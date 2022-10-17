اختتمت "عِلم"، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المبتكرة، مشاركتها في فعاليات الدورة الثانية والأربعين من "أسبوع جيتكس للتقنية 2022". وتميزت مشاركة الشركة هذا العام بتقديم العديد من الخدمات والتطبيقات الذكية للعديد من القطاعات مثل الحكومة الرقمية والحج والعمرة والقطاع البلدي والرقمنة والصحة.

وشهدت منصة "عِلم" زيارة وفود دولية متعددة وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع جهات محلية وإقليمية ودولية، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية رواندا مُمثلةً بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار؛ توقيع اتفاقية شراكة مع "رسن لتقنية المعلومات"، الشركة التقنية المُشغلة لمنصة "تأميني" (Tameeni) التي تعدُّ أول منصات وساطة التأمين الإلكتروني في المملكة العربية السعودية؛ وتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة أبحاث وتطوير الأعمال T2المتخصصة في أبحاث و تطوير المنتجات السحابية ذات الكفاءة العالية.

وأكد ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة "عِلم"، على أهمية المشاركة المستمرة في "أسبوع جيتكس للتقنية 2022"، باعتباره منصة لاستعراض أحدث الحلول التي تقدمها الشركة أمام جمهور، حيث استعرضت الشركة أحدث حلولها المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء في القطاعات المختلفة.

وأشار العريفي إلى أن شركة "عِلم" معنية بالابتكار والتطوير الرقمي للخدمات والحلول التي تسهل على المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص عملهم وتعزز من الانتاجية والكفاءة في العمل، لافتاً إلى مشاركة الشركة تأتي في إطار مساعيها الدائمة لعرض كل ما هو جديد في عالم الرقمنة والخدمات الذكية، وحرصها على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الحدث في مجال الشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة في المجال الرقمي والخدمات الذكية.

وأضاف العريفي: "حرصنا خلال مشاركتنا في "أسبوع جيتكس للتقنية 2022" على عرض مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الرقمية التي تلبي احتياجات العملاء في العديد من المجالات تماشياً مع "رؤية المملكة 2030" و"برنامج التحول الرقمي". وسنواصل دعمنا لكافة القطاعات من خلال تقديم أحدث الخدمات والحلول الرقمية التي تساعد على رفع مستويات الكفاءة والعمليات التشغيلية وتعزيز الإنتاجية."

ولفت العريفي إلى أن شركة "عِلم" حققت العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية سواء في مجال الحج والعمرة أو الصحة أو القطاع البلدي أو الحكومة الرقمية، وذلك من خلال المشاريع الهامة التي نفذتها في هذه المجالات فيما يتعلق برقمنة العمليات وتزويد العملاء بأحدث الحلول الرقمية الاحترافية وفق أفضل المعايير العالمية. كما أشار العريفي إلى أن الشركة تساهم أيضاً في دعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة لتسريع وتيرة النمو وزيادة فرص النجاح، وتعزيز مردودهم المالي وموقعهم الإستراتيجي في السوق، وذلك من خلال أدوات مختلفة من بينها تقديم الاستشارات، وتفعيل العلاقات الإستراتيجية طويلة الأمد، فضلاً عن مشاركة "عِلم" المباشرة برأس المال لدعم الابتكار وتنمية العوائد الاستثمارية المشتركة.

وشهدت منصة "عِلم" في "أسبوع جيتكس للتقنية 2022" إقبالاً واسعاً من جانب المهتمين بالخدمات والحلول الرقمية والذكية بهدف استكشاف ما هو جديد في هذه المجالات، حيث استعرضت الشركة أبرز منظوماتها الرقمية وخدماتها الاحترافية ضمن بيئة ابتكارية متطورة تساعد العملاء في مجال تحليل الفرص أو المشاكل والمعوقات ووضع الحلول بما يتناسب وتطلعاتهم، كما خدمات تحليل البيانات لأعمال الشركة والخطوات المستقبلية التي ستعتمد عليها الشركة لتطوير أعمالها.

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