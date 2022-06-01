ستقدم مدرسة نورثفيو الأمريكية الدولية الرائدة، تعليمًا متميزاً وشاملاً مع التركيز على التميز الأكاديمي للطلاب الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 18 عاماً

سيركز المنهج الأمريكي المعتمد دوليًاً على القيم العالمية والنمو الشخصي والتطور السريع، لتمكين التلاميذ من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وأن يصبحوا مواطنين مسؤولين في العالم، كما سيتم إثرائهم بمجموعة من الخبرات خارج المنهج الدراسي.

الدوحة، قطر - 31 مايو 2022: ستقدم مدرسة نورثفيو الدولية، المدرسة الحديثة المتخصصة والتي تعتمد المنهج الأمريكي من قبل أرتميس للتعليم، منهجاً أمريكياً معتمداً برسوم دراسية مناسبة، مما يتيح التعليم المتميز للكثير من العائلات. وتفتح المدرسة أبوابها الآن لتسجيل أول دفعة من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 11 عامًا، كما ستفتح قريباً للطلاب حتى سن 18 عاماً.

يملك شيلدون سميث، المدير المؤسس للمدرسة، خبرة واسعة في التدريس تبلغ 25 عاماً، لذا ستكون إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس من المؤهلين والمعتمدين دولياً.

تقع مدرسة نورثفيو الدولية الحديثة في منطقة أم قرن في شمال الدوحة، على طريق الشمال وعلى بعد 20 دقيقة فقط من مدينة لوسيل واللؤلؤة والخليج العربي، وستوفر المدرسة مرافق رائعة، ومساحات للتعلم مصممة بأسلوب فريد، بما في ذلك مناطق مجهزة بأحدث التقنيات الرقمية والتكنولوجية، مع شاشات تفاعلية في كل فصل دراسي، ومختبرات افتراضية وحقيقية، فضلًا عن مسبح داخلي وقاعة رياضية داخلية واسعة، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للموسيقى والرقص والفنون المسرحية.

ستقدم المدرسة للطلاب مناهج دولية حديثة ومتنوعة معترف بها عالمياً، صممت لتقديم بيئة تعليمية شاملة. وتسعى المدرسة جاهدة لدعم الطلاب لتحقيق التميز الدراسي من خلال مناهج متميزة، ومجموعة من البرامج المواكبة للمناهج، كما ستقدم المدرسة أيضًا المناهج الوطنية لدولة قطر، لتعريف الطلاب بتاريخ قطر والدراسات الإسلامية واللغة العربية، حيث تدمج مناهجها الاتجاهات الدولية مع الثقافة والتاريخ والتقاليد المحلية لقطر.

وستساعد مدرسة نورثفيو الدولية الحديثة الطلاب وأولياء الأمور والموظفين على الإزدهار والنجاح في بيئة سعيدة وهادئة وداعمة، كما توفر بيئة حيوية آمنة وشاملة، يتعامل الجميع فيها باحترام وقبول، ولن تقوم المدرسة فقط بتطوير الإمكانات الأكاديمية لكل طالب، بل ستهتم أيضاً بجوانب التنمية الاجتماعية لتثقيف الطلاب بالخبرات والتجارب اليومية.

تحمل المدرسة المسؤولية تجاه الاستدامة، ويتجلى ذلك في إنشاء مدرسة تحافظ على البيئة، ومن المقرر أن تقدم مبنى محايداً للكربون عند الافتتاح، ومنهجاً تعليمياً محايداً للكربون بحلول عام 2030. يصمم هذا المبنى على أحدث طراز ، كما يتم تصميمه وبنائه وفقًا لمعايير سلامة الأطفال، بما يفوق جميع معايير السلامة الوطنية

والإقليمية والأوروبية المطلوبة، وستقدم المدرسة أيضاً تعليماً متميزاً، بهدف تلبية طموح قطر في أن تصبح مجتمعًا قائمًا على المعرفة مع إطلاق الإمكانات البشرية لجيل الشباب.

علق شيلدون سميث، مدير مدرسة نورثفيو الدولية قائلاً: "أتطلع للافتتاح القادم لمدرستنا، وأفتخر بهذا الإنجاز الهام، لأنني على يقين أنه سيرفع مستوى التعليم في قطر، حيث تعكس مدرسة نورثفيو الدولية الحاجة إلى توفير تعليم متميز يلبي المعايير الدولية ممزوجًا بقيم قطر، وقد تم بناء المدرسة لدعم رؤية قطر لجيل الشباب، وتمكينهم وإعدادهم لفرص وتحديات الحياة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "أتشوق للقاء أولياء الأمور، وكذلك الجيل الأصغر سناً في قطر ، والذين سيساعدون في تشكيل مدرسة نورث فيو الدولية، لتكون المدرسة المفضلة للعائلات في قطر."

كجزء من افتتاحها في أغسطس 2022، سقدم المدرسة برنامج المرحلة التأسيسية للسنوات المبكرة (EYFS)، وكذلك برنامج المرحلة الابتدائية.

مدرسة نورث فيو الدولية هي مدرسة حديثة متخصصة، تعتمد المنهج الأمريكي من قبل أرتميس للتعليم، وهي مجموعة مدارس دولية متنامية، مهمتها الوصول إلى التعليم المتميز في أوروبا والشرق الأوسط، وتضم أفضل الموظفين والمرافق الفريدة والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا التي تعزز فعالية التدريس.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.northview.school/

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