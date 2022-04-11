(عمّان، الأردن ): واصلت شركة "طلبات الأردن"، المنصة التكنولوجية الرائدة في الأردن والمنطقة والمتخصصة في خدمة طلب وتوصيل الطعام والبقالة من خلال الإنترنت، خلال الربع الأول من العام تجسيد التزامها تجاه أبناء المجتمع المحلي، من خلال الاستمرار في تأدية مسؤولياتها المجتمعية عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات الرامية لتعزيز مساهمتها في الدعم والتمكين المجتمعي والبناء عليها وتحقيق أهدافها في هذا المجال.

هذا وكانت الشركة قد أدرجت خلال الربع الأول من العام مبادرة "نحن من أجلكم" الخيرية لقائمة منظمات المجتمع المدني التي تخصص خدمة لدعمها عبر تطبيقها، وذلك كجزء من خططها وجهودها المقررة والمستمرة لهذا العام، والهادفة لتسهيل العطاء والتبرع بالاعتماد على التكنولوجيا عبر منصتها التي تحرص على توظيفها من أجل الخير. وبضم مبادرة "نحن من أجلكم" التي تعد أحدث إضافة لقائمة "طلبات الأردن"، والتي تأسست على يد مجموعة من الطلبة الجامعيين الشباب في العام 2011، لتُعنى بتقديم الدعم المالي والنفسي الاجتماعي والعيني واسع النطاق لمن هم بحاجة له من أبناء المجتمع، وذلك بمشاركة شبابية تطوعية كبيرة، فقد أتاحت الشركة لعملائها فرصة التبرع لصالح المبادرة بكل سهولة ويسر وبشكل مباشر من خلال تطبيق "طلبات".

وبالتوازي مع هذه الخطوة، واصلت "طلبات الأردن" تعزيز شراكاتها الاستراتيجية الحالية مع شبكة منظمات المجتمع المدني غير الربحية والجمعيات الخيرية التي تتعاون معها، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الحملات والمبادرات الخيرية والإنسانية الموسمية. وفي هذا السياق، تعاونت "طلبات الأردن" في بداية العام مع تكية أم علي من أجل دعم حملتها الشتوية "معاً نمنحهم الدفء"، فاتحة الباب لعملائها ليكونوا جزءاً من هذه الحملة بالمشاركة بتبرعاتهم عبر تطبيق "طلبات" بتأمين مقومات الدفء من مدافئ وقسائم كاز وبطانيات للمستفيدين من خدمات التكية من جميع أنحاء المملكة.

وعلى صعيد آخر، فقد شاركت "طلبات الأردن" في فعاليات اليوم العالمي للسرطان، والذي صادف يوم الرابع من شهر شباط؛ وذلك من خلال تبرعها لصالح مؤسسة ومركز الحسين للسرطان مقابل كل طلب تم إجراؤه عبر منصتها خلال ساعة الغداء، هذا إلى جانب انخراط الفريق الإداري للشركة في حملة "الأردن يتحدى السرطان" التي أطلقتها مؤسسة الحسين للسرطان بهدف التشجيع على اتباع نمط حياة صحي نحو أردن خالٍ من السرطان، وذلك عبر مشاركة تعهد أعضاء الفريق باتباع هذا النمط تحت شعار "طلباتXالسرطان" على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي تعليق لها حول هذه المبادرات والجهود المختلفة، قالت المدير العام لدى شركة "طلبات الأردن، هلا سراج: "نعمل في طلبات الأردن مدفوعين بهدف نبيل وفاعل لا سيما فيما يتعلق بجهودنا الرامية للمساهمة في إحداث تأثيرات إيجابية في المجتمعات التي نعمل ضمنها. وإذ أننا نلتزم بشكل راسخ بخدمة مجتمعاتنا في أنحاء المملكة، فإننا نتطلع للبناء على هذه المبادرات التي نسعى لاستدامتها على مدار العام."

أما فيما يتعلق بخطط "طلبات الأردن" لشهر رمضان الفضيل، فقد صممت الشركة مجموعة من البرامج الخيرية التي تعزز عبرها جهودها مع عدد من شركائها من منظمات المجتمع المدني. وفي هذا الصدد، ستقوم "طلبات الأردن"، بتعزيز شراكتها القائمة مع

جمعية قرى الأطفال S.O.S الأردنية من خلال إطلاق حملة "حقق أمنية طفل" المشتركة بين الطرفين، والتي ستعمل الشركة ضمنها وبمشاركة موظفيها على تحقيق أمنيات أطفال الجمعية؛ حيث ستقدم لهم الهدايا المتنوعة وفقاً لطلباتهم ورغباتهم في عيد الفطر. كذلك، ستتيح الشركة لعملائها الفرصة للتبرع عبر تطبيق "طلبات" بوجبات إفطار رمضانية لمن هم بحاجة لها من المستفيدين من خدمات بنك الطعام الأردني الذي يعتبر من أبرز منظمات المجتمع المدني التي تخصص "طلبات الأردن" خدمة عبر تطبيقها لدعمها.

وستخصص "طلبات الأردن" يوم الثامن من نيسان لتتبرع فيه بوجبات الإفطار الرمضانية لصالح بنك الطعام الأردني مقابل الطلبات التي يتم إجراؤها عبر التطبيق.

هذا وسيكون بإمكان العملاء، وكما عودتهم "طلبات الأردن"، الانخراط في نشاطات وبرامج الشركة الرمضانية والتعبير عن قيمة العطاء والتكافل لديهم من خلال التبرع مباشرة عبر تطبيق "طلبات".

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نبذة عن طلبات الأردن:

تعتبر "طلبات الأردن" المنصة التكنولوجية الرائدة في المملكة والمتخصصة في تقديم خدمة طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة الأساسية عبر الإنترنت، كما أنها تعد جزءاً من أكبر منصة إلكترونية لتوصيل الطعام في الشرق الأوسط والتي تأسست في العام 2004 في الكويت. انطلقت الشركة بأعمالها في المملكة في العام 2015 مع خدمات استثنائية بهدف ربط المستهلكين بمطاعمهم ومتاجرهم المفضلة التي تزيد اليوم على 5 آلاف مطعم ومقهى ومتجر، آخذة بالتوسع والنمو الجغرافي حتى باتت تغطي جميع مدن المملكة. وتسعى الشركة للتوسع في أعمالها وخدماتها وتغطيتها لتصبح التطبيق اليومي المفضل لطلب وتوصيل الطعام، ولتسهم في دعم قطاع الأعمال المحلي، فضلاً عن توفير فرص العمل والدخل للموظفين لديها ولسائقي أسطولها.