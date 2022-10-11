المستشار الأول في مجموعة "سينوفارم سي إن بي جي" وشركة "جي 42"، الدكتور نوال الكعبي ستشارك تجربتها وخبرتها في أحدث نسخة من الحدث التكنولوجي الأبرز في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ستقوم الدكتورة نوال الكعبي، الباحثة في مجال التكنولوجيا الحيوية، بزيارة خاصة إلى معرض "جيتكس 2022"، حيث ستشارك زوار المعرض والمشاركين تجربتها وخبرتها الشخصية في مجال حماية المجتمعات وسلامة الأدوية والعلاجات، من خلال مسيرتها الطويلة ودورها البارز في "حياة بايوتك"، المشروع المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والصين، حيث تشغل منصب المستشار الأول.

تتولى شركة "حياة بايوتك"،المشروع المشترك بين شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية G42، التي تتخذ مقراً لها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وبين شركة الأدوية الصينية "سينوفارم" CNBG، مسؤولية تصنيع وتوزيع لقاح BBiB-CorV المعطل لفيروس كوفيد-19، الذي ساهم في تمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إمدادت اللقاحات. كما تقوم الشركة بمفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة، لتزويد الدول المجاورة الأخرى بهذا اللقاح وضمان الوصول العادل والمتكافىء إلى التطعيم.

وستقدم الدكتورة الكعبي، محاضرة في الستاند الخاص لشركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية G42 اليوم، انطلاقاً من دورها كمستشار أول في "حياة بايوتك"، في استكشاف التكنولوجيا الحيوية التي تشكل حاضر ومستقبل الرعاية الصحية.

إذ تعمل القطاعات العلمية سريعة التطور، على الإرتقاء بمستوى القطاع الطبي بشكلٍ عام وتوفير الأدوات اللازمة لتخفيض معدل الأمراض المعدية ومكافحتها، وتعزيز المعرفة فيما يتعلق باضطرابات محددة وزيادة مستوى الكفاءة في عمليات التصنيع.

وأكد ناصر اليماحي، نائب الرئيس التنفيذي في شركة "حياة بايوتك" على أهمية هذا التوجه في معرض تعليقه على هذا الحدث وقال:" نتشارك مع فريق المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، رغبتنا ورؤيتنا ونتعاون معاً لتحقيق الريادة في مجال توفير الحلول الجديدة القائمة على العلم والتكنولوجيا والتي تتمحور حول الإنسان. ونتطلع إلى قيادة تغيير إيجابي حقيقي وهادف، وتزويد العالم بإمكانية الوصول إلى الطب الوقائي، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مدروسة تتعلق بمستقبل صحتهم وسلامتهم".

وستشارك الدكتور الكعبي، بعد هذه المحاضرة، في محادثة رقمية بتقنية الفيديو، ستناقش خلالها أهمية ودور البحث والتطوير والتصنيع المحلي، في إرساء وتعزيز نظام الرعاية الصحية المستدام.

وقالت الدكتور الكعبي:"تساهم النظم الإيكولوجية المحلية الخاصة بالبحث والتطوير، في توفير قوة دافعة من شأنها إعادة تشكيل وهيكلة هذا القطاع". وأضافت" يلعب الإنتاج المحلي للأدوية دوراً حيوياً في عملية الحفاظ على مرونة أنظمة الرعاية الصحية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بتسهيل إمكانية الوصول إلى الأدوية اللازمة والحد من الحاجة الملحة لاستيراد الأدوية وسلاسل التوريد الدولية".

كما ستسلط المحادثة الرقمية الضوء على آفاق قطاع الأدوية كصناعة كثيفة البحوث، والنقص المنهجي للحوكمة والدعم لأنشطة البحث والتطوير في هذا القطاع، إلى جانب مجموعة أخرى من القضايا والمواضيع ذات الصلة. وأضافت الدكتورة الكعبي "تُشكل الأنظمة التنظيمية غير الداعمة والقدرات البشرية المحدودة، عاملين أساسين فقط في إطار مجموعة عوائق رئيسية، تؤثر سلباً على عملية تنويع محفظة الأدوية المنتجة محلياً".

وسيشارك في هذا الحدث هونغبن تشونغ الرئيس التنفيذي لشركة "حياة بايوتك"، الذي سيقوم بعدد من المقابلات الإعلامية، بهدف تسليط الضوء ومناقشة مسيرة وجهود المتخصصين في مجال التكنولوجيا الحيوية، لتأسيس نظام إيكولوجي فعّال حول العالم وفي الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة، وللتي تشمل المركز الحديث والمتطور KIZAD.

يتواجد الستاند الخاص لشركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية G42 في القاعة 6A، ستاند رقم 20 في معرض جيتكس، وسيتم بث المحادثة الرقمية عبر منصات G42 الرسمية.

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