الدوحة، قطر: أعلنت شركة باك بيس Backbase ، المزود الرائد لمنصة الخدمات المصرفية التفاعلية، عن مشاركتها في دورة عام 2022 من قمة فينوفيكس التي تستضيفها قطر في 15 مارس الجاري، لاستعراض إمكاناتها التحولية وابتكاراتها المتميزة في مجال التكنولوجيا المالية.

وتُعقد القمة بصيغة حضورية وافتراضية في إطار سلسلة من القمم العالمية التي تركز على مستقبل وابتكارات الخدمات المالية، حيث تستقطب مندوبين من أبرز المصارف والمؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط.

وتنطلق دورة هذا العام تحت شعار التقنيات الناشئة ترسم ملامح منظومة التمويل المستدام، ويشارك فيها نخبة من المتحدثين الرئيسيين لتسليط الضوء على مستقبل الخدمات المالية وكيفية مساهمة الابتكارات التقنية في إعادة صياغة طريقة هيكلة هذه الخدمات وطرحها واستهلاكها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ثاقب خان، رئيس شركة باك بيس في الشرق الأوسط: "تشكّل قمة فينوفيكس 2022 قطر منصة مهمة تتيح لنا التواصل مع أبرز اللاعبين الإقليميين بشأن التحديات المالية الحالية والمستقبلية في ظل النمو المتسارع لخدمات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية التفاعلية في المنطقة.

ونواصل دعم شركائنا في الشرق الأوسط من خلال تزويدهم بتقنيات مالية متطورة ومساعدتهم على تقديم خدمات رقمية متميزة لعملائهم. ونفخر بتعاوننا الوثيق مع المصارف في المنطقة لتسريع وتيرة تحولهم نحو الخدمات المصرفية التفاعلية ودعم مسيرتهم لتوفير مختلف الخدمات الرقمية".

وتستفيد باك بيس من جناحها (إي 2) في القمة لتوضيح منهجيتها في دعم قادة المؤسسات المالية في استكشاف مزايا الخدمات المصرفية التفاعلية، وتعزيز تواصلهم مع العملاء من خلال منصة مصرفية موحَّدة وتحويل خدماتهم بالاعتماد على حلول تقنية أكثر ذكاءً.

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لمحة عن شركة باك بيس:

تتمحور مهمة باك بيس حول مساعدة البنوك على إعادة تصميم تجربتها بما يتناسب مع متطلبات العميل واعتماد نقلة نوعية للتحول إلى نموذج المنصة الواحدة.

وتقدم الشركة حلولاً تضمن التخلص من محدودية قدرات التقنيات المصرفية التقليدية وبنيتها التحتية، إذ تصمم حلولها لمساعدة المؤسسات المالية، بدءاً من البنوك الكبيرة ووصولاً إلى الاتحادات الائتمانية، على توفير الخدمات والأنظمة التي تتمحور حول متطلبات العملاء.

وأنشأت باك بيس منصة باك بيس للخدمات المصرفية التفاعلية التي تقدم خدمات متكاملة للعملاء، حيث تعمل منصتنا الشاملة على دعم جميع مراحل تجربة العملاء التفاعلية لكسب ولائهم وتعزيز اعتمادهم عليها، مع توفير تجارب سلسة وخالية من التعقيدات للعملاء والموظفين.

ولطالما احتفت شركات التحليل في القطاع بالمكانة الرائدة لشركة باك بيس من بينها فورستر، ومؤسسة البيانات الدولية، ومجموعة أيت، وأوميديا، وسيلينت، وتستفيد أكثر من 150 من كبرى المؤسسات المالية من منصة باك بيس للخدمات المصرفية التفاعلية، بما في ذلك البنوك الأيرلندية المتحالفة (AIB)، وبنك باركليز، ومجموعة بانامكس المالية، وبنك جزر الفلبين، وبنك بي إن بي باريبا، وبريمر بنك، وآيلاندز، وسيتي بنك، وسیتیزنز بنك، وبنك تشيبانكا، وديسكفري بنك، وجريتر بنك، وبنك إتش دي إف سي، وأي دي إف سي فيرست بنك، وكي بنك، ومجموعة لويدز للخدمات المصرفية، ومترو بنك، والاتحاد الائتماني الفيدرالي لجيش البحرية، وبنك بوست فايننس، والبنك الملكي الكندي، وبنك سوسيتيه جنرال، وبنك تين فونج، وفانتاج بنك تكساس، ومجموعة ويستباك المصرفية، والاتحاد الائتماني لموظفي ولاية واشنطن، اتحاد وايلد فاير الائتماني.