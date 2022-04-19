تستعد الشركة الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات لإطلاق شركة إدارة فنادق جديدة بزاوية 360 درجة خلال معرض سوق السفر العربي 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فارنك" الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق شركة تريندز(Trendz)، وهي شركة إدارة فنادق جديدة ومستقلة خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022 الذي سيقام على أرضية مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 مايو المقبل.

وبهذه المناسبة قال والتر نايت، مدير قسم الضيافة لدى شركة فارنك قائلاً: تقدم (تريندز) خدمة فريدة من نوعها بزاوية 360 درجة لأصحاب الفنادق والشركات المشغلة مع التركيز بشكل خاص على التكنولوجيا والاستدامة، واللذان يعدان حالياً من أهم الاتجاهات في قطاع الضيافة".

وأضاف نايت قائلاً: "تقدم فارنك التي تمتلك أكثر من 8000 موظف، القوى العاملة وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية، مثل التنظيف والأمن وصيانة الممتلكات، ومع ذلك تأخذ شركة "تريندز" اقتراح السوق هذا إلى مرحلة أخرى، حيث يدير متطلبات المكتب الأمامي والحجوزات وخدمات الكونسيرج للنزلاء والضيوف في الفنادق والتدبير المنزلي وخدمة الغرف، كما يمكننا أيضًا إدارة عمليات المبيعات والتسويق والعلاقات العامة، حيث يمكن للفنادق التواصل معنا لمتطلبات تشغيلية محددة أو التعاقد معنا لإدارة عقار كامل، إما تحت العلامة التجارية "تريندز" أو كمنتج ذي علامة بيضاء".

وقد كان أحد إنجازات شركة فارنك الأخيرة هو تطوير تطبيق يسمى فليكسي- جيست "Flexi-Guest" والذي يقوم برقمنة رحلة الضيف من قبل الوصول للفندق إلى حين تسجيل المغادرة.

يتفاعل التطبيق الذي تم تطويره داخليًا من قبل قسم التكنولوجيا والابتكار في شركة فارنك الحائز على عدة جوائز، مع نظام إدارة الممتلكات في الفندق مما يوفر للضيوف مجموعة كاملة من الخدمات: من تحميل وتنزيل وثائق السفر مثل شهادات التطعيم وطلب سيارة عند الوصول وخدمة الغرف والغسيل، كما يمكن لتطبيق الفندق أيضًا إرسال تحديثات وتنبيهات إلكترونية آلية إلى الضيف، بالإضافة إلى مستندات التسجيل الإلكتروني والفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية، وكل ذلك من خلال تطبيق ذكي واحد فقط.

وأردف نايت قائلاً: "يوفر تطبيق فليكسي جيستGuest -Flexi ثلاثة أهداف فندقية رئيسية، أولاً يقوم بتوفير تجربة محسنة لنزلاء الفندق وإجراءً سلسًا أولياً قبل تسجيل الوصول إلى الفندق، ثانياً، فأثناء الإقامة في الفندق يمكن للضيوف طلب خدمة الغرف مسبقًا أو استلام الغسيل أو تسليمه أو طلب تسجيل المغادرة المبكر أو المتأخر أو طلب الفواتير أو حتى طلب سيارة للذهاب إلى المطار، وبالنظر إلى أن التطبيق يدير مدفوعات آمنة عبر الإنترنت، فلن يحتاج الضيف حتى إلى زيارة مكتب الاستقبال بشكل حضوري، ثالثاً وأخيرًا فسيستفيد الفندق أيضًا فإذا كانت التجربة جيدة فمن المرجح أن يعود الضيف ويوصي الأصدقاء والزملاء بالفندق وبالتالي يعمل الفندق بكفاءة أكبر، مما يوفر وقت الموظفين ونفقاتهم، كما أن لدى التطبيق الجديد ميزة إضافية تتمثل في زيادة الإيرادات من خلال خدمات المأكولات والمشروبات وخدمات المساعدة الشخصية (الكونسيرج) الإلكترونية".

وقد أكملت فارنك مؤخراً تجربة ناجحة للتطبيق بعد أن حصل على عقد لقرية إكسبو الواقعة في موقع إكسبو دبي 2020، حيث كانت فارنك مسؤولة عن إدارة خدمات الحجز والكونسيرج وخدمات المكتب الأمامي والتدبير المنزلي لـما يقارب 2,273 شقة خلال المعرض.

واختتم نايت حديثه قائلاً: "حقيقة أن تطبيق Flexi-Guest يمكنه التفاعل مع أي نظام لإدارة الممتلكات بالفندق يجعله جذاباً وقابل للتسويق للغاية، حيث يمكن للفنادق ببساطة دفع رسوم ترخيص لاستخدامه ونحن نتطلع بالفعل إلى ترقية Flexi-Guest بحيث يمكن إنشاء تقارير الإدارة في الوقت الفعلي ونعتقد أن مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي لهذا العام سيوفر لنا منصة مثالية لعرض خدماتنا للجمهور الذي من المتوقع أن يزيد عن 20,000 زائر من المتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين في قطاع السياحة والسفر".

وفيما يخص تحقيق مفهوم الاستدامة فهي ليست بعيدة عن أهداف شركة فارنك في السوق ولا يُعد تطبيق فليكسي جيست استثناءً من ذلك، حيث يمكن للتطبيق تقدير انبعاثات الكربون الناتجة عن أي ضيف أثناء إقامته وتقديم تكلفة إذا رغب الضيف في تعويض انبعاثات الكربون الخاصة به، كما تعد شركة فارنك كشركة رائدة في السوق والحائزة على العديد من الجوائز التي تدعم تحقيق مفهوم الاستدامة على المدى الطويل، حيث حصلت شركة فارنك في عام 2007 على جائزة الإمارات للطاقة عن مشروعها البحثي المبتكر الذي يقيس استهلاك الطاقة والمياه في فنادق دبي من فئة الخمس نجوم مع خصائص مماثلة في أوروبا.

كما تعد شركة فارنك هي الشريك المفضل في الشرق الأوسط للحصول على شهادة جرين جلوب للبيئة الخضراء، وهو نظام عالمي لتقييم مستويات الاستدامة استناداً إلى المعايير المقبولة دولياً للتشغيل المستدام وإدارة أعمال السفر والسياحة، كما قامت شركة فارنك أيضًا بتطوير حلاً داخليًا عبر الإنترنت يسمى أوبتيمايزر، والذي يمكنه تنفيذ وتقييم عمليات تدقيق كاملة للطاقة والمياه والنفايات لأصحاب المباني والمدراء.

وقد قامت فارنك العام الماضي للتأكيد على تقديم أوراق اعتمادها الخضراء بافتتاح حديقة عمودية على السطح في مقر إقامة موظفيها في قرية فارنك لإنتاج الخضراوات لموظفي «فارنك»، حيث يتم تحويل 125 كيلو غرام من نفايات الطعام يوميًا ثم يتم استخدام السماد الناتج في زراعة نباتات السلطة في حديقة السطح العمودية للمبنى، مما يساعد الشركة على إنشاء مفهوم الاقتصاد الدائري.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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أُسيد كالو

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