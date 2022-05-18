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نمو الأرباح من الأعمال الأساسية بنسبة 76% على أساس سنوي إثر الارتفاع القوي للإيرادات؛ النتائج تف توقعاتنا
سجلت أرباح مجموعة صافولا من الأعمال الأساسية نمو بنسبة 76% على أساس سنوي في الربع الأول من 2022 إلى 271 مليون ريال (+95% على أساس ربع سنوي؛ بارتفاع +79% عن توقعاتنا التي تبلغ 151 مليون ريال). جاء نمو الأرباح في الربع الأول من 2022 نتيجة 1) نمو قوي للإيرادات (+26% على أساس سنوي) إثر استمرار تحسن المبيعات وارتفاع أسعار السلع، 2) ارتفاع حصة أرباح الشركة في الشركات الشقيقة، 2) انخفاض المصروفات التشغيلية. على أساس ربع سنوي، تحولت صافولا لتحقيق الأرباح مقابل تسجيلها خسائر بواقع 254,4 مليون ريال في الربع الرابع من 2021 إثر تسجيل رسوم اضمحلال بواقع 422 مليون ريال في فترة المقارنة. كما ارتفعت الإيرادات على أساس ربع سنوي بواقع 11% مع زيادة هامش مجمل الربح بنحو 50 نقطة أساس إلى 17.2%.
ارتفعت الإيرادات بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 7,490 مليون ريال في الربع الأول من 2021 (+11% على أساس ربع سنوي، متجاوزة تقديراتنا بنحو 21%)، بدعم من نمو إيرادات الأغذية المصنعة بنحو 49% على أساس سنوي (39% من إجمال المبيعات) نظراً لاستمرار انتعاش المبيعات للشركات وارتفاع أسعار السلع. حقق قطاع البيع بالتجزئة (54% من الإيرادات) نمواً طفيفاً للإيرادات بنحو 3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2022 بفضل سلوك الشراء والتخزين قبل رمضان.
ارتفع مجمل الربح بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 1,285.4 مليون ريال في الربع الأول من 2022 (بارتفاع +14% على أساس ربع سنوي، ووفقاً لتقديراتنا)، مع تراجع هامش مجمل الربح من 20.4% في الربع الأول من 2021 إلى 17.2% نتيجة ارتفاع أسعار السلع.
حققت الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب نمواً بنحو 42% على أساس سنوي إلى 529 مليون ريال (مقابل خسائر تشغيلية بنحو 75 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، متجاوزة توقعاتنا التي تبلغ 302 مليون ريال)، ما يعادل هامش ربحية بواقع 7.1% (مقارنة بتقديراتنا عند 4.9%). وذلك نتيجة 1) انخفاض المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية ومصروفات أخرى بنحو 10% على أساس سنوي، ما يعادلة انخفاض نسبتها للمبيعات بنحو 4 نقطة مئوية إلى 10%، 2) زيادة حصة أرباح الشركة في الشركات الشقيقة بواقع 13% على أساس سنوي في الربع الأول من 2022، بفضل الأرباح المسجلة من شركة المراعي خلال ربع العام.
#بياناتشركات
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قسم البحوث
مجموعة صافولا | مؤشرات نتائج أعمال الربع الأول لعام 2022
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