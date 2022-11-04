محققة أرباحاً صافية بقيمة 4.2 مليون درهم

دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع"، شركة النقل والملاحة البحرية المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت رمز التداول (GULFNAV)، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مسجلة أرباحاً صافية بلغت 4.2 مليون درهم اماراتي في الربع الثالث مقارنة بصافي أرباح بلغ قدرها 5.8 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت أبرز النتائج على النحو الآتي:

· بلغت قيمة صافي الأرباح 1.75 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022.

· ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16.6% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 حيث بلغت 104 مليون درهم، بدعم من عمليات تأجير اسطول ناقلات المواد البتروكيماوية وخدمات الوكالة الملاحية، مقارنة بنحو 89 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021.

· ارتفع إجمالي الربح بنسبة 5.2% الى 17 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

· إجمالي الأصول بلغ 814 مليون درهم.

· انخفاض المصاريف العمومية والادارية بنسبة 30% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 2022 إلى 432 مليون درهم مقابل 377 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما قامت الشركة أيضاً بتخفيض تكاليف التمويل بنسبة 27% من 12 مليون درهم كما الربع الثالث من 2021 الى 8.8 مليون درهم لنفس الفترة من 2022. وتعكس نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مدى صلابة الأداء التشغيلي والمالي، مدعومة باجراءات ضبط التكاليف التي تنتهجها ادارة الشركة ومواصلة التركيز على استراتيجية النمو والتوسع وخفض تكاليف الدين.

تجدر الإشارة أن الخليج للملاحة قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي عن نجاحها في عملية إعادة تمويل 5 ناقلات مواد بتروكيماوية وذلك ضمن شروط جديدة وتفضيلية ولفترة تمتد الى 5 سنوات. كما أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في خفض كلف التمويل وتحويل أكثر من 85 مليون درهم من مديونيات الشركة الى أسهم، مما أدى الى تحسين أوضاع الدين وتقليل الكلفة الإجمالية للاقتراض وتخفيض نسبة الخسائر المتراكمة الى رأس المال، بالإضافة الى خفض اجمالي المطلوبات بنسبة 16.5% من 457 مليون درهم كما بنهاية عام 2021 الى 382 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022.

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نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة:

شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان وأبو ظبي، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية، مما يتيح فرصاً جديدة للارتقاء بمستوى خدمة العملاء الحاليين، وجذب عملاء جدد

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نادر مقبل

مدير علاقات المستثمرين

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