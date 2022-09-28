نحو 1,800 منزل تاونهاوس تم بيعها في الفرجان منذ 2021

أكثر من 850 شقة دخلت مرحلة البناء أو التخطيط

منطقة الفرجان توفر وصولاً مركزياً إلى أبرز الوجهات في دبي من خلال محطتي مترو

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن مشروعها العقاري الجديد زازين غاردنز في منطقة الفرجان، والذي ستتوافر وحداته للبيع على المخطط بحلول نوفمبر 2022.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في المشروع الأول من نوعه بداية الشهر القادم، حيث سيتم تشييده وفقاً لمعايير التصنيف الذهبي للمباني الخضراء ليمنح أعلى مستويات الصحة والعافية. ويضم المشروع 159 وحدة سكنية تشمل مجموعة من الشقق بمساحات بين 824 و1,612 قدم مربعة، بالإضافة إلى متجرين في الطابق الأرضي لتلبية احتياجات سكان المشروع وزواره. ويُتوقع انطلاق عمليات البيع بشكل محدود وحصري في نوفمبر المقبل، فضلاً عن توافر شقة عرض خاصة ومركز للمبيعات في موقع المشروع.

ويأتي إطلاق المشروع الجديد بعد نجاح زازين بروبرتيز في تسليم مشروعها الرائد زازين ون في منطقة مثلث قرية جميرا خلال وقت سابق هذا العام، حيث تم بيع المشروع بالكامل خلال أشهر قليلة، وحقق جائزة أفضل مشروع مستدام للعام من جوائز الاستدامة والابتكار، وجائزة أفضل مشروع سكني للعام من جوائز مجلة أريبيان بروبرتي. وتلتزم زازين بتطبيق نفس المستويات الرائدة من الجودة والتصميم وتجربة السكان ضمن مشروعها الجديد في الفرجان.

وتحظى سوق البيع على المخطط بإقبال متزايد في دولة الإمارات، حيث شهد شهر يوليو من العام الحالي إضافة 5,200 وحدة سكنية إليها بقيمة إجمالية وصلت إلى 13 مليار درهم إماراتي1. وتم بيع نحو 1,800 منزل تاونهاوس على المخطط في منطقة الفرجان منذ 2021 بإشراف الجهة المطورة الأساسية في المنطقة، ويجري حالياً بناء هذه المنازل، على أن يبدأ تسليمها اعتباراً من النصف الثاني من عام 2024 ووصولاً إلى 2025.

كما دخلت أكثر من 850 شقة في المنطقة مرحلة البناء أو التخطيط، ومن المقرر تسليمها في نفس الإطار الزمني. ويشرف على هذه العمليات مجموعة من أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة، حيث تستحوذ شركة واحدة على 570 وحدة عقارية منها (66%).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زايزن بروبرتيز: "ساهمت معدلات الإقبال الكبيرة على منطقة الفرجان في تعزيز سوق العقارات فيها. كما تم إنشاء محطتي مترو في المنطقة ومحطتين في مجمّع ديسكفري جاردنز كجزء من خط مترو إكسبو 2020 دبي. وتحافظ الفرجان على مكانتها بوصفها الخيار المفضل للعملاء من الطبقتين المتوسطة وفوق المتوسطة، بفضل سهولة الوصول منها إلى مجموعة من أبرز الوجهات في دبي، مثل مرسى دبي وأبراج بحيرات جميرا ومدينة دبي للإعلام، بالإضافة إلى الخطط القائمة لتحويل موقع إكسبو 2020 إلى مركز تجاري. وقاربت معدلات إشغال الشقق الفارغة في الفرجان خلال الربع الثاني من عام 2022 نسبة 90%، ونتوقع استمرار استقطاب المنطقة للمستثمرين ومشتري المنازل والمستأجرين. ويسعدنا أن نضفي مزيداً من القيمة على المنطقة من خلال مشروعنا القادم، والذي يقع بالقرب من محطة مترو الحدائق، إلى جانب الارتقاء بتجربة المعيشة وجودة المشروعات السكنية فيها، لا سيما بعد النجاح الذي حققه مشروع زازين ون في منطقة مثلث قرية جميرا. ويلتزم المشروع الجديد بمعايير التصنيف الذهبي للمباني الخضراء، حيث سيتم تزويده بألواح شمسية وتصميمه وفق مفهوم العافية المتكاملة الجديد بهدف توفير بيئة أكثر صحة وسعادة لساكنيه.“

وتوسعت الفرجان تدريجياً منذ بدء مشروعات التطوير العقاري فيها، وتحظى بشعبية متنامية كإحدى المناطق السكنية المفضلة في دبي، لا سيما بفضل قربها من العديد من المدارس ومنشآت الرعاية الصحية في دبي. وتلتزم زازين بروبرتيز بتوفير قيمة إضافية للمنطقة من خلال مشروعاتها المستقبلية.

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لمحة عن زازين بروبرتيز:

تسعى شركة زازين بروبرتيز، منذ تأسيسها في عام 2018، إلى تطوير مشاريع فريدة ومستدامة ضمن أشهر المجمعات والوجهات السكنية بدبي، لتلبية احتياجات العملاء من الشريحة المتوسطة وتوفير نسيج مجتمعي متكامل ضمن كل مبنى.

وأنهت الشركة زازين ون، المشروع الرائد بموقعه المميز ضمن منطقة مثلث قرية جميرا، في شهر يناير الماضي، والذي ترشح لنيل أكثر من جائزة في مجال التصميم والاستدامة، ليفوز مؤخراً في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار 2022 بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام، وجائزة أفضل مشروع سكني في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية 2022 الذي أقيم في المملكة المتحدة. ونتيجةً لذلك، تم بيع وحدات مشروع زازن ون خلال ستة أشهر، بفضل ما يوفره للسكان من مرافق ووسائل راحة متنوعة.

وتواصل زازين بروبرتيز توفير مشاريع ترتقي بمستويات التصميم والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة لتحقيق هدفها الأسمى والمتمثل بالارتقاء بأسلوب الحياة في دبي. وبدأت الشركة تصميم مشروعها السكني والتجاري التالي في مجمع الفرجان بالقرب من محطة مترو ديسكفري جاردنز، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في الربع الثالث من عام 2022.

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