· ستمتلك شركة الضيافة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها محفظة تضم 21 منشأة عقارية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والسودان بحلول عام 2023

· ستحدد الشركة خططها التوسعية الطموحة الشهر المقبل خلال معرض سوق السفر العربي 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وضعت مجموعة تايم للفنادق شركة الضيافة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، خطط توسع طموحة لزيادة محفظتها بنسبة 40٪ لتصل إلى 21 منشأة عقارية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والسودان.

وبهذه المناسبة قال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق:" لقد شهدنا طلبًا غير مسبوق على غرف فندقية إضافية في مناطق رئيسية في المنطقة عقب تحديات العامين الماضيين، وقد أكد هذا جنبًا إلى جنب مع أبحاث السوق المتعمقة التي أجريناها على الحاجة إلى افتتاح منشآت فندقية جديدة ذات جودة عالية لتلبية الطلب المكبوت".

وأضاف عوض الله قائلاً: "لقد شهدنا نجاحًا باهرًا لفنادقنا المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية، ونشعر الآن أن الوقت قد حان للتوسع من أجل نجاح الشركة في المستقبل وذلك من خلال افتتاح 6 فنادق جديدة، بإجمالي 781 غرفة، حيث يعد هذا الوقت مهمًا جداً ويلعب دوراً حاسماً في توسعنا ونمونا على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ستوسع تايم للفنادق كجزء من خطط الشركة التوسعية محفظتها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال افتتاح تايم مونستون للشقق الفندقية في الفجيرة، التي تقع على بعد 10 دقائق فقط من مجموعة من وسائل

الراحة والترفيه، بما في ذلك الفجيرة مول وسيتي سنتر الفجيرة والفجيرة الكورنيش، وسيضم الفندق المؤلف من 91 شقة فندقية والمقرر افتتاحه في 1 مايو 2022، بما في ذلك 13 شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة و76 شقة مكونة من غرفتي نوم ومطعم يقدم خدماته طوال اليوم وصالة رياضية مجهزة بالكامل وغرف ساونا وبخار.

وستتوسع الشركة أيضًا في مصر من خلال افتتاح ثلاثة فنادق جديدة، بما في ذلك فندق ومركز المؤتمرات تايم مارينا الذي يقع على بعد 10 دقائق فقط من مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر والمكون من 117 غرفة فندقية على الساحل الشمالي، والذي من المتوقع افتتاحه في وقت لاحق في الربع الثاني من عام 2022 وسيضم الفندق ثلاثة مطاعم أحدها مطعم إيطالي، بالإضافة إلى وجود ردهة على السطح ومقهى وصالة ألعاب رياضية وسبا وحمام سباحة بمساحة 750 متر مربع، كما يحتوي الفندق على مركز مؤتمرات يتسع لـ 700 شخص.

كما ستقوم تايم للفنادق أيضاً بافتتاح منتجع تايم كورال نويبع من فئة الخمس نجوم رسميًا في الربع الثالث من عام 2022، حيث يقع المنتجع على البحر الأحمر في نويبع على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء على بعد حوالي 140 كم من شرم الشيخ، ويطل هذا المنتجع على خليج العقبة، ويحتوي على 120 غرفة فندقية، ويتكون من ثلاثة مطاعم مع حدائق واسعة وأشجار النخيل مع شاطئ رملي خاص وحمام سباحة ومرافق خاصة بالأطفال، ويعد مكاناً مثالياً لعشاق رياضة الغوص.

كما ستقوم تايم للفنادق بافتتاح تايم نخيل ديلوكس للشقق الفندقية في مصر، وتقع في العاصمة الجديدة والمكون من 216 شقة فندقية ومن المقرر افتتاحه رسمياً في الربع الأول من عام 2023.

كما كشفت تايم للفنادق عن خططها لافتتاح فندق تايم إكسبريس العُليا في المملكة العربية السعودية والمكون من 57 غرفة فندقية في العاصمة السعودية الرياض، وسيشتمل فندق الرياض على مطعم ومجموعة من وسائل الراحة الترفيهية وتراس على السطح مع منطقة مخصصة للشيشة وخيارات متعددة لتناول الطعام.

كما ستسجل تايم للفنادق للمرة الأولى حضورها في السوق السودانية من خلال افتتاح فندق تايم أهلاً للشقق الفندقية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث سيحتوي الفندق المكون من 57 شقة فندقية على مقهى وغرف اجتماعات وتراس على السطح وحوض سباحة وصالة رياضية وبار للعصائر.

واختتم عوض الله حديثه قائلاً: "يعد هذا وقتًا مثيرًا لصناعة السياحة في المنطقة ويوفر عددًا لا يحصى من الفرص لفنادق تايم، ليس فقط تزامناً مع هذه الافتتاحات فحسب، ولكن مع خطتنا لافتتاح المزيد من الفنادق في المستقبل، لقد طورنا بشكل استراتيجي مجموعة من العلامات التجارية ضمن محفظتنا لنقدم لضيوفنا سواء ما يريدونه ويحتاجونه بالضبط من ظروف مثالية لقضاء عطلة أو رحلة عمل أو استراحة قصيرة مميزة".

وستشارك فنادق تايم في معرض سوق السفر العربي 2022 في جناح رقم HC0620.

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نبذة عن تايم للفنادق:

تأسست مجموعة تايم للفنادق في عام 2012 ولديها حاليًا 15 فندقًا وشقة فندقية تركز بشكلٍ كبير على تطوير أعمالها ودفع عجلة نمو محفظة "تايم" التي تشهد تطوراً متسارعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..

شهدت تايم للفنادق الظهور الأول لعلامة تايم إكسبريس الجديدة مع افتتاح فندق جديد لها في الشارقة في فبراير 2020.

في عام 2021، افتتحت تايم للفنادق شقق "تايم المروج" الفندقية المكونة من 45 شقة فندقية في المملكة العربية السعودية، وتشمل التوسعات الإضافية للمجموعة تطوير علامة تايم للفنادق التجارية، والتي ستوفر تجربة ضيوف معاصرة تجمع بين التصميم الأنيق والبساطة والراحة.

تستهدف مجموعة تايم للفنادق تعزيز تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر من خلال افتتاح 6 منشآت فندقية جديدة.

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أُسيد كالو

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