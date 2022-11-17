· البرنامج سيُعرض يومياً ضمن فعاليات مهرجان الفيفا للمشجعين في الدوحة

· كارولين مورايس ومايكل تيمبس وريتشل سترينجر يقدمون حلقات البرنامج

· العرض الجديد يستضيف عدداً من النجوم ومنشئي المحتوى ومشاهير التواصل الاجتماعي وأساطير اللعبة مع مجموعة من التحليلات العالمية والتقارير المحلية من جميع الدول المشاركة في البطول

المتحدة العربية الإمارات دبي: أعلنت منصة فيفا بلس عن إطلاق يوميات كأس العالم فيفا من هايسنس، البرنامج اليومي الذي يقدمه مهرجان الفيفا للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة، ويجمع النجوم ومنشئي المحتوى ومشاهير التواصل الاجتماعي وأساطير اللعبة لتلخيص مجريات المباريات. ويحتفي البرنامج الجديد بشعبية بطولة كأس العالم بكرة القدم العالمية، حيث يتم إعداده وفق منهجية عالمية ومحلية ليثري المباريات والتقارير الرياضية بمحتوى أصلي يعده 32 منشئ محتوى من الدول الـ 32 المشاركة في البطولة.

ويقدم البرنامج فريقاً من المذيعين الخبراء بقيادة كارولين دي مورايس من شبكة يوروسبورت وبي بي سي؛ ومايكل تيمبس المعروف بتيمبسي من شركة كوبا 90؛ وريتشل سترينجر، المقدمة السابقة لسلسلة إي إيه سبورتس فيفا جلوبال. وتصل مدة الحلقة الواحدة إلى 25 دقيقة تُعرض فيها مقتطفات من الأرشيف الضخم لمنصة فيفا بلس لأعظم اللحظات التي لا تنسى من البطولات السابقة، إضافة إلى تقديم مجموعة من التحديات المباشرة والمسجلة مسبقاً والمعدة لجذب جميع مشجعي اللعبة على اختلاف شغفهم، وتعريفهم بمهرجان الفيفا للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت شارلوت بر، مديرة الشؤون الاستراتيجية والرقمية ومنصة فيفا بلس: "تهدف منصة فيفا بلس من خلال بث برنامج يوميات كأس العالم فيفا من هايسنس مباشرةً من مهرجان الفيفا للمشجعين بالدوحة إلى تقديم تجارب جديدة للمشجعين، ومنحهم رؤية شاملة للبطولة تجمع بين المحتوى المحلي والتحليلات العالمية، بينما يتيح للمشاهدين من منازلهم فرصة المشاركة في باقة من الأنشطة الترفيهية. وتشكل هذه الخطوة الجديدة فرصة مميزة للتغير من خلال دخولنا في مجال المحتوى الأصلي مع الشركات التجارية التابعة لنا". ويعزز البرنامج الجديد الذي تقدمه شركة هايسنس، الجهة الراعية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، العلاقة الطويلة الأمد للعلامة التجارية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبدوره، قال أليكس تزو، نائب رئيس مجموعة هايسنس ورئيس هايسنس انترناشيونال: "نسعى في هايسنس، انطلاقاً من شغفنا بكرة القدم، إلى توفير أفضل الوسائل وأكثرها شمولاً وسهولة بما يتيح لعشاق اللعبة متابعة برامج البطولة، ويلبي تطلعاتهم بالاطلاع على جميع التفاصيل والأخبار ومشاهدة محتوى فريد حول دولهم وثقافتهم وفرقهم المفضلة. ويساعدنا انضمام منشئي المحتوى من جميع أنحاء العالم على توثيق هذه اللحظات لتتمكن هايسنس من تقديم تجربة متكاملة وغير مسبوقة لمشاهدي البطولة".

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