت أغذية "بورينا" للحيوانات الأليفة" بالدور الأكبر في النمو العضوي، مدعومة بعلاماتها القائمة على العلوم والتي تضم "بورينا برو بلان" و"بورينا ون" و"فانسي فيست"، إلى جانب المنتجات البيطرية. وسجلت منتجات القهوة نمواً مرتفعاً من خانة واحدة بدعم من استمرار الطلب على منتجات نسكافيه وستاربكس ونسبريسو. وحققت مبيعات منتجات الحلويات نمواً من خانتين، مدعومة بالنمو القوي في مبيعات كيت كات وتقديم الهدايا. وسجلت منتجات المياه نمواً من خانتين مدعومة بتعافي قنوات المبيعات خارج المنزل وأداء العلامات المميزة "سان بيليجرينو" و"بيريير". وسجلت منتجات الحليب نمواً متوسطاً من خانة واحدة نظراً للطلب المتواصل على الحليب المدعم وعلامات الحليب المميزة ومبيضات القهوة والمثلجات. وشهدت منتجات أغذية الرضع نمواً متوسطاً من خانة واحدة، بدعم من تحسن المبيعات في الأمريكيتين وأوروبا. وسجلت "نستله هيلث ساينس" (علوم الصحة) نمواً متوسطاً من خانة واحدة، مما يعكس الطلب المتزايد على منتجات الفيتامينات والمعادن والمكملات ومنتجات مقاومة الشيخوخة. وسجلت الأطباق الجاهزة ومنتجات الطهي نمواً منخفضاً من خانة واحدة نظراً لأساس المقارنة المرتفع لعام 2021، مع استمرار الطلب القوي على منتجات "ماجي" و"جاردن جورميه".

وعلى صعيد القنوات، سجلت مبيعات التجزئة نمواً عضوياً بنسبة 5.9%، وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 5.0% بناءً على النمو القوي الذي حققته في الربع الأول من عام 2021 والذي بلغ 39.6%. وبلغ النمو العضوي لمنتجات الاستهلاك خارج المنزل 35.6%، لتتخطى المبيعات الأرقام المسجلة في عام 2019.

وأدت عمليات التصفية إلى انخفاض المبيعات بنسبة 1.3%، ويعود الجانب الأكبر في ذلك إلى تصفية أعمال علامات نستله ووترز في أمريكا الشمالية، التي تم إغلاقها في 21 مارس 2021. وقد ساهمت عمليات الاستحواذ بتعويض جزئي للانخفاض في حجم المبيعات الناجم عن عمليات التصفية، لاسيما الاستحواذ على العلامات التجارية الرئيسية التابعة لشركة "ذا بونتيفول كومباني". وبلغ معدل التأثير السلبي لأسعار الصرف الأجنبي على المبيعات 0.8٪. وارتفع إجمالي المبيعات المعلنة بنسبة 5.4% لتصل إلى 22.2 مليار فرنك سويسري.

إدارة المحفظة

استكملت "نستله هيلث ساينس" في 1 أبريل 2022 عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في "أورغين" (Orgain)، العلامة الرائدة في الأغذية النباتية. وتستكمل خطوة الاستحواذ هذه محفظة "نستله هيلث ساينس" من المنتجات الغذائية الداعمة للصحة. ومن المتوقع لهذه الصفقة أن تعود بأثر تراكمي نسبي على النمو العضوي لشركة نستله، في حين ستساهم في التخفيف من هوامش الأرباح التجارية الأساسية للمجموعة في عام 2022. وتضم الاتفاقية خيار استحواذ "نستله هيلث ساينس" على العلامة التجارية بالكامل في عام 2024.

منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا

النمو العضوي 6.0%، النمو الداخلي الفعلي 1.7%، التسعير 4.3%

مبيعات الربع الأول 2022 مبيعات الربع الأول 2021 النمو الداخلي الفعلي التسعير النمو العضوي صافي عمليات الاندماج والاستحواذ أسعار الصرف الأجنبي نمو المبيعات المعلن منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا 4.6 مليار فرنك سويسري 4.5 مليار فرنك سويسري 1.7% 4.3% 6.0% - 0.1% - 2.8% 3.0%

بلغ النمو العضوي 6.0%، مع نمو داخلي فعلي بنسبة 1.7%. وارتفع التسعير ليصل إلى 4.3%، مع مساهمات شاملة من معظم المناطق الجغرافية والفئات. وانخفضت المبيعات بسبب أسعار الصرف الأجنبي بنسبة 2.8%. وارتفع إجمالي المبيعات المعلنة في منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا بنسبة 3.0% لتصل إلى 4.6 مليار فرنك سويسري.

وسجلت منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا نمواً عضوياً متوسطاً من خانة واحدة، وشكلت مناطق جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء أبرز مناطق النمو. وجاء النمو مدعوماً بارتفاع التسعير، وتعافي قنوات المبيعات خارج المنزل واستمرار زخم تقديم العروض بأسعار معقولة. وسجلت المنطقة مكاسب على مستوى حصتها السوقية في معظم الفئات، لاسيما منتجات الطهي والقهوة والمثلجات.

وسجلت منطقة جنوب شرق آسيا نمواً منخفضاً من خانة واحدة، مع طلب قوي على منتجات ماجي ونسكافيه، لاسيما في ماليزيا. وحققت منطقة جنوب آسيا نمواً من خانتين، بدعم من التوسع المستمر في التوزيع والابتكار، مع نمو قوي لمبيعات ماجي وكيت كات. وسجلت مبيعات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نمواً من خانتين، بناءً على الزخم القوي لعروض المنتجات الغذائية بتكلفة في المتناول، خصوصاً منتجات ماجي وميلو. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً منخفضاً من خانة واحدة، حيث تأثر الطلب القوي على منتجات الطهي بانخفاض مبيعات منتجات الحليب. كما سجلت اليابان نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، بدعم من منتجات القهوة وبورينا للحيوانات الأليفة. وحققت مبيعات كوريا الجنوبية نمواً من خانتين، بدعم من منتجات القهوة. وسجلت أوقيانوسيا نمواً متوسطاً من خانة واحدة، بدعم من منتجات نسكافيه وماجي بشكل أساسي.

وبالنسبة لفئات المنتجات، ساهمت منتجات الطهي بالدور الأكبر في النمو، بدعم من ماجي. وسجلت القهوة نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، مع استمرار الطلب القوي على منتجات نسكافيه وستاربكس. وحققت مبيعات "نستله بروفيشنال" نمواً من خانتين. وشهدت مشروبات الكاكاو والشعير نمواً مرتفعاً من خانة واحدة. وحقق مشروب "ميلو بحليب الصويا" الذي تم إطلاقه مؤخراً أصداءً إيجابية بين العملاء. وحققت الحلويات نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، مع طلب قوي على منتجات كيت كات. وتحولت أغذية الرضع إلى النمو الإيجابي، بدعم من منتجات "لاكتوجين". وحققت مبيعات بورينا للحيوانات الأليفة نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، بدعم من "بورينا برو بلان" و"بورينا ون".

نسبريسو

النمو العضوي 3.3%، والنمو الداخلي الفعلي 0.2%، والتسعير 3.1%.

مبيعات الربع الأول 2022 مبيعات الربع الأول 2021 النمو الداخلي الفعلي التسعير النمو العضوي صافي عمليات الاندماج والاستحواذ أسعار الصرف الأجنبي نمو المبيعات المعلن نسبريسو * 1.6 مليار فرنك سويسري 1.6 مليار فرنك سويسري 0.2% 3.1% 3.3% 0.6% - 2.0% 2.0%

* تم استثناء نتائج منطقة روسيا من أرقام النمو الداخلي الفعلي والتسعير والنمو العضوي، مع تأثير مماثل على صافي عمليات الاندماج والاستحواذ وسعر الصرف الأجنبي.

سجلت أعمال "نسبريسو" معدل نمو عضوي بنسبة 3.3٪ مدعومة بنمو داخلي فعلي بنسبة 0.2٪ وتسعير إيجابي بنسبة 3.1٪. فيما أثر سعر الصرف سلباً على المبيعات بنسبة 2.0٪. وارتفعت المبيعات المعلنة لمنتجات "نسبريسو" بنسبة 2.0٪ لتصل إلى 1.6 مليار فرنك سويسري.

وسجلت نسبريسو نمواً عضوياً منخفضاً من خانة واحدة، وذلك مقارنة بالنمو القوي من خانتين والذي تم تسجيله خلال الربع الأول من العام 2021. وشهدت قنوات المبيعات خارج المنزل تعافٍ مستمر، مع زيادة الطلب على منظومة "مومينتو" (Momento) التي تم إطلاقها مؤخراً. وجاء النمو مدفوعاً أيضاً بالطلب القوي على منظومة "فيرتو" (Vertuo) والابتكارات المتواصلة. كما شملت المنتجات الجديدة إطلاق منتجات محدودة جديدة عبر تشكيلات "ماستر أوريجينز" (Master Origins) و"إيجد سوماترا" (Aged Sumatra) و" بابوا غينيا الجديدة" (Papua New Guinea)، وكذلك عبر تشكيلة "وورلد إكسبلوريشن" (World Explorations) بما في ذلك "ميامي إسبريسو" (Miami Espresso).

وعلى صعيد المناطق، سجلت أمريكا الشمالية نمواً من خانتين صاحبه استمرار في اكتساب حصة سوقية أكبر. وسجلت منطقة أوروبا انخفاضاً في حجم المبيعات مقارنة بحجم المبيعات المرتفع الذي تم تسجيله عام 2021. في حين سجلت المناطق الأخرى مجتمعة نمواً من خانتين.

نسلته هيلث ساينس"

النمو العضوي 5.6%، النمو الداخلي الفعلي 4.3%، و نمو التسعير1.3%

مبيعات الربع الأول 2022 مبيعات الربع الأول 2021 النمو الداخلي الفعلي التسعير النمو العضوي صافي عمليات الاندماج والاستحواذ سعر الصرف نمو المبيعات المعلن عنه "نسلته هيلث ساينس"* 1.4 مليار فرنك سويسري 0.9 مليار فرنك سويسري 4.3% 1.3% 5.6% 50.1% 0.2% 55.8%

* تم استثناء نتائج منطقة روسيا من أرقام النمو الداخلي الفعلي والتسعير والنمو العضوي، مع تأثير مماثل على صافي عمليات الاندماج والاستحواذ وسعر الصرف الأجنبي

سجلت "نسلته هيلث ساينس" نمواً عضوياً بنسبة 5.6% مع تحقيق نمو داخلي فعلي قوي عند 4.3% و1.3% في التسعير. وارتفع حجم مبيعات صافي الاستحواذ بنسبة 50.1% مدفوعة بشكل كبير بالاستحواذ على العلامات الرئيسية لشركة "ذا بونتيفل كومباني" (The Bountiful Company). كما أثر سعر الصرف إيجاباً على المبيعات بنسبة 0.2٪. وارتفعت مبيعات "نستله هيلث ساينس" المعلن عنها بنسبة 55.8٪ لتصل إلى 1.4 مليار فرنك سويسري.

وحققت "نستله هيلث ساينس" نمواً عضوياً متوسطاً من خانة واحدة صاحبه اكتساب حصص سوقية إضافية، وذلك بناء على تسجيل نمو من خانتين على مدار عامين متتاليين. وكان النمو مدعوماً بالابتكار والتوسع الجغرافي.

وشهدت أعمال "رعاية المستهلك" نمواً منخفضاً من خانة واحدة. وسجلت منتجات مقاومة الشيخوخة نمواً من خانتين مدعومة بالطلب القوي على منتجات "بوست" (Boost) و"نيوترين" (Nutren). وسجلت منتجات الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية نمواً طفيفاً في أعقاب النتائج اللافتة التي تم تسجيلها في وقت سابق من العام 2021 خلال فترة تفشي الجائحة. كما واصلت منتجات علامات "فايتال بروتينز" (Vital Proteins) و"سولجار" (Solgar) تسجيل زخم قوي.

وسجلت منتجات التغذية الطبية نمواً مضاعفاً من خانتين، مع استمرار تطور مبيعات منتجات الأطفال، خصوصاً ألثيرا و ألفاري وألفامينو لرعاية الأطفال. كما شهد عقار "بالفورزيا" (Palforzia)، وهو علاج لحساسية الفول السوداني، مؤشرات لافتة لارتفاع معدلات الطلب في أعقاب تأجيل إطلاقه لمرات عديدة بسبب الجائحة.

وبالنسبة للمناطق الجغرافية، سجلت أمريكا الشمالية نمواً متوسطاً من خانة واحدة. وسجلت أوروبا انخفاضاً طفيفاً في حجم المبيعات. وسجلت باقي المناطق نمواً من خانتين.

جهود الإغاثة الإنسانية لشعب أوكرانيا

منذ بداية الحرب، ركزت نستله على توفير الدعم لفرق عملها وعائلاتهم والشعب الأوكراني. وحشدت في سبيل ذلك فرقاً من جميع أنحاء المنطقة بهدف توفير الغذاء والإمدادات الأساسية للسكان المحليين. وبالشراكة مع الجمعيات الخيرية الأوكرانية، نظمت نستله أيضاً دعماً إنسانياً مباشراً في مناطق الحرب.

وتعد نستله من الشركات القليلة التي تواصل توفير إمدادات المنتجات الأساسية في المتاجر دعماً للسكان في أوكرانيا. وقد تمكنت الشركة من الحفاظ على استمرارية معظم عملياتها في غرب البلاد، في حين توقفت عمليات مصنعها في خاركيف نتيجة القصف العنيف. وتطوع موظفو نستله لتحويل مركز خاركيف للتوزيع التابع للشركة إلى مركز للتبرعات لتوفير الغذاء للمجتمع المحلي. وحتى تاريخه، تبرعت نستله بأكثر من 40 مليون حصة من المأكولات والمشروبات ومنتجات التغذية في أنحاء البلاد.

وتحرص نستله على متابعة التواصل عن كثب مع موظفيها في أوكرانيا والبالغ عددهم 5800 موظف. ومن التدابير الأخرى، تقدم الشركة الرواتب المسبقة والمدفوعات لمرة واحدة لتسهيل انتقال الموظفين إلى مناطق آمنة، إضافة إلى مواصلة دفع الرواتب في المستقبل المنظور وعروض العمل في شركات أخرى تابعة لها.

وعلاوة على ذلك، أنشأت نستله مراكز دعم في البلدان المجاورة مثل بولندا لاستقبال الموظفين الفارين من الحرب وعائلاتهم. وعلى سبيل المثال، تم تحويل جزء من مصنع الشركة في مدينة رزيسزو ببولندا إلى أماكن للإقامة، وتم ترتيب مساكن مؤقتة في أجزاء أخرى في منطقة وسط وشرق أوروبا.

ويحرص كافة موظفي نستله في جميع أنحاء العالم على الالتزام بإرث الشركة بتقديم الدعم الإنساني، حيث يقدمون الدعم لجهود الإغاثة الإنسانية من خلال التبرعات المقدمة إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، وستعمل الشركة على مضاعفة هذه المساهمات عبر تقديم مبالغ مماثلة لما يجمعه الموظفون. كما قدمت الشركة دعمها لحملة #StandUpForUkraine التي أطلقتها مؤسسة "غلوبال غيفينغ" وتعهدت بتقديم الدعم المالي للمنظمة التي ستوفر الإغاثة الضرورية للاجئين من أوكرانيا. وبالمجمل، خصصت نستله أكثر من 15 مليون فرنك سويسري عل شكل مساهمات نقدية ومنتجات أساسية للشعب الأوكراني هذا العام

التوقعات

توقعات العام 2022: نتوقع ارتفاعاً في النمو العضوي للمبيعات بمعدل 5%، وتحسن هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي بمعدل يتراوح ما بين 17.0% و17.5%. كما نتوقع ارتفاع الأرباح الأساسية للسهم الواحد بالعملة الثابتة وارتفاعاً في كفاية رأس المال.