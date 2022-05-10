من المرتقب أن تفتتح الشركة هذا العام فنادق جديدة لها في رأس الخيمة ومسقط والدوحة

أعلنت دويتشه هوسبيتاليتي، المجموعة الألمانية الرائدة في مجال إدارة الضيافة، عن خططها التوسّعية المتينة التي تهدف إلى تنمية محفظتها الإقليمية. فمنذ دخولها سوق الشرق الأوسط في العام 2015، افتتحت العلامة التجارية 23 فندقًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تتطلع إلى افتتاح أربعة فنادق إضافية بحلول نهاية العام. وتشمل الاستراتيجية العالمية للمجموعة محفظتها الكاملة، بما في ذلك فنادق ومنتجعات شتيجنبرجر وشتيجنبرجر آيكونز وماكس باي شتيجنبرجر وهاوس أوف بيتس وجاز إن ذا سيتي وفنادق إنترسيتي وفنادق زليب والآن شتيجنبرجر بورش ديزاين هوتيلز.

وتسعى شركة دويتشه هوسبيتاليتي إلى مضاعفة حجم محفظتها المتميزة في الشرق الأوسط، مضيفة إليها مجموعة من المواقع البارزة التي ستستمر في قيادة قطاع الضيافة. وفي إطار عملية التوسّع، تستعد المجموعة لإطلاق أول مفهوم ضيافة بأسلوب حياة فاخر مع شتيجنبرجر بورش ديزاين هوتيلز، بالإضافة إلى أوّل فندق إنترسيتي في مسقط في عمان، وهذا ما يضمن للضيوف والشركاء المحتملين اختبار خدمات الضيافة عالمية المستوى التي تقدّمها شركة دويتشه هوسبيتاليتي في المنطقة.

وفي شهر مارس الماضي، أعلنت المجموعة عن شراكة تجمعها بشركة الحمرا الرائدة في مجال التطوير والاستثمار في أسلوب الحياة في رأس الخيمة، لتولّي إدارة فندقين هما فندق قرية الحمراء والحمرا ريزيدنس. وقد نجحت دويتشه هوسبيتاليتي في إعادة افتتاح الحمرا ريزيدنس في 15 أبريل، أي في غضون 25 يومًا من تاريخ توقيع اتفاقية إدارة الفندق. أمّا بالنسبة إلى فندق قرية الحمراء، فمن المقرّر إعادة افتتاحه في الربع الثالث من العام 2022 على أن تتم إدارة الفندقين كعلامة بيضاء ضمن محفظة علامة دويتشه هوسبيتاليتي. وبعد انتهاء عمليات التجديد، سيحمل الفندق اسم شتيجنبرجر ريزيدنس فيما سيحمل فندق قرية الحمراء اسم ماكس باي دويتشه هوسبيتاليتي. وبالعودة إلى العام 2021، كانت علامة دويتشه هوسبيتاليتي قد احتفلت بإطلاق فندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت، وهو أول فندق امتياز في المنطقة، بالإضافة إلى فندق شتيجنبرجر الدوحة وهو الفندق الرائد الأوّل للعلامة في قطر.

وفي ما يتعلّق بالافتتاحات المقبلة، علّق سيغفريد نيرهاوس، نائب رئيس شركة دويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط، بالقول: "نتطلّع إلى مشاركة تاريخ دويتشه هوسبيتاليتي الغني والمتمثل في الشغف وتقديم خدمات لا مثيل لها مع عدد أكبر من الناس في أشهر مدن المنطقة. فالشرق الأوسط يُعتبر سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا بالنسبة إلينا، ويسعدنا أن نتشارك نجاحنا وخططنا في سوق السفر العربي 2022. وتجسّد الخطط المشوّقة التي وضعناها للسنوات القليلة المقبلة التفاؤل الذي نشعر به إزاء التعافي الكامل لقطاع السفر والتزامنا بازدهار المنطقة وقطاع الضيافة. ولا يسعنا الانتظار لتوسيع محفظتنا وفتح أبوابنا في مواقع رائعة أمام المسافرين المحليين والدوليين من كافة القطاعات".

شتيجنبرجر بورش ديزاين هوتيلز

في أكتوبر 2021، أبرمت دويتشه هوسبيتاليتي ومجموعة بورش ديزاين شراكة لإطلاق مفهوم فندقي فريد ومبتكر في قطاع أسلوب الحياة الفاخر. فالمستهلكون يميلون بشكل متزايد إلى تفضيل التجارب على الأشياء، وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن علامة شتيجنبرجر بورش ديزاين هوتيلز تُعتبر العلامة التجارية الوحيدة التي تجمع بين أسلوب حياة بورش ديزاين المميز وجودة الضيافة والخدمات التي تتميّز بها علامة شتيجنبرجر. وسوف تضم هذه الفنادق ما لا يقل عن 150 غرفة وجناحًا وبنتهاوس، وسوف تشمل مفهوم المطعم والصالة ومناطق مخصصة للاستقبال والترحيب ومرافق صحة وجمال عالمية المستوى مثل الصالة الرياضية ومنطقة العافية. كذلك، سوف يستفيد الضيوف أيضًا من رحلة فردية ومخصصة في كل نقطة اتصال، لا سيما أن الفندق يركّز بشكل كبير على التخصيص والابتكار والنهج الوظيفي. وفي بداية العام، وقع صندوق التنمية السياحي في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع دويتشه هوسبيتاليتي لتطوير وتشغيل مشاريع شتيجنبرجر بورش ديزاين هوتيلز في المملكة العربية السعودية. وتشمل الاتفاقية حق إطلاق أول مشروع شتيجنبرجر بورش ديزاين حصريًا في الشرق الأوسط.

فندق إنترسيتي مسقط، عمان – من المرتقب افتتاحه في أغسطس من العام 2022

يقع فندق إنترسيتي مسقط على مقربة من حي الوزارات والسفارات في منطقة الخوير الصاخبة، مسقط. وسيتم إنشاء هذا الفندق الفخم ​​كجزء من عملية التطوير المرموقة لمجمّع الراية الذي سيشمل مساحات راقية للبيع بالتجزئة وسيكون متصلًا بالأكاديمية الملكية. يضمّ فندق إنترسيتي مسقط 279 غرفة ومطعمًا وتراسًا فخمًا لتناول الطعام طوال اليوم، فضلًا عن مقهى في اللوبي ومسبح خارجي واسع ومرفق رياضي وأربع غرف اجتماعات تتسع لـ100 ضيف. في فندق إنترسيتي مسقط، سوف يختبر الضيوف تجربة نابضة بالحياة على كافة الأصعدة في قلب مسقط، عمان.

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