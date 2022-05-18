المزوّد الرائد لخدمات الرعاية الصحية سجّل صافي أرباح بلغ 14.31 مليون درهم في هذه الفترة من العام الجاري

أبو ظبي: شركة "ريسبونس بلس القابضة" ش.م.خ، التابعة لشركة "ألفا ظبي" المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، والتي تعتبر من احدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت عن تحقيقها أداءً مالياً مذهلاً في الربع الأول من العام الجاري، أي الفترة المنتهية في 31 مارس 2022.

وبلغ صافي الأرباح لهذه الفترة 14.31 مليون درهم، في مقابل خسارة بلغت مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغ إجمالي العوائد 87.7 مليون درهم في 31 مارس 2022، مقارنةً بـ 0.4 مليون درهم في مارس من العام 2021.

هذه الأرقام الإيجابية تعكس خطط النمو الملهمة، والأداء المتنامي والمتناسق لفريق شركة "ريسبونس بلس القابضة" التي كانت قد افتتحت عيادة "اوكيوميد كلينيك"، أول مركز طبي متخصص في إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المركز الجديد للتدريب على التكنولوجيا الصحية في دبي، إلى جانب مركز التدريب الحالي في أبو ظبي، وكل ذلك بهدف تلبية احتياجات النسبة الكبرى من أبناء المجتمع.

وخلال الفترة ذاتها، استكملت شركة "ريسبونس بلس القابضة" تجهيز 100 ٪ من مستلزمات جميع مشاريعها المميّزة في أبرز المواقع، ومنها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية NPCC في المملكة العربية السعودية، و"القناة"، وOXY، وسيف بن درويش، ونادي الأهلي دبي، وفورمولا 1 العربية السعودية 2022، وغيرها الكثير.

ما سبق ذكره أتاح لشركة "ريسبونس بلس القابضة" تسجيل إجمالي عوائد بلغ 312.8 مليون درهم إماراتي، في نهاية شهر مارس 2022، مقارنةً بـ 306.7 مليون درهم إماراتي، في نهاية شهر ديسمبر 2021.

كما سجلت الشركة أرباحاً إجمالية قدرها 23.10 مليون درهم إماراتي لهذا العام، وهذا يشكل تحسناً ملفتاً بعد خسارة بلغت 0.2 مليون درهم إماراتي في العام السابق، وفيه مؤشر إلى النمو الهائل للشركة، وتأكيد على موثوقيتها ومصداقيتها في السوق، والتزامها برؤيتها المستقبلية.

الزيادة في السيولة النقدية، وارتفاع الأرصدة المصرفية، دفعا بالأصول المتداولة لأن تصل إلى 295.3 مليون درهم إماراتي في 31 مارس 2022، في مقابل 292.3 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2021.

وفي هذا السياق، قال الرائد "توم لويس"، الرئيس التنفيذي في "ريسبونس بلس القابضة": "للحفاظ على الزخم في النمو والأداء الملفت، ستواصل إدارة شركة "ريسبونس بلس القابضة" تنفيذ خططها التوسعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك على المستوى العالمي. خططنا التوسعية للربع الثاني من العام الجاري تشمل إنشاء فرع جديد لـعيادة "اوكيوميد كلينيك" في المنطقة الغربية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز طبي في الدمام في المملكة العربية السعودية، ومركز للتدريب على التقنيات الصحية، ومركز قيادة أساسي للخدمات الصحية في العاصمة السعودية الرياض، بالإضافة إلى مركز للتدريب والتنمية في الهند".

وأضاف: "سنواصل البحث عن فرصٍ جديدة، والعمل على إبرام مشاريع رئيسية لا شك في أنها ستدفع بشركتنا إلى الأمام وترتقي بخدماتنا إلى الأفضل، في النصف الثاني من العام الجاري. نحن نعمل على توسعة حضورنا في كلٍّ من المملكة العربية السعودية ومصر وإثيوبيا والهند، بما ينعكس نتائج جيدة خلال النصف الثاني من العام 2022، بكل تأكيد. ومن خلال التزامنا الشديد بإطار حوكمة الشركات، واعتمادنا أعلى المعايير في الخدمات التي نقدّمها، نرى أنّ حضور "ريسبونس بلس القابضة" في دولة الإمارات العربية المتحدة يشكل قوةً لا يستهان بها في مجال الرعاية الصحية، وفق أعلى المعايير الدولية".

تواصل "ريسبونس بلس القابضة" تطوير أعمالها وعقد شراكات استراتيجية جديدة تساهم في تعزيز أدائها وحضورها القوي في المنطقة، خلال العام.

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