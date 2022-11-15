يمتلك المصرف واحدة من أعلى نسب التوطين على مستوى المصارف في الدولة وصلت إلى 45%.

وظّف المصرف 320مواطنًا خلال عام 2022

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: يشارك مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، في معرض "توظيف" لعام 2022، كراعٍ بلاتيني للحدث، حيث يلعب المصرف دورًا أساسيًا في تطوير وتدريب المواهب الوطنية الإماراتية.

ويعد معرض "توظيف" حدثًا رائدًا للتوظيف، تم تصميمه لمساعدة مواطني الدّولة في العثور على فرص عمل أفضل أو الانطلاق في مسيرتهم المهنية. وتأتي مشاركة مصرف أبوظبي الإسلامي في المعرض متماشية مع إستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحفيز جهود التوطين على مستوى قطاع الخدمات المالية وتأكيد التزامه بتمكين المواهب الإماراتية الشابة.

ولطالما كان توظيف وتطوير وتعزيز المواهب الوطنية في دولة الإمارات، في صميم إستراتيجية الموارد البشرية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي. وكان المصرف قد وظّف نحو 320 مواطنًا خلال عام 2022 في مناصب مختلفة، من بينها مناصب في الإدارة العليا. وأثمرت حملة التوظيف عن رفع نسبة التوطين في المصرف إلى 45%، وهي واحدة من أعلى المعدلات في القطاع المصرفي، ودليل على التزام المصرف باستيعاب المزيد من المواهب الإماراتية ضمن قواه العاملة.

وقالت بشرى الشحي، رئيس الموارد البشرية لمصرف أبوظبي الإسلامي: "نفخر في مصرف أبوظبي الإسلامي بدعم وتنمية المواهب الشابة الإماراتية مع بداية دخولهم إلى سوق العمل، بالإضافة إلى الموظفين المحترفين الذين يسعون إلى تحقيق التقدم وتوسيع آفاقهم المهنية. ولازلنا نسعى للبحث عن أفضل المواهب الإماراتية للانضمام إلى المصرف، وندرك أهمية رعايتهم ومساندتهم بالنسبة لتنمية وتطور مجتمعنا. ولطالما، كان مصرف أبوظبي الإسلامي مساهمًا قويًا في جهود التوطين في دولة الإمارات. ملتزمون بمواصلة هذه المساعي المثمرة. ونوجه دعوتنا لجميع الشباب الإماراتي بزيارة المعرض واستكشاف الفرص الوظيفية التي يقدمها لهم."

جدير بالذكر، أن مصرف أبوظبي الإسلامي يمتلك أكاديمية مصرفية رائدة مخصصة لتوفير التدريب الاحترافي ودعم المواطنين الإماراتيين العاملين في المصرف، من خلال مبادرات "قيادات" و"تمكين"، والتي توفر للموظفين خبرة إدارية مباشرة.

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