دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت شركة سايبر بروتكشن إكس القابضة (سي بي إكس القابضة) المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني الرقمية في دولة الإمارات، على جائزة الشريك في مجال الأمن السيبراني، خلال حفل السنوي لشركة كومفولت والذي أقيم في جناح كومفولت في معرض جيتكس جلوبال 2022.

وشهد الحفل حضور كل من كل من هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشؤون الدفاع السيبراني لدى سي بي إكس القابضة؛ وفادي ريشماني، نائب الرئيس لشركة كومفولت في منطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويحيى كساب، المدير الأول ومدير عام الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونزار الفرّا، مدير القناة الإقليمية لدى كومفولت.

وكانت كومفولت قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع سي بي إكس القابضة، بهدف دعم رؤية سي بي إكس المتمحورة حول حماية بيانات المؤسسات في القطاعين العام والخاص وتوفير حلول الأمن السيبراني في دولة الإمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فادي ريشماني: "نسعى من خلال هذه الشراكة على تطوير أعمالنا في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونؤكد التزامنا بتقديم الخدمات لعملائنا وتزويدهم بأعلى درجات السلاسة والمرونة من خلال الحلول المتقدمة التي تحمي المؤسسات وبياناتها من هجمات برمجيات الفدية. كما نسعى من خلال توسيع منظومة الشراكات وتعزيز آفاق التعاون إلى مواصلة دعم عملائنا خلال مسيرتهم نحو التحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز إمكاناتهم ضد الهجمات السيبرانية في المنطقة وأنحاء العالم".

وتتخذ سي بي إكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني الرقمية، من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها. وتسعى منذ تأسيسها عام 2022 إلى توفير الحماية لمؤسسات القطاعين العام والخاص باستخدام باقة من الحلول المخصصة التي تقلل من مخاطر الهجمات السيبرانية المتطورة.

تحظى كومفولت بمجموعة واسعة من العملاء والشركاء في مختلف أنحاء المنطقة، بما فيها الجهات الحكومية والبلديات في دولة الإمارات، إلى جانب نخبةٍ من أكبر الجهات الرائدة في المنطقة والتي تعمل في قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والقطاعات الحكومية والتعليم، والتي يُشارك العديد منها في معرض جيتكس، منها الشريك الاستراتيجي جي 42 كلاود، التي بدأت كومفولت التعاون معها منذ ثلاثة أشهر فقط.

وتهدف سي بي إكس القابضة للاستفادة من هذه الشراكة لتعزيز عروضها باستخدام أحدث حلول كومفولت للحد من تعرض المؤسسات للهجمات السيبرانية المتزايدة وتمكين العملاء من توجيه تركيزهم أكثر على الأنشطة التجارية الرئيسة والابتكار. وتُزود سي بي إكس القابضة عملاءها بباقة من حلول وخدمات الدفاع السيبراني المتكاملة، بدءاً من تحديد السياسات الداخلية ووصولاً إلى تقييم الأمن السيبراني وخدمات الإنقاذ.

وللعام السادس على التوالي، تشارك كومفولت في جيتكس جلوبال 2022 في القاعة 5 الجناح رقم H5-A40 في مركز دبي التجاري العالمي. وستقوم كومفولت باستعراض جميع الاستراتيجيات والتطورات التقنية التي يناقشها فريق كومفولت خلال معرض جيتكس خلال فعالية كومفولت كونيكشنز العالمية في الثالث من نوفمبر المقبل. للتسجيل انقر هنا.

#بياناتشركات

- انتهى -